Perú

Piura: Poder Judicial dicta condena a sujeto que agredió a su hija con látigo

El informe del médico legista certificó lesiones recientes en la joven, mientras los familiares presentes agregaron sus testimonios ante las autoridades

Clara Giraldo

Justicia en Piura ordena servicio comunitario y reparación para acusado de violencia familiar| Foto: Fiscalía de la Nación

El Poder Judicial de Piura sentenció a Luis Salazar, quien fue hallado culpable de agredir físicamente a su hija de 18 años en el interior de un domicilio familiar. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura.

La intervención se produjo tras la detención en flagrancia de Salazar, imputado por atacar a la víctima empleando un látigo. El informe del médico legista certificó lesiones recientes en la joven, mientras los familiares presentes agregaron sus testimonios ante las autoridades.

El acta policial, la declaración directa de la afectada y los documentos médicos formaron parte de los principales elementos de convicción presentados ante el juzgado, detalló la nota institucional de la Fiscalía de Piura.

Condenan a hombre en Piura tras golpear a su hija, deberá cumplir servicio comunitario| Foto: Canvas

Proceso inmediato por flagrancia

Durante la audiencia realizada para evaluar el caso, la fiscal adjunta provincial Fiorella Calle Ruiz solicitó la apertura de un proceso inmediato bajo la modalidad de flagrancia, respaldada por la contundencia de las pruebas recabadas, indicó el despacho dirigido por el fiscal provincial Raúl Girón.

Ante este escenario, el acusado aceptó los cargos y se acogió al mecanismo de terminación anticipada. Como resultado, el Poder Judicial aplicó una condena de un año de prisión, que fue conmutada por 43 jornadas de servicio comunitario, además del pago de 500 soles como reparación civil a favor de la víctima.

El proceso, impulsado por la Fiscalía, forma parte de las acciones legales emprendidas en la región para sancionar episodios de violencia familiar conforme a la legislación vigente.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita ante cualquier denuncia o reporte a los siguientes medios.

  • La Línea 100, gestionada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ofrece orientación, contención emocional e información gratuita sobre cómo actuar ante casos de violencia familiar o sexual. Está disponible las 24 horas del día y atiende en todo el territorio nacional.
  • Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención legal, psicológica y social especializada a víctimas de violencia familiar, sexual o de género. Estos centros se encuentran distribuidos en distintas regiones del país y reciben consultas de manera presencial o telefónica.
  • Las comisarías policiales reciben denuncias por hechos de violencia doméstica y garantizan la intervención inmediata para proteger la integridad física y emocional de las víctimas. Se cuenta con personal capacitado para canalizar las denuncias y activar los protocolos de protección.
  • La Defensoría del Pueblo dispone de oficinas a nivel nacional para orientar y acompañar a las víctimas en el proceso de denuncia, seguimiento de casos y acceso a servicios de ayuda estatal. Ofrecen además asesoría legal y mecanismos de protección.
  • El Servicio de Chat 100 es una plataforma virtual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que permite a las víctimas recibir orientación y apoyo psicológico a través de internet, de forma confidencial y gratuita.

El último reporte de ANNA, se ha registrado 1.929 atenciones de desprotección a niñas, niños y adolescentes en el país. El 37 % corresponde a menores de 6 a 11 años.

