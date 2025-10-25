Estas son las fechas en que no podrás solicitar tu retiro AFP, según el cronograma

El retiro AFP se podrá solicitar desde el 21 de octubre hasta el viernes 16 de enro de 2026. - Crédito Andina

El retiro AFP se empezó a pedir desde este pasado martes 21 de octubre y ya el sábado 25 de octubre tiene su primera pausa, dado que los afiliados no podrán pedir hasta las 4 UIT (S/21.400) en sábado y domingo, el fin de semana.

Pero hay más días que solo estos en que los afiliados a las AFP no podrán hacer el registro de su solicitud, dado que el horario del retiro se ha definido como de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. exceptuando feriados, esto define una lista cómoda para saber cuándo no estará activa la plataforma u opción de cada entidad.

Así, no se podrá pedir AFP además los días feriados del sábado 1 de noviembre; el lunes 8, martes 9 y jueves 25 de diciembre; y el jueves 1 de enero de 2026. Los demás días sí, dependiendo del cronograma, pero a partir del jueves 4 de diciembre será libre.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Estos días no podrás pedir AFP

Esta es la lista cómoda de días en que no podrás mandar tu solicitud de retiro AFP, información vital para afiliados que quieren ordenar los plazos y el tiempo en que pueden acceder a sus pagos.

sábado 25 de octubre de 2025

domingo 26 de octubre de 2025

sábado 1 de noviembre de 2025 , feriado

domingo 2 de noviembre de 2025

sábado 8 de noviembre de 2025

domingo 9 de noviembre de 2025

sábado 15 de noviembre de 2025

domingo 16 de noviembre de 2025

sábado 22 de noviembre de 2025

domingo 23 de noviembre de 2025

sábado 29 de noviembre de 2025

domingo 30 de noviembre de 2025

sábado 6 de diciembre de 2025

domingo 7 de diciembre de 2025

lunes 8 de diciembre de 2025 , feriado

martes 9 de diciembre de 2025 , feriado

sábado 13 de diciembre de 2025

domingo 14 de diciembre de 2025

sábado 20 de diciembre de 2025

domingo 21 de diciembre de 2025

jueves 25 de diciembre de 2025 , feriado

sábado 27 de diciembre de 2025

domingo 28 de diciembre de 2025

jueves 1 de enero de 2026 , feriado

sábado 3 de enero de 2026

domingo 4 de enero de 2026

sábado 10 de enero de 2026

domingo 11 de enero de 2026

sábado 17 de enero de 2026

domingo 18 de enero de 2026.

Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

Plazo del retiro AFP

Según detalló la Asociación de AFP, el retiro AFP podrá solicitarse hasta el 18 de enero de 2026, siguiendo los 90 días calendario que determinó la SBS en que debería darse el octavo pedido de acceso a las pensiones.

Sin embargo, según el mismo horario definido para sacar las 4 UIT, esto define que solo se podrá retirar en día laboral de la semana. El mismo 18 de enero cae domingo, por lo que este mismo día no se podría solicitar el retiro de AFP.

Es así que el verdadero y efectivo plazo para mandar la solicitud de AFP va desde el lunes 21 de octubre hasta el viernes 16 de enero, que es la última fecha en que estará disponible para ingresar la solicitud. Sin embargo, no se descarta que, como ha pasado en alguna otra oportunidad, algunos afiliados puedan solicitar AFP posteriormente a esto, en casos específicos.