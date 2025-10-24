Perú

Jackson Mora se defiende tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano como banda criminal: “Esto es fraudulento”

El documento presentado ante la Fiscalía incluye acusaciones por banda criminal, coacción y apropiación ilícita. Jackson Mora rompió su silencio y aseguró que todo se trata de una maniobra para perjudicarlo por un conflicto de inmueble

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Grave denuncia contra Tilsa Lozano y Jackson Mora: los acusan de presunta banda criminal y él se defiende con todo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Una nueva polémica envuelve a Tilsa Lozano y a su esposo, el exboxeador Jackson Mora, luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera un documento presentado ante el Ministerio Público donde ambos aparecen denunciados penalmente por varios delitos graves, entre ellos banda criminal, coacción, falsedad genérica, falsedad ideológica y apropiación ilícita.

La acusación fue interpuesta por Luis Giancarlo Saucedo Rosedo, representante legal de la empresa Superfish SAC, cuyo propietario es el empresario Roberto de Romaña.

Jackson Mora rompe su silencio
Jackson Mora rompe su silencio tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano: “Nos están extorsionando”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Según se detalla en el documento mostrado en el programa de espectáculos, la denuncia se habría originado por una presunta apropiación indebida de bienes pertenecientes al empresario, así como por la venta irregular de una camioneta a nombre del exboxeador.

En la acusación, se sostiene que Jackson Mora habría vendido el vehículo a Tilsa Lozano por un valor de 10 mil soles, pese a que el bien aún estaría bajo propiedad de la mencionada empresa.

Jackson Mora rompe su silencio
Jackson Mora rompe su silencio tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano: “Nos están extorsionando”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Jackson Mora se defiende

Lejos de evitar el tema, Jackson Mora decidió pronunciarse y dar la cara públicamente, ofreciendo su versión de los hechos en declaraciones exclusivas para el programa de Magaly Medina.

El exdeportista negó rotundamente las acusaciones y aseguró que todo forma parte de una estrategia de extorsión vinculada al conflicto por el inmueble donde actualmente funciona su academia.

Jackson Mora rompe su silencio
Jackson Mora rompe su silencio tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano: “Nos están extorsionando”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Es un problema con respecto al inmueble que se está peleando y se me está extorsionando con este tipo de acusaciones, cuando la persona que transfirió, o sea, que le vendió la camioneta a Tilsa trabaja con ellos, que es Manel, y no está denunciado. Qué raro que él, que supuestamente tenía poder falso y trabaja para él, no esté denunciado”, expresó con evidente molestia.

Según su versión, Jackson Mora habría cumplido con todos los pagos acordados con el empresario Roberto de Romaña, y la transacción por la camioneta se habría realizado de manera completamente legal y transparente.

Jackson Mora rompe su silencio
Jackson Mora rompe su silencio tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano: “Nos están extorsionando”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Roberto me dijo: ‘Jackson, sabes que me terminaste de pagar la camioneta’. (Le respondí): ‘Sí, porque se la quiero regalar a Tilsa’. Yo usaba esa camioneta y entonces me dijo que vaya a la notaría y hagamos la transacción. Le dije ‘ok’, porque éramos hermanos. Estaba bancarizado con 10 mil soles, pero también le habíamos entregado en efectivo semanalmente. Yo le he pagado al señor esa plata”, explicó.

El exboxeador insistió en que no existe ningún fraude en la operación y que la denuncia forma parte de una campaña para desprestigiarlo. Además, reveló que ha decidido presentar una contradenuncia contra Luis Giancarlo Saucedo Rosedo, a quien acusa de coacción, difamación y extorsión.

Jackson Mora rompe su silencio
Jackson Mora rompe su silencio tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano: “Nos están extorsionando”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Esta es una denuncia fraudulenta por la extorsión que me están haciendo, por la casa. El agraviado es Roberto, supuestamente, él no da la cara, yo doy la cara, o sea, yo no tengo nada fraudulento acá. Yo le regalé esa camioneta a Tilsa”, puntualizó.

Las palabras de Mora reflejaron su fastidio ante una situación que, según afirma, lleva arrastrándose desde hace tiempo y que estaría afectando tanto su imagen como la tranquilidad de su entorno. Mientras tanto, Tilsa Lozano ha optado por mantener silencio público sobre el tema, sin emitir hasta el momento una declaración oficial.

Jackson Mora rompe su silencio
Jackson Mora rompe su silencio tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano: “Nos están extorsionando”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El caso, que ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales, deberá ser evaluado por la Fiscalía, que determinará si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. Por ahora, tanto Tilsa Lozano como Jackson Mora seguirán siendo parte de un proceso que promete acaparar la atención mediática en los próximos días, especialmente por la gravedad de los delitos imputados y las figuras públicas involucradas.

En medio de la controversia, el exboxeador reiteró su compromiso de colaborar con las investigaciones y defender su nombre ante la justicia. “Yo no tengo nada que esconder. Esta denuncia es un intento de perjudicarme, pero voy a demostrar que todo lo que hice fue legal. La verdad va a salir a la luz”, concluyó.

Jackson Mora rompe su silencio
Jackson Mora rompe su silencio tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano: “Nos están extorsionando”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Jackson MoraTilsa LozanoMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Según informó El tiempo justo, Álvaro Vargas Llosa estaría indignado por las revelaciones del libro de Preysler, que habrían empañado el homenaje literario celebrado en Cáceres

Familia de Mario Vargas Llosa

Magaly Medina le dice ‘terca’ a Darinka Ramírez por impedir que Jefferson Farfán visite a su hija: “No busquemos pretextos”

La conductora criticó a la madre de la hija menor de Farfán y le exigió que deje los resentimientos personales por el bien de la menor

Magaly Medina le dice ‘terca’

Jefferson Farfán se va de viaje con Xiomy Kanashiro y deja en visto permiso de viaje a hija de Darinka Ramírez: “Hace dos semanas”

La influencer reveló que el exfutbolista no ha visto a su hija en más de un mes y que evita firmar los documentos necesarios para que la menor viaje con ella

Jefferson Farfán se va de

Qué se celebra el 24 de octubre en el Perú: una fecha que entrelaza historia, liderazgo y reconciliación regional

Esta fecha reúne hitos que reflejan la construcción de identidades, la consolidación de liderazgos y la superación de conflictos en la trayectoria nacional y latinoamericana

Qué se celebra el 24

¿Cuál es la diferencia entre psicología y psiquiatría?

Es necesario educar a la población sobre las diferencias entre ambas profesiones para elegir correctamente el tipo de apoyo que necesitan

¿Cuál es la diferencia entre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez archiva investigación contra

Tomás Gálvez archiva investigación contra Gladys Echaíz, ¿por qué caso?

Premier Ernesto Álvarez descarta reapertura del penal El Frontón por alto costo y rechaza aplicar la pena de muerte

Elecciones 2026: siete alcaldes y gobernadores dejaron sus cargos para postularse a la Presidencia y el Congreso

Inadmisible protesta del régimen chino contra Perú: presiona por un viaje oficial a Taiwán

Fiscalía insiste en impedir salida de Dina Boluarte por 36 meses: MP apeló rechazo a medida contra la exmandataria

ENTRETENIMIENTO

Familia de Mario Vargas Llosa

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Magaly Medina le dice ‘terca’ a Darinka Ramírez por impedir que Jefferson Farfán visite a su hija: “No busquemos pretextos”

Jefferson Farfán se va de viaje con Xiomy Kanashiro y deja en visto permiso de viaje a hija de Darinka Ramírez: “Hace dos semanas”

Juan Víctor Sánchez denuncia el seguimiento de ‘Amor y fuego’ y pide respeto por la privacidad de su hija: “Falta de respeto”

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

DEPORTES

Gol de Alex Valera con

Gol de Alex Valera con inesperado zurdazo en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2025

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Franco Navarro se decantó por la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima porque “es merecida” dentro de un plan de sostenibilidad

Sport Boys intenta regularizarse financieramente en medio de una condición de insolvencia y fuerte deuda en el Callao

Gustavo Zevallos respondió a Franco Velazco con sutil comentario: “No tenemos estadio, pero no debemos dinero a nadie”