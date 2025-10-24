Perú

Valor del euro en Perú este 23 de octubre (de EUR a PEN)

Se registró una caída en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
En lo que va del
En lo que va del año la moneda europea ha registrado altibajos. (Infobae)

El euro se cotiza en la sesión de hoy a 3,95 soles en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,21% con respecto a la cifra de la sesión previa, cuando finalizó con 3,96 soles, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula un ascenso 0,29%, por ello en el último año acumula aún un incremento del 0,55%.

En relación a días anteriores, pone fin a dos jornadas seguidas con tendencia positiva. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo previsible.

Economía de Perú en 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

La resistencia del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

EuroSol peruanoTipo de cambioperu-noticiasNoticiaseuro en Perúprecio del europeru-economia

Más Noticias

Relocalización, energía y tecnología: el nuevo mapa estratégico entre América Latina y Estados Unidos

En un mundo marcado por las tensiones geopolíticas y la disrupción tecnológica, América Latina ha regresado al primer plano de la agenda de inversión de Estados Unidos

Relocalización, energía y tecnología: el

Maju Mantilla enfrenta a la prensa y acepta las disculpas de Gustavo Salcedo: “Siempre agradecida”

La exreina de belleza sorprendió al público al mostrarse serena y receptiva durante su regreso a eventos, y lista para enfocarse en nuevos proyectos y a retomar su vida profesional con optimismo

Maju Mantilla enfrenta a la

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este 23 de octubre

El costo de los combustibles cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Conoce dónde están las gasolineras

Fiscalía pide comparecencia e impedimento de salida del país para policía investigado por asesinato de músico en protesta

El Ministerio Público presentó su requerimiento contra el suboficial Luis Magallanes, quien incumple una orden judicial de detención preliminar por siete días

Fiscalía pide comparecencia e impedimento

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo ‘crema’ se enfrenta al ‘celeste’ en un duelo clave por la cima de la tabla. Entérate de todos los detalles del partido y sigue la cobertura minuto a minuto en vivo

Universitario vs Sporting Cristal EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía insiste en impedir salida

Fiscalía insiste en impedir salida de Dina Boluarte por 36 meses: MP apeló rechazo a medida contra la exmandataria

Inadmisible protesta del régimen chino contra Perú: presiona por un viaje oficial a Taiwán

Decano del CAL advierte que JNJ incurre en desacato al no cumplir con reponer a Delia Espinoza: “Es una situación delictiva”

“No iba hace tiempo [a discotecas por Plaza Norte]”: los inusuales tuits de José Jerí en medio del estado de emergencia

Delia Espinoza denuncia que buscan inhabilitarla y le tendieron una trampa: “La JNJ viene cometiendo un ramillete de ilegalidades”

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla enfrenta a la

Maju Mantilla enfrenta a la prensa y acepta las disculpas de Gustavo Salcedo: “Siempre agradecida”

Cristian Castro sorprende en Lima al jugar una ‘pichanguita’ con sus fans antes de su concierto

Arcángel visitará Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo

Carlos Orozco critica el polémico video de Lemon Pay y denuncia su actitud con los adultos mayores: “Me pareció perverso”

¿Qué pasará con los conciertos de Myriam Hernández, Cristian Castro y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

DEPORTES

Universitario vs Sporting Cristal EN

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: titulares confirmados para choque pendiente del Torneo Clausura 2025

Incidentes en el Nacional antes del clásico: barristas de Universitario y Sporting Cristal protagonizan enfrentamientos

Sport Boys intenta regularizarse financieramente en medio de una condición de insolvencia y fuerte deuda en el Callao

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas recibieron la ‘wild card’ del Lima Challenger 2: tres peruanos disputarán el cuadro principal