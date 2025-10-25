Perú

22 gremios piden postergación del cobro de la TUUA de transferencia: este regiría desde el 27 de octubre

Los gremios del transporte aéreo, turismo y comercio exterior alertaron que la nueva tarifa podría afectar la competitividad del Aeropuerto Jorge Chávez y pidieron al Gobierno evaluar su impacto antes de aplicarla

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
En una misiva enviada al
En una misiva enviada al presidente José Jerí Oré y a diversos ministros, las entidades firmantes advirtieron que la medida perjudicaría a las aerolíneas, al turismo, al comercio exterior y a la posición del Perú como centro aéreo regional. Foto: Turiweb

Una gran cantidad de gremios vinculados al transporte aéreo, turismo y comercio exterior solicitaron al Gobierno que intervenga para frenar la aplicación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia a los pasajeros en conexión internacional en el aeropuerto Jorge Chávez. La medida, que Lima Airport Partners (LAP) tiene previsto implementar desde el lunes 27 de octubre, ha generado preocupación por su impacto en la competitividad y conectividad del país.

En una carta dirigida al presidente de la República, José Jerí Oré, y a varios ministros de Estado, las instituciones firmantes señalaron que esta disposición afectaría no solo a las aerolíneas, sino también al turismo receptivo, el comercio internacional y la imagen del Perú como hub aéreo regional. Por ello, pidieron que se analicen las implicancias económicas y operativas antes de ponerla en marcha.

Solicitan intervención del Ejecutivo

Los gremios consideraron que la participación del presidente es esencial para garantizar que el Estado actúe como mediador entre el interés público y las condiciones establecidas en la concesión del aeropuerto. “Este no es un asunto exclusivamente técnico, ni regulatorio: es una decisión que afecta directamente al pasajero, a la atracción del turismo nacional, al comercio internacional y al posicionamiento estratégico del Perú en América Latina”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que la situación requiere una revisión urgente y multisectorial, a fin de evaluar el impacto que la medida tendría si se aplica en la fecha prevista.

Los gremios propusieron que se acuerde la postergación del cobro de la TUUA de transferencia hasta que se alcance una decisión “informada, viable y consensuada”, respetando los términos del contrato de concesión. En su comunicado, recalcaron su disposición para colaborar técnica y constructivamente con las autoridades y con Lima Airport Partners, en busca de soluciones que concilien la sostenibilidad del sistema aeroportuario con la promoción del turismo y la conectividad aérea.

Los gremios señalaron que la
Los gremios señalaron que la intervención del presidente es clave para asegurar que el Estado mantenga un equilibrio entre el bienestar ciudadano y los compromisos del contrato aeroportuario. Foto: Perú Travel

Gremios firmantes

Entre las instituciones que respaldan el pedido figuran la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA Perú), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit).

También suscriben la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo Interno (Apotur), la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), el Buró de Convenciones y Visitantes, el Gremio de Turismo y Sector de Gastronomía (Gremtur), la Asociación Peruana de Turismo de Aventura (APTAE), Pro Turismo, entre otros.

Aerolíneas también pidieron suspender cobro de TUUA

Carlos Gutiérrez, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), explicó en entrevista con Exitosa los alcances del cobro de la Tasa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia que se aplicará en el aeropuerto Jorge Chávez.

Según detalló, “un pasajero que viene desde Santiago, vía Lima, hacia Miami, va a empezar a pagar estos poco más de USD 12 a la subida y otro tanto a la bajada. Casi USD 25 para hacer su viaje completo”. Añadió que, desde enero del próximo año, se implementará un esquema similar para los vuelos nacionales: la TUUA de Transferencia Nacional, que afectará a los pasajeros que realizan conexiones dentro del país con escala en Lima.

En este caso, el cobro será de “poco menos de USD 8 a la subida y otro tanto a la bajada”. Gutiérrez precisó además que, de ese monto total —unos USD 25 en la TUUA internacional—, el 46,51% se destina al Estado, “casi la mitad”, recalcó.

Las aerolíneas han empezado a
Las aerolíneas han empezado a suspender algunas rutas tras el cobro de la TUUA. Foto: Andina

Respecto al pedido de AETAI para eliminar este cobro, el dirigente explicó que la TUUA de transferencia no estaba contemplada originalmente en la concesión del aeropuerto. “Este cobro es un cobro nuevo que nunca estuvo contemplado desde el origen de la concesión, ni en la propuesta técnica que presentó el concesionario para ganar la administración del Jorge Chávez, ni posteriormente en el contrato de concesión, sino que se otorga en el año 2013”, señaló.

Ese año se aprobó la adenda número 6, que otorgó al concesionario el derecho a aplicar la tasa. “Nosotros nos opusimos desde ese momento, años atrás, pero bueno... En concreto, el aeropuerto tiene este derecho otorgado con la adenda 6”, comentó Gutiérrez.

Finalmente, explicó que la propuesta actual de AETAI al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de las negociaciones de una nueva adenda, busca eliminar tanto la TUUA de transferencia internacional como la nacional, con la posibilidad de que el aeropuerto sea compensado económicamente “de ser el caso”.

Temas Relacionados

TUUATUUA de transferenciaAeropuerto Jorge ChávezLAPperu-economia

Más Noticias

Se acabó el frío: Senamhi emite alerta naranja por altas temperaturas y radiación UV extrema en Lima y 16 regiones

El organismo meteorológico recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y 3:00 p. m., así como usar protección solar y ropa ligera

Se acabó el frío: Senamhi

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Este sábado 25 de octubre arrancan los compromisos de la jornada inaugural. El Universitario vs Géminis promete mucho durante este primer día

Resultados de la fecha 1

Midis lanza 63 vacantes de trabajo para secundaria completa, técnicos y profesionales: conoce los requisitos

Los puestos laborales disponibles se encuentran en Lima, con remuneraciones que van desde S/ 2.764 hasta S/ 10.264, dependiendo del nivel de formación y la responsabilidad del cargo

Midis lanza 63 vacantes de

Combi es baleada en el Callao: Chofer muere y un pasajero queda herido en plena avenida Néstor Gambetta

Dos sicarios en moto dispararon contra una unidad de la línea 105 durante el estado de emergencia en el Primer Puerto. La Policía investiga el crimen y la presunta modalidad de cobro de cupos

Combi es baleada en el

Los graves motivos por los que Tilsa Lozano fue incluida en denuncia por banda criminal y coacción

Según la denuncia de la empresa Superfish S.A.C., la exmodelo habría tenido conocimiento o participación en la inscripción de poderes falsos para vender un vehículo ajeno.

Los graves motivos por los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación al terrorismo: Estas son las pruebas que lo condenan

Elecciones 2026: Propaganda gratuita en medios y redes sociales para partidos políticos

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

ENTRETENIMIENTO

Los graves motivos por los

Los graves motivos por los que Tilsa Lozano fue incluida en denuncia por banda criminal y coacción

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

¿Qué pasará con los conciertos de Silvio Rodríguez, Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Vania retoma su carrera musical con su tema “No existe”: su nueva era tras más de dos años de silencio artístico

Arturo y Carlos Álvarez se reconcilian: así fue el emotivo reencuentro familiar

DEPORTES

Resultados de la fecha 1

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Julio César Uribe se refirió a la continuidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal: “Hay disposición para que lo que se tenga que mejorar”

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato y comenzó su nacionalización para el 2026