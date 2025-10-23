Estado de emergencia: PNP detiene a requisitoriado por agresión justo antes de que abordara un bus en SJL

Policía detuvo a un sujeto con orden de captura durante un operativo de control de identidad en San Juan de Lurigancho. (Crédito: Panamericana TV)

En el primer día del estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y el Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un hombre que contaba con una requisitoria vigente por el delito de lesiones en la región Huánuco. La intervención se produjo en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la intersección de las avenidas Canto Grande y San Martín, una zona de alto tránsito y considerada crítica por los constantes hechos delictivos.

De acuerdo con la información policial, el sujeto fue detenido justo cuando se disponía a abordar un bus de transporte público. Los agentes del orden solicitaron su Documento Nacional de Identidad durante un control de verificación y, al ingresar sus datos en el sistema, confirmaron que tenía una orden de captura pendiente emitida por un juzgado de Huánuco. De inmediato, fue trasladado en un patrullero hacia la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes.

Detienen a requisitoriado por lesiones en Huánuco mientras intentaba abordar una unidad de transporte público en SJL. (Foto: Captura video: Panamericana)

PNP refuerza los controles

El operativo forma parte de las acciones que ejecuta la Policía Nacional tras la entrada en vigencia del estado de emergencia, medida que regirá por 30 días en toda Lima y el Callao con el objetivo de enfrentar el incremento de la delincuencia. En San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados y con mayores índices de criminalidad, los agentes del Escuadrón de Emergencia y personal de distintas comisarías intensificaron los controles de identidad y patrullajes en puntos estratégicos.

La avenida Canto Grande, donde ocurrió la intervención, conecta con sectores conflictivos como Huascar y Bayóvar, y concentra varios mercados donde se han reportado casos de extorsión y cobros ilegales a comerciantes. Por ello, la PNP desplegó un número considerable de efectivos para verificar documentos y garantizar la seguridad en el área. Durante la jornada, varias personas que no portaban su DNI fueron trasladadas a dependencias policiales para su identificación.

PNP captura a requisitoriado por lesiones en Huánuco cuando se disponía a subir a un bus en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura video: Panamericana)

Reacciones ciudadanas

Según informaron las cámaras del programa de noticias ‘Buenos Días Perú’, los vecinos de la zona mostraron sorpresa ante la magnitud del despliegue policial y reconocieron no estar informados sobre el inicio del estado de emergencia. Otros, en cambio, consideraron positiva la medida y aseguraron que la presencia de agentes en las calles genera una sensación de mayor seguridad.

La cobertura televisiva de los operativos concluyó con la participación de los alcaldes de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, y del Rímac, Néstor de la Rosa, quienes desde el estudio analizaron las acciones de seguridad implementadas en sus distritos. Ambos coincidieron en la necesidad de mantener la coordinación entre municipios y la PNP para enfrentar los delitos que afectan a la capital.

Los peatones caminan junto a soldados que hacen guardia en Lima, Perú, el miércoles 22 de octubre de 2025, después de que el presidente José Jerí declarara el estado de emergencia. (AP Foto/Martín Mejía)