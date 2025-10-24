Perú

Violento incidente en penal de Bagua Grande: interno es apuñalado durante jornada de visitas

Durante la jornada de visitas del 22 de octubre, un interno fue atacado por su compañero con un arma punzocortante. El INPE informó que el agresor fue reducido y se aplicaron medidas disciplinarias inmediatas

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Durante la jornada de visitas
Durante la jornada de visitas del 22 de octubre en el Establecimiento Penitenciario de Bagua Grande, un interno atacó a otro con un arma blanca. (Defensoría del pueblo)

Un hecho violento alteró la rutina dentro del Establecimiento Penitenciario de Bagua Grande, en la región Amazonas. Durante la jornada de visitas del 22 de octubre, una disputa entre dos internos terminó en una agresión con arma blanca que dejó a uno de ellos con heridas de consideración. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado para informar sobre el incidente y las medidas adoptadas de inmediato por el personal de seguridad.

Según el documento oficial, el ataque se produjo cuando los visitantes se retiraban del penal. Fue en ese momento que el interno Jubert Jair Linares Quispe, recluido por tenencia ilegal de armas, atacó a su compañero Jhonatan Cayatopa Guevara, quien cumple condena por tráfico ilícito de drogas. La agresión ocurrió de forma repentina y con un arma punzocortante, causando lesiones en el brazo y la espalda del interno herido.

El personal de seguridad del establecimiento intervino de inmediato para contener la situación. El herido fue trasladado al tópico del penal, donde recibió los primeros auxilios, y posteriormente derivado al Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande. El INPE precisó que la atención médica en el nosocomio se realizó “por orden del personal de salud”, debido a la gravedad de las heridas sufridas por Cayatopa Guevara.

Intervención rápida y medidas disciplinarias

Recluso resulta herido tras violenta
Recluso resulta herido tras violenta agresión con arma blanca en penal de Bagua Grande

El comunicado del Instituto Nacional Penitenciario señala que, tras el ataque, el agresor fue reducido y llevado al área de meditación del penal, conforme a los protocolos de seguridad establecidos para estos casos. “El interno agresor fue reducido y trasladado al ambiente meditación”, detalla el documento, subrayando la aplicación inmediata de las medidas disciplinarias previstas.

La administración penitenciaria informó además que se dio aviso al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para el inicio de las investigaciones correspondientes. Ambas instituciones asumirán las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Compromiso con la seguridad penitenciaria

La Oficina Regional Nor Oriente San Martín del INPE expresó su compromiso con el mantenimiento del orden dentro de los establecimientos bajo su jurisdicción. En su pronunciamiento, la entidad aseguró que “reafirma su compromiso con la seguridad y la disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios”, resaltando que las acciones de control y vigilancia continuarán de manera permanente.

El incidente de Bagua Grande vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades penitenciarias para mantener la seguridad en los centros de reclusión del país. La respuesta inmediata del personal evitó que el hecho pasara a mayores, mientras que las investigaciones en curso buscarán determinar los motivos del ataque y prevenir futuros episodios similares.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

Temas Relacionados

Establecimiento Penitenciario de Bagua GrandeAmazonasINPEperu-noticias

Más Noticias

Relocalización, energía y tecnología: el nuevo mapa estratégico entre América Latina y Estados Unidos

En un mundo marcado por las tensiones geopolíticas y la disrupción tecnológica, América Latina ha regresado al primer plano de la agenda de inversión de Estados Unidos

Relocalización, energía y tecnología: el

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ arrancaron con todo en la primera parte, dominando la mitad del campo. Yoshimar Yotún viene siendo la figura. Por ahora, todo igualado en el Estadio Nacional. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario vs Sporting Cristal EN

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

Con la voz entrecortada, la periodista relató el difícil momento que atraviesa y se aferra a la fe mientras los médicos evalúan una delicada intervención para proteger a sus bebés

Kathy Sheen teme por la

Gol de Alex Valera con inesperado zurdazo en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2025

El delantero peruano le ganó la posición a un aletargado Luis Abram con viveza y fuerza. La anotación, sobre los 55′ minutos, permitió que alcanzara las 15 dianas en la temporada

Gol de Alex Valera con

Karla Tarazona renunciaría a Panamericana Televisión tras la llegada de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena: “Ya se habrá ido”

La exproductora aseguró que Karla no soportaría compartir canal con la ‘señito’ y dejaría el canal de la avenida Arequipa ante la inminente llegada de Susana Umbert y su equipo

Karla Tarazona renunciaría a Panamericana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Inadmisible protesta del régimen chino

Inadmisible protesta del régimen chino contra Perú: presiona por un viaje oficial a Taiwán

Fiscalía insiste en impedir salida de Dina Boluarte por 36 meses: MP apeló rechazo a medida contra la exmandataria

Decano del CAL advierte que JNJ incurre en desacato al no cumplir con reponer a Delia Espinoza: “Es una situación delictiva”

“No iba hace tiempo [a discotecas por Plaza Norte]”: los inusuales tuits de José Jerí en medio del estado de emergencia

Delia Espinoza denuncia que buscan inhabilitarla y le tendieron una trampa: “La JNJ viene cometiendo un ramillete de ilegalidades”

ENTRETENIMIENTO

Kathy Sheen teme por la

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

Karla Tarazona renunciaría a Panamericana Televisión tras la llegada de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena: “Ya se habrá ido”

Melissa Klug atraviesa un duro momento tras el fin de su relación con Jesús Barco: “Solo quiero recuperarme en paz”

Maju Mantilla hace publicidad en redes y cierra sus comentarios para evitar críticas tras escándalo con Gustavo Salcedo

¿Qué pasará con los conciertos de Myriam Hernández, Cristian Castro y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

DEPORTES

Universitario vs Sporting Cristal EN

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Alex Valera con inesperado zurdazo en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2025

Franco Navarro se decantó por la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima porque “es merecida” dentro de un plan de sostenibilidad

Sport Boys intenta regularizarse financieramente en medio de una condición de insolvencia y fuerte deuda en el Callao

Gustavo Zevallos respondió a Franco Velazco con sutil comentario: “No tenemos estadio, pero no debemos dinero a nadie”