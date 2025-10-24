Perú

Sujeto con cuchillo ingresa, toma de rehén a obstetra y la amenaza de muerte en Junín: autoridades se pronuncian

La Red de Salud Valle Mantaro comunicó que ningún personal de salud presenta daños graves. Además, explicó que los policías reducieron al individuo y se le viene realizando las diligencias correspondientes

Por Alejandro Aguilar

Terror en centro de salud de Huancayo: sujeto con cuchillo ingresa, toma de rehén a obstetra y la amenaza de muerte (Créditos: Buenos días Perú)

Momentos de extrema tensión sacudieron el centro de salud del distrito de Andamarca, en la provincia de Concepción en Junín cuando un hombre de alrededor de 40 años ingresó de manera violenta al establecimiento. El individuo, portando un fragmento de vidrio y un cuchillo, tomó a una obstetra como rehén y amenazó con quitarle la vida frente a pacientes y personal médico.

Testigos relatan que el agresor entró gritando e insultando al equipo sanitario antes de causar daños materiales y romper una mampara del local. La situación se tornó aún más crítica cuando el atacante sujetó un pedazo de vidrio y redujo a la profesional de salud, intimidándola y exigiendo ser escuchado por quienes se encontraban presentes, según el informe de 24 horas de Panamericana TV.

Un video registrado por uno de los pacientes captó parte del episodio. En las imágenes se perciben gritos, el sonido de vidrios al romperse y los intentos de los trabajadores para calmar al atacante. “¿En qué lo ayudamos?”, preguntó una de las personas, intentando establecer un canal de diálogo.

El sujeto gritó, insultó al equipo de salud y causó daños materiales antes de reducir a la profesional, pidiendo ser escuchado y generando momentos de terror para quienes estaban en el establecimiento - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Otro integrante del personal le ofreció atención mientras intentaba convencerlo de liberar a la obstetra. Frente a la amenaza directa, la víctima sujetó con firmeza la mano que empuñaba el vidrio, buscó protegerse y evitar lesiones.

La secuencia, según los testimonios, se prolongó durante varios minutos. Los trabajadores de salud y algunos usuarios intervinieron para contener al agresor y sacar a otros pacientes de la zona de peligro.

Durante ese tiempo, el individuo respondía de forma alterada a las preguntas y pedía “mandar su información”, sin clarificar sus motivos o demandas de fondo.

Un video registrado por uno de los pacientes evidenció el nivel de tensión, las amenazas y los intentos del personal por negociar y convencer al agresor para que liberara a la obstetra - Créditos: Panamericana TV.

El equipo consiguió reducirlo y lo entregó a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que lo trasladaron a la comisaría de Santo Domingo de Acabamba para iniciar las investigaciones correspondientes.

La víctima resultó ilesa, aunque con evidentes signos de nerviosismo tras lo ocurrido. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer los hechos y determinar el estado de salud mental del hombre involucrado.

Comunicado de la Red de Salud Valle del Mantaro

Luego del incidente, la Red de Salud Valle Mantaro anunció, mediante un comunicado, que “gracias a la oportuna intervención de las autoridades policiales, el sujeto fue reducido y trasladado al distrito de Santo Domingo de Acobamba, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes conforme a ley”.

“Asimismo, nuestro personal de salud viene brindando las declaraciones necesarias ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público”, se lee. De la misma forma, la institución precisó que pese a la agresión sufrida, ningún miembro del personal presenta daños graves.

“La Red de Salud Valle del Mantaro rechaza enfáticamente todo acto de violencia hacia el personal de salud y hace un llamado a la reflexión y al respeto hacia quienes día a día dedican su labor a proteger la salud y la vida de nuestra población”, escribió la entidad en el comunicado.

