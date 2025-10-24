Perú

Allanan Municipalidad y vivienda del alcalde de La Mar que lideraría una presunta red criminal en Ayacucho y Lima

La Fiscalía y la Policía Anticorrupción allanaron 17 inmuebles por una investigación de colusión agravada que involucra al burgomaestre Edwin Navarro Torres y funcionarios municipales

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
Diecisiete allanamientos simultáneos, incluidos la Municipalidad y la vivienda del alcalde de La Mar, Ayacucho, fueron ejecutados por la Dirocor. | Exitosa Noticias

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho junto con la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor PNP), ejecutó un operativo simultáneo en diecisiete inmuebles vinculados a una presunta red criminal que habría operado dentro de la Municipalidad Provincial de La Mar, en la región Ayacucho.

Entre los lugares intervenidos se encuentran la sede municipal y la vivienda del alcalde Edwin Bladimir Navarro Torres, quien, según la tesis fiscal, habría encabezado la organización junto con un grupo de funcionarios y empresarios locales. El operativo fue autorizado por el Poder Judicial como parte de una investigación por colusión agravada y se desarrolló de forma coordinada entre la PNP y la Fiscalía Anticorrupción.

En total, las contrataciones irregulares
En total, las contrataciones irregulares identificadas superan los S/ 10 millones. (Andina)

Una presunta red criminal de funcionarios públicos

Las primeras diligencias del Ministerio Público indican que la presunta red criminal, denominada “Los Camineros del Poder”, habría operado entre 2024 y 2025 manipulando procesos de contratación pública. El grupo habría direccionado obras para beneficiar a empresas previamente concertadas.

Las indagaciones señalan que la organización estaría integrada por funcionarios y allegados al alcalde. Entre ellos figuran Edwin Cárdenas Márquez, presidente del Comité de Selección; Demetrio Vargas Pérez, gerente de Infraestructura; Marco Antonio Piñas Claris, integrante del comité; Eduardo Palomino Vargas, exgerente municipal y presunto operador político; Mardonia Castillo Paqui, pareja del alcalde e intermediaria; y Edgar Lagos Pérez, empresario identificado como supuesto operador económico.

Contratos superarían los 10 millones de soles

De acuerdo con la información fiscal, varias de las obras adjudicadas superan el millón de soles y habrían sido otorgadas a consorcios locales mediante licitaciones amañadas. Entre ellas destacan el mantenimiento de caminos rurales en Anchihuay, valorizado en S/ 1.127.775, y el mejoramiento del servicio educativo de la institución Enrique Molina – Cochas, por S/ 4.3 millones.

(Andina)
(Andina)

En conjunto, los contratos bajo sospecha superan los S/ 10 millones, aunque la Fiscalía estima que el perjuicio total podría alcanzar los S/ 13 millones. Las obras fueron adjudicadas a diferentes consorcios y empresas de la zona que, según la investigación, habrían participado de forma concertada para repartirse los proyectos municipales.

Un caso emblemático de corrupción en Ayacucho

El operativo, desarrollado en la madrugada del jueves 23 de octubre, incluyó allanamientos en trece inmuebles de Ayacucho y dos en Lima. Durante la intervención, los agentes de la Dircocor y representantes del Ministerio Público incautaron documentos, computadoras y registros contables vinculados a los procesos de contratación investigados.

La Fiscalía Anticorrupción precisó que las diligencias continuarán en los próximos días para identificar el destino de los fondos públicos y determinar las responsabilidades penales. De confirmarse los hechos, el caso podría convertirse en uno de los más significativos de corrupción municipal en Ayacucho, por la magnitud del dinero comprometido y la presunta participación directa de una autoridad en funciones.

(Andina)
(Andina)

Según fuentes del caso, la red habría actuado de manera sistemática, utilizando mecanismos administrativos para justificar los pagos y aparentar legalidad en los contratos. En varios expedientes se detectaron inconsistencias en los valores referenciales, informes técnicos duplicados y firmas presuntamente falsificadas.

Temas Relacionados

AyacuchoDirocorPNPEdwin NavarroLos Camineros del Poderperu-noticias

Más Noticias

Trump, el proteccionismo para la tecnología, y el rol de Perú

El impacto se sentirá más fuerte al largo plazo en la creación de startups o medianas empresas que buscan ofrecer un producto o servicio sostenido en la tecnología

Trump, el proteccionismo para la

¿Qué pasa con el puente de vidrio entre Barranco y Miraflores? Municipalidad aclara estado de la vía

La reciente difusión de imágenes que muestran supuestas irregularidades en el piso vidriado activó la inquietud de usuarios y turistas, pero autoridades distritales confirmaron que la vía cumple con los controles y permite el paso habitual

¿Qué pasa con el puente

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar el torneo más importante del mundo que se llevará a cabo en Sao Paulo en diciembre. Conoce dóonde ver la participación de las bicampeonas

Canal TV exclusivo que transmitirá

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

La actriz mexicana, conocida mundialmente como La Chilindrina, reveló en una entrevista difundida por Ponte en la Cola que sufrió maltratos y una grave desatención médica durante su reciente visita al Perú.

María Antonieta de las Nieves

¿Truco o tragedia? Alertan sustancias presentes en caramelos y máscaras de Halloween que pueden ser perjudiciales para tu salud

Productos sin registro sanitario o con colorantes adulterados pueden contener plomo y cadmio, advirtió Digesa

¿Truco o tragedia? Alertan sustancias
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo llama “basura” a

Pedro Castillo llama “basura” a Fernando Rospigliosi en plena sesión de la Subcomisión

José Jerí niega imitar a Nayib Bukele y llama desadaptados a sus detractores: “Les tuiteo de vez en cuando”

Fallo del TC que benefició a Keiko Fujimori no se aplicará automáticamente a Ollanta Humala y Susana Villarán

Abogado de Luis Magallanes revela que muchos policías no confían en la Defensoría de la PNP y deben pagar un seguro privado

Confirmado: Dina Boluarte se llevará más de 200 mil soles del Reniec tras fallo final del PJ

ENTRETENIMIENTO

María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Maju Mantilla confiesa que desea regresar a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

Cristian Castro en Perú: horarios, accesos y todo lo que debes saber para su concierto en Costa 21

‘El Valor de la Verdad’ de Nadeska Widausky promete fuertes confesiones: “Todo lo que pedía me lo daba”

Magaly Medina se burla del discurso de Gisela Valcárcel en la CCL: “Le regalo una chela a quien la traduzca”

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El plan de Universitario para celebrar el tricampeonato en la Liga 1 2025: ¿cómo será la premiación?

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos