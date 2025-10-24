Perú

Joven violinista consiguió su sueño de Estudiar en San Marcos: “Las matemáticas y el arte tienen una relación muy estrecha”

Arturo Becerra Delgado, de 22 años, logró su objetivo, a pesar de las limitaciones económicas y familiar. La pandemia del COVID-19 cambió sus planes, pero años después, no se rindió

El sanmarquino Arturo Becerra Delgado
El sanmarquino Arturo Becerra Delgado se convirtió en un destacado violinista .Foto: Andina

La constancia y disciplina marcaron el camino de Arturo Becerra Delgado, un joven de 22 años que superó adversidades y hoy cursa la carrera de Computación Científica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Proveniente del Callao, el estudiante destacó que la música y el esfuerzo fueron los motores para afrontar cada reto. La historia de Becerra Delgado refleja cómo un entorno de limitaciones económicas y trabajo familiar impulsó una doble pasión: el violín y el conocimiento científico.

“Soy del Callao y muchas veces mi familia pasó por necesidades que me hicieron madurar y entender que también debía aportar en casa”, declaró Arturo Becerra a Andina. Su padre, docente universitario, y su madre, dedicada al hogar, lograron asegurar el acceso a una educación completa tanto para él como para su hermana.

“Mi padre empezaba a crecer profesionalmente dentro de la universidad, por lo que las oportunidades laborales eran escasas, y eso afectaba nuestro día a día”, recordó.

Desde la secundaria, el encuentro con la música resultó determinante. Un profesor llegó al colegio y convocó a estudiantes para formar una banda; a los 14 años, Arturo optó por el violín entre varios instrumentos.

“Probé varios instrumentos, pero fue el violín el que realmente me fascinó”, relató. Su interés motivó a sus padres a realizar un gran esfuerzo económico para adquirir el primer instrumento con el que comenzó su formación musical.

Un inicio marcado por el esfuerzo

El entusiasmo por la música llevó a Arturo Becerra Delgado a participar en talleres y cursos en el Conservatorio Nacional de Música. El costo de la formación lo impulsó a trabajar junto a un grupo de mariachis para costear los estudios.

“Mi objetivo era prepararme para postular al Conservatorio Nacional de Música, pero llegó la pandemia y eso cambió muchos de mis planes”, explicó el joven sanmarquino.

La llegada de la pandemia de COVID-19 representó un parteaguas en su camino. Ante la imposibilidad de continuar con todos los proyectos musicales, Becerra Delgado replanteó su orientación profesional. Sus padres respaldaron el deseo de combinar la música con una formación sólida, por lo que optó por la Computación Científica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Lima. “Las matemáticas y el arte tienen una relación muy estrecha: la música utiliza principios matemáticos para crear partituras, ritmos y sonidos”, compartió a medios universitarios.

Ya en el octavo ciclo de la carrera, el estudiante califica a la institución como su segunda casa y agradece las oportunidades de aprendizaje académico y personal. “Aquí no solo aprendo, sino que también adquiero experiencias que me servirán en mi futuro profesional”, sostuvo.

El futuro de Becerra Delgado se proyecta en dos ejes. El primero consiste en mantener vigente el vínculo con el violín, considerando este arte como una pasión permanente. El segundo, en consolidar su trayectoria dentro de la Computación Científica y vincular su formación matemática a sus aspiraciones profesionales.

