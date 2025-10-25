Perú

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 25 de octubre

El costo de los combustibles se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Por Rodrigo Gutiérrez González

Diversos factores cambian el valor
Diversos factores cambian el valor de las gasolinas.

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) actualizó los precios de las gasolinas y el diésel en la capital del país para este sábado 25 de octubre.

Checa a continuación los costos más baratos y más caros de los hidrocarburos registrados a lo largo del día.

Es importante mencionar que las tarifas publicados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy

Fecha: 25 de octubre

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 17,5 soles el galón

Precio mínimo: 12,39 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 18,3 soles el galón

Precio mínimo: 12,89 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,3 soles el galón

Precio mínimo: 13,99 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días.

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el precio de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el precio de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

