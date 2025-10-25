22 gremios piden postergación del cobro de la TUUA de transferencia: este regiría desde el 27 de octubre

En una misiva enviada al presidente José Jerí Oré y a diversos ministros, las entidades firmantes advirtieron que la medida perjudicaría a las aerolíneas, al turismo, al comercio exterior y a la posición del Perú como centro aéreo regional. Foto: Turiweb

Una gran cantidad de gremios vinculados al transporte aéreo, turismo y comercio exterior solicitaron al Gobierno que intervenga para frenar la aplicación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia a los pasajeros en conexión internacional en el aeropuerto Jorge Chávez. La medida, que Lima Airport Partners (LAP) tiene previsto implementar desde el lunes 27 de octubre, ha generado preocupación por su impacto en la competitividad y conectividad del país.

En una carta dirigida al presidente de la República, José Jerí Oré, y a varios ministros de Estado, las instituciones firmantes señalaron que esta disposición afectaría no solo a las aerolíneas, sino también al turismo receptivo, el comercio internacional y la imagen del Perú como hub aéreo regional. Por ello, pidieron que se analicen las implicancias económicas y operativas antes de ponerla en marcha.

Solicitan intervención del Ejecutivo

Los gremios consideraron que la participación del presidente es esencial para garantizar que el Estado actúe como mediador entre el interés público y las condiciones establecidas en la concesión del aeropuerto. “Este no es un asunto exclusivamente técnico, ni regulatorio: es una decisión que afecta directamente al pasajero, a la atracción del turismo nacional, al comercio internacional y al posicionamiento estratégico del Perú en América Latina”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que la situación requiere una revisión urgente y multisectorial, a fin de evaluar el impacto que la medida tendría si se aplica en la fecha prevista.

Los gremios propusieron que se acuerde la postergación del cobro de la TUUA de transferencia hasta que se alcance una decisión “informada, viable y consensuada”, respetando los términos del contrato de concesión. En su comunicado, recalcaron su disposición para colaborar técnica y constructivamente con las autoridades y con Lima Airport Partners, en busca de soluciones que concilien la sostenibilidad del sistema aeroportuario con la promoción del turismo y la conectividad aérea.

Los gremios señalaron que la intervención del presidente es clave para asegurar que el Estado mantenga un equilibrio entre el bienestar ciudadano y los compromisos del contrato aeroportuario. Foto: Perú Travel

Gremios firmantes

Entre las instituciones que respaldan el pedido figuran la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA Perú), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit).

También suscriben la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo Interno (Apotur), la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), el Buró de Convenciones y Visitantes, el Gremio de Turismo y Sector de Gastronomía (Gremtur), la Asociación Peruana de Turismo de Aventura (APTAE), Pro Turismo, entre otros.

Aerolíneas también pidieron suspender cobro de TUUA

Carlos Gutiérrez, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), explicó en entrevista con Exitosa los alcances del cobro de la Tasa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia que se aplicará en el aeropuerto Jorge Chávez.

Según detalló, “un pasajero que viene desde Santiago, vía Lima, hacia Miami, va a empezar a pagar estos poco más de USD 12 a la subida y otro tanto a la bajada. Casi USD 25 para hacer su viaje completo”. Añadió que, desde enero del próximo año, se implementará un esquema similar para los vuelos nacionales: la TUUA de Transferencia Nacional, que afectará a los pasajeros que realizan conexiones dentro del país con escala en Lima.

En este caso, el cobro será de “poco menos de USD 8 a la subida y otro tanto a la bajada”. Gutiérrez precisó además que, de ese monto total —unos USD 25 en la TUUA internacional—, el 46,51% se destina al Estado, “casi la mitad”, recalcó.

Las aerolíneas han empezado a suspender algunas rutas tras el cobro de la TUUA. Foto: Andina

Respecto al pedido de AETAI para eliminar este cobro, el dirigente explicó que la TUUA de transferencia no estaba contemplada originalmente en la concesión del aeropuerto. “Este cobro es un cobro nuevo que nunca estuvo contemplado desde el origen de la concesión, ni en la propuesta técnica que presentó el concesionario para ganar la administración del Jorge Chávez, ni posteriormente en el contrato de concesión, sino que se otorga en el año 2013”, señaló.

Ese año se aprobó la adenda número 6, que otorgó al concesionario el derecho a aplicar la tasa. “Nosotros nos opusimos desde ese momento, años atrás, pero bueno... En concreto, el aeropuerto tiene este derecho otorgado con la adenda 6”, comentó Gutiérrez.

Finalmente, explicó que la propuesta actual de AETAI al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de las negociaciones de una nueva adenda, busca eliminar tanto la TUUA de transferencia internacional como la nacional, con la posibilidad de que el aeropuerto sea compensado económicamente “de ser el caso”.