Policía captura en Lince a alias ‘Boby’, líder criminal condenado dos veces a cadena perpetua por sicariato y secuestro

El detenido era considerado uno de los cabecillas más violentos de las bandas Los Michis, Los Diablos y Los Sanguinarios del Norte, implicadas en una serie de violentos crímenes

PNP captura a sujeto condenado dos veces a cadena perpetua. (Crédito: América TV)

En una operación de inteligencia ejecutada por la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el distrito de Lince a Erick Antonio Pascual García, conocido como alias ‘Boby, uno de los delincuentes más buscados y peligrosos de Lima. La detención se produjo en plena vía pública, mientras el sujeto se desplazaba en su camioneta acompañado de su esposa.

El operativo, desarrollado tras varios meses de seguimiento, permitió poner fin a la fuga del peligroso criminal, quien contaba con dos condenas de cadena perpetua y una sentencia adicional de 15 años de prisión por delitos de secuestro, asesinato y pertenencia a organización criminal. A pesar de sus antecedentes judiciales, el sujeto había logrado evadir a las autoridades mediante el uso de identidades falsas y la constante movilización entre distritos de Lima Norte y el Cercado.

De acuerdo con las investigaciones, Boby era sindicado como un cabecilla del crimen organizado y uno de los principales articuladores de redes de sicariato y extorsión en Lima Metropolitana. Su captura representa, según fuentes policiales, un duro golpe a las estructuras delictivas que operaban en el norte de la capital.

Integrante de tres organizaciones criminales

Las investigaciones de la Dirincri determinaron que alias ‘Boby’ integró tres bandas delictivas de alto perfil: ‘Los Sanguinarios del Norte’, ‘Los Diablos’ y ‘Los Michis’. Esta última, considerada una de las más violentas, operó entre fines de 2018 y 2021 en los distritos de Carabayllo, Comas, Santa Rosa y Puente Piedra, zonas donde se registraron múltiples casos de extorsión, tortura y homicidios por encargo.

Según los reportes policiales, Los Michis se dedicaban al cobro de cupos y tráfico de terrenos, delitos por los cuales se enfrentaron a otras agrupaciones criminales para controlar las ganancias ilícitas generadas en obras públicas y privadas. Las autoridades atribuyen a Boby un rol protagónico como brazo armado, encargado de ejecutar amenazas y asesinatos de dirigentes sindicales y miembros de bandas rivales.

El Juzgado Penal Colegiado de Ventanilla dictó contra él dos condenas a cadena perpetua. La primera, por el secuestro y asesinato de Moisés Pacaya Herrera y Wagner Huayllahua Pacaya; la segunda, por el homicidio calificado de Víctor Castañeda Tárraga, un crimen tipificado como sicariato. Además, recibió una pena adicional por su vinculación con una organización criminal dedicada a la extorsión y al tráfico de terrenos en Lima Norte.

Allanamiento y hallazgo de armas

Tras su captura, la Policía Nacional realizó un allanamiento en el domicilio de alias ‘Boby’, ubicado en el distrito de Carabayllo, donde se halló un arma de fuego con la serie erradicada, 19 municiones y varias cacerinas. El material fue incautado y puesto a disposición de la División de Balística Forense, que busca determinar si fue utilizado en otros crímenes cometidos por las organizaciones con las que colaboraba.

El coronel PNP Juan Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirincri, precisó que el detenido utilizaba documentos falsos para burlar los controles policiales y mantenerse en libertad pese a las sentencias en su contra. “Este sujeto tenía un DNI adulterado con otro nombre y circulaba libremente. Contaba con requisitorias vigentes por asociación ilícita para delinquir, un delito grave que lo mantenía en la clandestinidad”, indicó el oficial.

La Policía considera que la detención de alias ‘Boby’ constituye un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en Lima Norte. Además, se reforzarán las labores de inteligencia para localizar a otros integrantes de las bandas Los Michis, Los Diablos y Los Sanguinarios del Norte, muchas de ellas aún en actividad.

PNP pide denunciar actos delictivos

El Ministerio del Interior resaltó que la cooperación ciudadana fue fundamental para la ubicación de alias ‘Boby’, y recordó que cualquier persona puede denunciar delitos o hechos sospechosos a través de los canales oficiales de la PNP.

Las denuncias pueden realizarse de manera inmediata llamando a la Central de Emergencias 105, disponible las 24 horas del día, o mediante los números de WhatsApp de la Policía Nacional: 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo, se recomienda acudir a la comisaría más cercana para presentar denuncias relacionadas con extorsiones, robos o amenazas.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de intensificar los operativos contra el crimen organizado en Lima Metropolitana, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y desarticular las bandas criminales que aún operan en diferentes zonas del país.

