Jackson Mora se defiende tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano como banda criminal: “Esto es fraudulento”

Grave denuncia contra Tilsa Lozano y Jackson Mora: los acusan de presunta banda criminal y él se defiende con todo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Una nueva polémica envuelve a Tilsa Lozano y a su esposo, el exboxeador Jackson Mora, luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera un documento presentado ante el Ministerio Público donde ambos aparecen denunciados penalmente por varios delitos graves, entre ellos banda criminal, coacción, falsedad genérica, falsedad ideológica y apropiación ilícita.

La acusación fue interpuesta por Luis Giancarlo Saucedo Rosedo, representante legal de la empresa Superfish SAC, cuyo propietario es el empresario Roberto de Romaña.

Según se detalla en el documento mostrado en el programa de espectáculos, la denuncia se habría originado por una presunta apropiación indebida de bienes pertenecientes al empresario, así como por la venta irregular de una camioneta a nombre del exboxeador.

En la acusación, se sostiene que Jackson Mora habría vendido el vehículo a Tilsa Lozano por un valor de 10 mil soles, pese a que el bien aún estaría bajo propiedad de la mencionada empresa.

Jackson Mora se defiende

Lejos de evitar el tema, Jackson Mora decidió pronunciarse y dar la cara públicamente, ofreciendo su versión de los hechos en declaraciones exclusivas para el programa de Magaly Medina.

El exdeportista negó rotundamente las acusaciones y aseguró que todo forma parte de una estrategia de extorsión vinculada al conflicto por el inmueble donde actualmente funciona su academia.

“Es un problema con respecto al inmueble que se está peleando y se me está extorsionando con este tipo de acusaciones, cuando la persona que transfirió, o sea, que le vendió la camioneta a Tilsa trabaja con ellos, que es Manel, y no está denunciado. Qué raro que él, que supuestamente tenía poder falso y trabaja para él, no esté denunciado”, expresó con evidente molestia.

Según su versión, Jackson Mora habría cumplido con todos los pagos acordados con el empresario Roberto de Romaña, y la transacción por la camioneta se habría realizado de manera completamente legal y transparente.

“Roberto me dijo: ‘Jackson, sabes que me terminaste de pagar la camioneta’. (Le respondí): ‘Sí, porque se la quiero regalar a Tilsa’. Yo usaba esa camioneta y entonces me dijo que vaya a la notaría y hagamos la transacción. Le dije ‘ok’, porque éramos hermanos. Estaba bancarizado con 10 mil soles, pero también le habíamos entregado en efectivo semanalmente. Yo le he pagado al señor esa plata”, explicó.

El exboxeador insistió en que no existe ningún fraude en la operación y que la denuncia forma parte de una campaña para desprestigiarlo. Además, reveló que ha decidido presentar una contradenuncia contra Luis Giancarlo Saucedo Rosedo, a quien acusa de coacción, difamación y extorsión.

“Esta es una denuncia fraudulenta por la extorsión que me están haciendo, por la casa. El agraviado es Roberto, supuestamente, él no da la cara, yo doy la cara, o sea, yo no tengo nada fraudulento acá. Yo le regalé esa camioneta a Tilsa”, puntualizó.

Las palabras de Mora reflejaron su fastidio ante una situación que, según afirma, lleva arrastrándose desde hace tiempo y que estaría afectando tanto su imagen como la tranquilidad de su entorno. Mientras tanto, Tilsa Lozano ha optado por mantener silencio público sobre el tema, sin emitir hasta el momento una declaración oficial.

El caso, que ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales, deberá ser evaluado por la Fiscalía, que determinará si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. Por ahora, tanto Tilsa Lozano como Jackson Mora seguirán siendo parte de un proceso que promete acaparar la atención mediática en los próximos días, especialmente por la gravedad de los delitos imputados y las figuras públicas involucradas.

En medio de la controversia, el exboxeador reiteró su compromiso de colaborar con las investigaciones y defender su nombre ante la justicia. “Yo no tengo nada que esconder. Esta denuncia es un intento de perjudicarme, pero voy a demostrar que todo lo que hice fue legal. La verdad va a salir a la luz”, concluyó.

