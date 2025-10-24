Los graves motivos por los que Tilsa Lozano fue incluida en denuncia por banda criminal y coacción. ATV: 'Magaly TV La Firme'.

La exmodelo Tilsa Lozano vuelve a estar en el ojo público tras ser incluida formalmente en una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por la empresa Pesquera Superfish S.A.C., que la acusa —junto a su exesposo, el empresario Jackson Mora— de los presuntos delitos de banda criminal, apropiación ilícita, coacción, falsedad genérica e ideológica.

Además, la conductora de TV fue acusada por Giancarlo Saucedo, representante legal de una propiedad y de la empresa Superfish S.A.C., por los presuntos delitos de banda criminal y coacción.

La noche del 23 de octubre, Saucedo acudió al programa 'Magaly TV La Firme’ para exponer los detalles del caso, asegurando que tanto Tilsa como Mora estarían implicados en un presunto entramado de ventas irregulares y amenazas vinculadas a la transferencia de un vehículo y otros bienes.

La denuncia ha generado gran controversia, especialmente por la gravedad de los delitos que se mencionan.

Pesquera Superfish S.A.C. acusa a Jackson Mora y Tilsa Lozano de apropiarse ilegalmente de un vehículo y falsificar documentos notariales, según denuncia ingresada al Ministerio Público. Infobae Perú.

Las acusaciones presentadas en televisión en contra de Tilsa Lozano y Jackson Mora

Durante la entrevista con Magaly Medina, el denunciante explicó que todo comenzó con la venta de un vehículo perteneciente a Superfish S.A.C., el cual terminó inscrito a nombre de Tilsa Lozano.

Según Saucedo, la transacción se habría realizado mediante un poder falsificado, lo que habría sorprendido incluso al notario involucrado.

“Este carro aparece luego a nombre de Tilsa Lozano. Pero quien le vende el auto no era representante de la empresa dueña del vehículo. Tengo la declaración jurada de la persona que firmó ese poder y me dice claramente: ‘Yo nunca me reuní con nadie de la empresa. Me llevaron a un cuarto y me obligaron a firmar un documento con amenazas sobre mis antecedentes penales’”, declaró Saucedo en vivo.

Magaly Medina intervino señalando que este tipo de transacciones deben contar con una autorización formal emitida en sesión de directorio, con actas y documentación verificable. Sin embargo, Saucedo aseguró que no existía tal registro y que se habían detectado dos poderes consecutivos inscritos con irregularidades.

“No hay sustento. Han sorprendido al notario y hay un delito contra la fe pública. Cuando fui a pedir los expedientes, me dijeron que no tenían copia certificada de varios documentos”, explicó el denunciante.

Jackson Mora rompe su silencio tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano: “Nos están extorsionando”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Un conflicto que se remonta a la pandemia

Saucedo también reveló que los problemas con Jackson Mora se remontan al año 2020, durante la pandemia, cuando el empresario —según él— habría recibido insumos médicos y pruebas rápidas de una clínica para su comercialización, los cuales nunca fueron pagados.

“A Jackson se le entregó stock de mascarillas, alcohol y pruebas rápidas para vender y subsistir, pero nunca canceló lo acordado. Todo se lo dio un empresario de apellido Romaña, a través de la clínica Montesur. Nunca pagó nada”, afirmó Saucedo.

La conductora recordó que durante esos meses, Mora efectivamente era visto realizando ventas de productos sanitarios, lo que coincidió con la versión del denunciante.

Magaly señaló: “Nosotros lo veíamos repartiendo pruebas rápidas, mascarillas, alcohol. Lo hacía públicamente”.

Tilsa Lozano, el vehículo y los 18 mil dólares

Uno de los puntos más controversiales del caso es la supuesta venta del vehículo a nombre de Tilsa Lozano. Según la denuncia, Jackson Mora habría transferido el auto a su esposa por 10 mil soles, pero luego este habría sido revendido por 18 mil dólares, lo que, según el denunciante, representaría un beneficio económico irregular.

“Tilsa Lozano se benefició con 18 mil dólares. No sé si fue un regalo o una transacción, pero hubo ganancia. Además, el poder que permitió la venta era falso y está vinculado a cuatro personas más. Si eso no es una banda criminal, no sé qué es”, afirmó Saucedo en conversación con Magaly Medina.

El denunciante también sostuvo que habría sido víctima de extorsiones y amenazas por parte del esposo de Tilsa, a quien intentó contactar en repetidas ocasiones para resolver el conflicto.

“Llevo casi un año diciéndole al señor Mora: ‘Arreglemos las cosas’. Pero en lugar de respuestas, solo recibía mensajes amenazantes. Así quieren negociar las cosas”, agregó.

Jackson Mora rompe su silencio tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano: “Nos están extorsionando”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Un conflicto de socios o una denuncia real?

Durante la entrevista, Medina cuestionó si este caso podría tratarse de un conflicto entre antiguos socios, ya que tanto Mora como el denunciante habrían compartido vínculos empresariales en el pasado.

“¿No será una pelea de socios? Quizá se conocían, tienen deudas o intereses cruzados y ahora se denuncian para ver quién cede primero”, sugirió la periodista.

No obstante, Saucedo descartó esa posibilidad y aseguró que los hechos trascienden cualquier disputa personal.

“No se trata de una pelea de socios. Aquí hay delitos reales, con pruebas y documentos. No estamos inventando nada. Se han agraviado derechos y se ha afectado la fe pública”, respondió con firmeza.

Magaly Medina cuestionó a Giancarlo Saucedo si este caso podría tratarse de un conflicto entre antiguos socios. ATV: Magaly Tv La Firme.

Tilsa Lozano rechazó vinculación con venta de camioneta

Por su parte, a inicios de octubre, Tilsa Lozano pidió públicamente que Jackson Mora asuma la responsabilidad directa del caso, deslindando de manera tajante cualquier vínculo con la denuncia que hoy los involucra.

“Espero que el señor Mora se digne a pedir disculpas y aclarar que yo no tengo absolutamente nada que ver en esta situación”, expresó con firmeza la exmodelo durante la emisión de su programa La Noche Habla.

La modelo peruana se plantó en su programa nocturno y pidió a su exesposo que aclare públicamente que ella no participó en la polémica transferencia del vehículo que ha generado revuelo en el espectáculo local (La Noche Habla)

La popular ‘Conejita’ no evitó referirse de forma directa a su expareja y reiteró su rechazo a las acusaciones.

“Rechazo tajantemente cualquier señalamiento. Las cosas se enfrentan de frente, al toro por las astas. Seguramente soy una víctima más en todo esto, y espero que el señor Mora tenga la decencia de salir a aclarar y no me embarre ni me salpique con su mugre”, declaró ante cámaras, visiblemente incómoda con la situación.

Desde su versión, Jackson Mora respondió en vivo esa misma noche para defenderse y aclarar el origen del vehículo involucrado en la denuncia. “Nada que ver. Ese carro se lo compré a Roberto Romaña y tengo cómo probarlo. Ese vehículo se lo di a Tilsa hace unos años, luego se vendió a un amigo y después volvió a revenderse”, afirmó, insistiendo en que la transacción fue completamente legal y transparente.

El exboxeador además negó cualquier intento de fraude y aseguró que la polémica afecta su reputación como empresario.

“No hay ningún tema fraudulento como dice ese señor. Jamás se me han acercado para conversar. Más bien soy yo el que busca diálogo, porque como marca y como empresario no me conviene este tipo de escándalos”, sostuvo en dicha transmisión.

Mora intervino en vivo para reafirmar que la operación fue transparente, argumentando que como empresario no le convienen escándalos y que las acusaciones carecen de fundamento. (Instagram)