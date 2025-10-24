Perú

Pareja de policía asesinado en Carabayllo revela que está embarazada y pide garantías para su vida

La noche del 22 de octubre, Escobedo Mori y su pareja se habían reunido para informar a sus familias sobre el embarazo, pero fueron sorprendidos por dos sicarios

La pareja de Jhordy Escobedo Mori, el policía asesinado en circunstancias aún bajo investigación, decidió hablar por primera vez sobre los hechos y su situación personal. La joven, de 27 años, reveló a Latina Noticias que se enteró recientemente de su embarazo, por lo que solicitó garantías para su seguridad tras convertirse en testigo clave del crimen

“Tres días antes de que pase eso, nos habíamos enterado de que yo estaba gestando. Ese día de lo sucedido ya íbamos a bajar para venir a conversar con mi mamá para decirle que yo estoy embarazada”, señaló al citado medio.

La noche del 22 de octubre, Escobedo Mori y su pareja se habían reunido para informar a sus familias sobre el embarazo, una noticia que ambos esperaban compartir en privado. Según detalló, esa misma noche estaba previsto el anuncio familiar de la gestación, de aproximadamente un mes.

Carabayllo: pareja de policía asesinado
Luego de ello, iban a comunicar a la mamá de Escobedo Mori. La joven relató que se conoció con el efectivo en noviembre de 2024 y su relación comenzó formalmente en febrero y que ambos tenían planes personales y familiares, pero fueron truncados por el asesinato.

Pide garantías para su vida

El crimen, que ha generado preocupación en la comunidad local, dejó a la joven en una situación de vulnerabilidad. De esta manera, señaló que desde el ataque no ha recibido apoyo de las autoridades, ni del Ministerio de la Mujer ni de la Policía Nacional.

Crimen en Carabayllo: Policía muere
“Nadie se ha comunicado conmigo”, afirmó ante las cámaras. Por ello, pidió proteger su identidad.

La pareja del policía insistió en la necesidad de justicia y de respaldo institucional durante la investigación. Asimismo, detalló que estuvo dando sus declaraciones ante la Dirincri de España para que se esclarezcan los hechos.

No tenían problemas

En otro momento, aseguró que nunca atravesaron situaciones de conflicto graves. En sus palabras, la relación estuvo marcada por el respeto y el afecto mutuo, y las discusiones que surgieron formaron parte de la convivencia.

Crimen en Carabayllo: Policía muere
Durante su testimonio, la joven remarcó que Escobedo Mori era considerado un policía íntegro y dedicado.

“A mí me da mucha pena todo lo que le está pasando porque él era un policía ejemplar, no era de esos policías corruptos, él no era así [...] Le gustaban las cosas bien hechas. Por favor, yo también pido justicia”, declaró.

El último adiós del suboficial

La familia de Escobedo Mori decidieron trasladar su cuerpo a su tierra natal Leimebamba, en Chachapoyas, donde le darán el último adiós. El joven de 23 años era muy apegado a su familia y buscaba salir adelante, refieren sus seres queridos.

Asimismo, la PNP descartó que se trate de un caso de robo, debido a que no se llevaron las pertenencias. Ante ello, las autoridades realizan las investigaciones respectivas para identificar a los responsables del crimen.

En tanto, en la comisaría de Carabayllo se izó la bandera a media asta en símbolo de luto. En esta dependencia se encargaba del patrullaje y la prevención del delito en la zona.

