Violento incidente en penal de Bagua Grande: interno es apuñalado durante jornada de visitas

Durante la jornada de visitas del 22 de octubre en el Establecimiento Penitenciario de Bagua Grande, un interno atacó a otro con un arma blanca. (Defensoría del pueblo)

Un hecho violento alteró la rutina dentro del Establecimiento Penitenciario de Bagua Grande, en la región Amazonas. Durante la jornada de visitas del 22 de octubre, una disputa entre dos internos terminó en una agresión con arma blanca que dejó a uno de ellos con heridas de consideración. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado para informar sobre el incidente y las medidas adoptadas de inmediato por el personal de seguridad.

Según el documento oficial, el ataque se produjo cuando los visitantes se retiraban del penal. Fue en ese momento que el interno Jubert Jair Linares Quispe, recluido por tenencia ilegal de armas, atacó a su compañero Jhonatan Cayatopa Guevara, quien cumple condena por tráfico ilícito de drogas. La agresión ocurrió de forma repentina y con un arma punzocortante, causando lesiones en el brazo y la espalda del interno herido.

El personal de seguridad del establecimiento intervino de inmediato para contener la situación. El herido fue trasladado al tópico del penal, donde recibió los primeros auxilios, y posteriormente derivado al Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande. El INPE precisó que la atención médica en el nosocomio se realizó “por orden del personal de salud”, debido a la gravedad de las heridas sufridas por Cayatopa Guevara.

Intervención rápida y medidas disciplinarias

Recluso resulta herido tras violenta agresión con arma blanca en penal de Bagua Grande

El comunicado del Instituto Nacional Penitenciario señala que, tras el ataque, el agresor fue reducido y llevado al área de meditación del penal, conforme a los protocolos de seguridad establecidos para estos casos. “El interno agresor fue reducido y trasladado al ambiente meditación”, detalla el documento, subrayando la aplicación inmediata de las medidas disciplinarias previstas.

La administración penitenciaria informó además que se dio aviso al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para el inicio de las investigaciones correspondientes. Ambas instituciones asumirán las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Compromiso con la seguridad penitenciaria

La Oficina Regional Nor Oriente San Martín del INPE expresó su compromiso con el mantenimiento del orden dentro de los establecimientos bajo su jurisdicción. En su pronunciamiento, la entidad aseguró que “reafirma su compromiso con la seguridad y la disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios”, resaltando que las acciones de control y vigilancia continuarán de manera permanente.

El incidente de Bagua Grande vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades penitenciarias para mantener la seguridad en los centros de reclusión del país. La respuesta inmediata del personal evitó que el hecho pasara a mayores, mientras que las investigaciones en curso buscarán determinar los motivos del ataque y prevenir futuros episodios similares.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Centro de Emergencia Mujer: 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106

Hospital Nacional de Emergencias: 113