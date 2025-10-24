Perú

Elecciones 2026: más de 9 mil ciudadanos son mayores de 100 años en Perú, según Reniec

Carmen Velarde, jefa del Reniec, brindó estos datos y explicó que la divulgación de estas cifras que marcan el inicio de la etapa de organización para los comicios nacionales

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Reniec: más de 9 mil personas tienen 100 años y podrían votar en las elecciones de 2026| Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó las cifras preliminares de la población electoral tras el cierre del padrón para las elecciones generales de 2026. De esta manera, reveló que 9.863 ciudadanos mayores de cien años en Perú podrían participar como votantes habilitados en los próximos comicios.

Carmen Velarde, jefa del Reniec, brindó estos datos y explicó que la divulgación de estas cifras que marcan el inicio de la etapa de organización para los comicios nacionales. Asimismo, subrayó la importancia de que este segmento etario reciba atención y garantías para ejercer su derecho al voto.

La normativa electoral peruana habilita a las personas con movilidad reducida, discapacidad visual o dificultades para desplazarse a ingresar acompañados de un familiar de confianza a la cabina de votación. Velarde destacó que los ciudadanos centenarios podrán contar con esa ayuda el día electoral, siempre que la requieran por su salud o autonomía.

¿Hasta qué edad es obligatorio votar?

En Perú, el ejercicio del voto constituye tanto un derecho como una obligación para los ciudadanos, según lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Elecciones. Este deber cívico incluye a todos los ciudadanos mayores de 18 años que cuenten con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y estén incluidos en el padrón electoral correspondiente a su domicilio.

La obligatoriedad del voto se mantiene hasta los setenta años. Quienes superan esa edad pueden optar por votar, pero ya no están sujetos a sanciones en caso de abstenerse. Este criterio busca reconocer tanto la participación activa de los adultos mayores en la vida democrática del país como las posibles limitaciones que pueden enfrentar por su edad.

El padrón de votantes se elabora con base en el domicilio registrado por cada ciudadano, lo que determina la mesa y lugar de votación correspondientes.

La región clave en las elecciones

Reniec habilitó a 27 millones 356 mil 578 votantes, de los cuales el 50.43 % son del sexo femenino y el 49.57 % son del sexo masculino.

La región de Lima lidera en número de votantes habilitados para las elecciones generales de 2026, con 8.665.318 ciudadanos registrados.

El informe detalla que otras diez regiones concentran más de 700.000 electores cada una, lo que refleja la concentración poblacional en ciertas zonas y la diversidad geográfica presente en el padrón nacional. La Libertad reporta 1.554.549 votantes, posicionándose como la segunda región con mayor cantidad de electores, seguida por Arequipa con 1.227.784 y Cajamarca con 1.199.718.

El cierre del padrón indicó además que Cusco posee 1.135.220 electores, mientras que Junín registra 1.063.941 y Áncash se ubica con 972.328. Puno alcanza 964.940 votantes habilitados, mientras Callao suma 860.483 e Ica figura con 715.153.

Elecciones 2026 día y horario
Elecciones 2026 día y horario de las votaciones para la elección del nuevo presidente y congresistas - Andina

Las Elecciones Generales 2026 en Perú están programadas para el 12 de abril de 2026. En esa fecha, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, según el cronograma. Asimismo, a los candidatos oficiales se los conocerá el próximo 23 de diciembre, fecha límite para el proceso.

