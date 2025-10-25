Perú

Fiscalía solicita detención de tres jóvenes por asesinato de madre e hija en San Juan de Lurigancho

El Ministerio Público pide detención preliminar para dos menores y un adulto investigados por el doble homicidio durante un robo en el jirón Los Ébanos. El caso conmociona al distrito en pleno estado de emergencia

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
San Juan de Lurigancho: dos
San Juan de Lurigancho: dos menores arrestados por el asesinato de madre e hija en intento| Latina Noticias

En medio de la declaración de estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, el asesinato de Diana Portella y su hija Litzy Espinoza ha sacudido a la comunidad y a las autoridades peruanas.

El Ministerio Público solicitó la detención judicial de Carlos Gutiérrez, de 18 años, junto a dos menores de 16 y 17 años, señalados en la investigación por robo agravado con subsecuente muerte.

Los hechos ocurrieron en el jirón Los Ébanos, donde ambas víctimas fueron atacadas con arma blanca en plena vía pública.

Según el reporte de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho-Zona Baja, bajo la titularidad de la fiscal provincial Milena Morales Rondinelli, se tomaron múltiples medidas urgentes: recabar la necropsia de las fallecidas, analizar las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas y recoger las declaraciones de los investigados.

El avance de las pesquisas incluyó a personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes del Ministerio Público, quienes trabajaron en el levantamiento de pruebas y rastreo de los sospechosos.

Las víctimas estaban retornando a su domicilio cuando fueron interceptadas por un grupo de encapuchados. | RPP

Letras y artes truncadas por la violencia

El crimen se cometió en el segundo día del estado de emergencia implementado por el Gobierno. De acuerdo con la PNP, Diana Harter y su hija, identificada como una reconocida artista plástica, regresaban a su vivienda cuando fueron interceptadas por dos jóvenes encapuchados.

Los delincuentes intentaron arrebatarles sus pertenencias. Tras el forcejeo y la resistencia de las víctimas, ambas fueron apuñaladas múltiples veces. Litzy falleció en un bus en búsqueda de ayuda, mientras su madre llegó sin vida al hospital de Canto Grande.

Las cámaras de seguridad de la municipalidad captaron la fuga de los atacantes, información considerada clave para la investigación.

La intervención de la policía y alertas entre vecinos permitieron ubicar a los presuntos responsables ocultos en una vivienda cercana, quienes vestían la misma ropa vista durante el ataque. Junto a ellos, encontraron cerca de 200 envoltorios de cocaína.

Además, las indagaciones incluyeron la intervención de Deibi Poma (25), arrestado bajo cargos de receptación agravada, tras hallarse en su poder los celulares robados.

Poma presenta antecedentes por robos con arma blanca y participó en un asalto similar en 2022. Las autoridades identifican a los tres jóvenes como miembros de la banda “Los Fatales Puñaleros del Este”.

Canales de ayuda

En situaciones de emergencia o ante hechos violentos en el Perú, distintos canales oficiales brindan asistencia inmediata.

  • La ciudadanía puede comunicarse con la Policía Nacional del Perú (PNP) a través del número 105 para reportar delitos, solicitar ayuda ante situaciones de peligro o informar casos de emergencia.
  • El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) responde en el número 106 y está disponible las 24 horas para la atención de emergencias de salud.
  • Las víctimas de violencia familiar o sexual pueden recurrir a la Central de Emergencia Mujer (CEM) llamando de forma gratuita al 100, donde reciben atención psicológica, social y legal. Para situaciones relacionadas con la trata de personas o la desaparición de menores y adultos, está habilitada la línea 1818, que canaliza denuncias y orientación.
  • En el ámbito local, cada municipio dispone del servicio de Serenazgo, destinado a proveer seguridad ciudadana. El teléfono directo varía según el distrito, pero todos los municipios urbanos cuentan con canales de atención para responder ante incidentes vecinales.

<br>

Temas Relacionados

SJLSan Juan de LuriganchoMinisterio PúblicoFiscalíaperu-noticias

Más Noticias

Se acabó el frío: Senamhi emite alerta naranja por altas temperaturas y radiación UV extrema en Lima y 16 regiones

El organismo meteorológico recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y 3:00 p. m., así como usar protección solar y ropa ligera

Se acabó el frío: Senamhi

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Este sábado 25 de octubre arrancan los compromisos de la jornada inaugural. El Universitario vs Géminis promete mucho durante este primer día

Resultados de la fecha 1

Midis lanza 63 vacantes de trabajo para secundaria completa, técnicos y profesionales: conoce los requisitos

Los puestos laborales disponibles se encuentran en Lima, con remuneraciones que van desde S/ 2.764 hasta S/ 10.264, dependiendo del nivel de formación y la responsabilidad del cargo

Midis lanza 63 vacantes de

22 gremios piden postergación del cobro de la TUUA de transferencia: este regiría desde el 27 de octubre

Los gremios del transporte aéreo, turismo y comercio exterior alertaron que la nueva tarifa podría afectar la competitividad del Aeropuerto Jorge Chávez y pidieron al Gobierno evaluar su impacto antes de aplicarla

22 gremios piden postergación del

Combi es baleada en el Callao: Chofer muere y un pasajero queda herido en plena avenida Néstor Gambetta

Dos sicarios en moto dispararon contra una unidad de la línea 105 durante el estado de emergencia en el Primer Puerto. La Policía investiga el crimen y la presunta modalidad de cobro de cupos

Combi es baleada en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación al terrorismo: Estas son las pruebas que lo condenan

Elecciones 2026: Propaganda gratuita en medios y redes sociales para partidos políticos

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

ENTRETENIMIENTO

Los graves motivos por los

Los graves motivos por los que Tilsa Lozano fue incluida en denuncia por banda criminal y coacción

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

¿Qué pasará con los conciertos de Silvio Rodríguez, Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Vania retoma su carrera musical con su tema “No existe”: su nueva era tras más de dos años de silencio artístico

Arturo y Carlos Álvarez se reconcilian: así fue el emotivo reencuentro familiar

DEPORTES

Resultados de la fecha 1

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Julio César Uribe se refirió a la continuidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal: “Hay disposición para que lo que se tenga que mejorar”

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato y comenzó su nacionalización para el 2026