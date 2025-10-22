Perú

Mejor que caminar: este es el ejercicio que hace que tus músculos trabajen de forma más eficiente

No solo activa más grupos musculares que caminar, sino que también mejora la capacidad cardiovascular, fortalece las articulaciones y contribuye a un gasto calórico mayor

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Se recomienda caminar al menos
Se recomienda caminar al menos 30 minutos al día para mantener un estilo de vida saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar es, sin duda, una de las formas más sencillas y efectivas de incorporar la actividad física a la rutina diaria. No requiere equipamiento especial y puede practicarse a cualquier edad, razón por la cual el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomiendan caminar al menos 30 minutos al día para mantener un estilo de vida saludable, mejorar la circulación y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con EsSalud, el sedentarismo es uno de los principales factores que contribuyen a la obesidad y otras enfermedades crónicas en la población peruana, por lo que cualquier movimiento cuenta.

Sin embargo, existe otro ejercicio que va un paso más allá y hace que los músculos trabajen de forma más eficiente: andar en bicicleta. Este deporte, ya sea en bicicleta tradicional o estacionaria, no solo activa más grupos musculares que caminar, sino que también mejora la capacidad cardiovascular, fortalece las articulaciones y contribuye a un gasto calórico mayor.

Por qué andar en bicicleta es mejor que caminar

Aunque caminar es excelente para comenzar una rutina física, andar en bicicleta ofrece un entrenamiento más completo. Esto se debe a que involucra una mayor cantidad de músculos, especialmente los de las piernas, glúteos, abdomen y espalda baja, además de requerir coordinación, equilibrio y control postural.

Cuando pedaleas, tus músculos trabajan de forma cíclica y continua, lo que genera una activación muscular más prolongada y eficiente. Según investigaciones publicadas en revistas de fisiología del ejercicio, el pedaleo activa aproximadamente el 70 % de los músculos del cuerpo, mientras que caminar activa alrededor del 40 %. Los cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y glúteos trabajan intensamente durante el movimiento de pedaleo, mientras que los músculos del core (abdominales y lumbares) se encargan de mantener la estabilidad y el equilibrio.

Andar en bicicleta involucra una
Andar en bicicleta involucra una mayor cantidad de músculos, especialmente los de las piernas, glúteos, abdomen y espalda baja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, al practicar ciclismo, el esfuerzo puede ajustarse fácilmente. Puedes incrementar la resistencia, la velocidad o la inclinación, lo que permite un entrenamiento más controlado y adaptable a la condición física de cada persona. En cambio, caminar tiende a mantener una intensidad moderada y constante, por lo que el impacto en el desarrollo muscular y la quema calórica suele ser menor.

Otro punto a favor de la bicicleta es que, al ser una actividad de bajo impacto, protege las articulaciones. Esto la convierte en una excelente alternativa para personas con sobrepeso, problemas de rodillas o que desean ejercitarse sin poner demasiada presión en el sistema musculoesquelético.

Cuánto tiempo al día se recomienda andar en bicicleta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Minsa recomiendan realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, lo que equivale a unos 30 minutos al día durante cinco días. En el caso del ciclismo, se puede cumplir fácilmente con este tiempo, ya sea saliendo a pedalear al aire libre o utilizando una bicicleta estática en casa o en el gimnasio.

Si el objetivo es mantener la salud cardiovascular y muscular, se recomienda pedalear entre 30 y 45 minutos al día, a una intensidad moderada. Pero si se busca mejorar la resistencia, tonificar músculos o bajar de peso, se puede aumentar el tiempo a 60 minutos diarios, combinando diferentes niveles de resistencia o terrenos.

Para mantener la salud cardiovascular
Para mantener la salud cardiovascular y muscular, se recomienda pedalear entre 30 y 45 minutos al día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto importante es la constancia. Pedalear de manera regular es más beneficioso que hacerlo de forma intensa solo de vez en cuando. Además, este ejercicio puede integrarse fácilmente a la vida cotidiana: desplazarse al trabajo o a la universidad en bicicleta, hacer recados cortos o practicar ciclismo recreativo los fines de semana.

Otros beneficios de andar en bicicleta para la salud

Además de hacer que los músculos trabajen de forma más eficiente, andar en bicicleta tiene múltiples beneficios físicos y mentales. A nivel cardiovascular, mejora la circulación sanguínea, regula la presión arterial y fortalece el corazón. También ayuda a controlar los niveles de glucosa y colesterol en sangre, reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2.

Desde el punto de vista muscular, tonifica las piernas, glúteos y abdomen, mejora la postura y la estabilidad corporal. A largo plazo, contribuye a mantener la masa muscular y la densidad ósea, factores clave para prevenir la sarcopenia y la osteoporosis.

En el plano mental, el ciclismo favorece la liberación de endorfinas, sustancias que generan sensación de bienestar y reducen el estrés y la ansiedad. Practicarlo al aire libre potencia aún más estos efectos, ya que el contacto con la naturaleza y la exposición moderada al sol ayudan a mejorar el estado de ánimo y los niveles de vitamina D.

Temas Relacionados

bicicletaejerciciomúsculosperu-salud

Más Noticias

¿Qué pasará con los conciertos de Myriam Hernández, Cristian Castro y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Conciertos bajo revisión: el estado de emergencia en Lima obliga a los organizadores de estos eventos musicales a pedir nuevos permisos.

¿Qué pasará con los conciertos

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras ser excluida del chat familiar: “Te pido que por favor te retires del grupo”

La ex Miss Perú compartió con sus seguidores el emotivo chat donde su tía le pidió abandonar el grupo de WhatsApp

Suheyn Cipriani rompe en llanto

Carlos Vílchez conmueve a sus seguidores con la emotiva despedida a su perrito ‘Silver’: “Te amo rey de mi vida”

El querido actor y comediante compartió en redes sociales el doloroso adiós a su inseparable compañero de diez años, recibiendo una ola de mensajes de apoyo y cariño de fanáticos y colegas del espectáculo

Carlos Vílchez conmueve a sus

Andrea San Martín advierte sobre su caso con Juan Víctor Sánchez: “Los procesos judiciales van a continuar”

La modelo reafirma su postura ante la controversia legal. Su mensaje busca proteger a su familia y evitar la confrontación pública en redes sociales

Andrea San Martín advierte sobre

Melissa Klug no cierra las puertas a una reconciliación con Jesús Barco: “Hay que pensar bien las cosas, con cabeza fría”

La empresaria enfrenta uno de los momentos más difíciles en su relación con el futbolista, mientras se recupera de una operación y pone en primer lugar la tranquilidad de su hija menor y su salud emocional

Melissa Klug no cierra las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte contempla volver al

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Delia Espinoza no regresará como fiscal de la Nación: JNJ se niega a acatar medida del PJ por estos motivos

Captan a precandidato de APP entregando dinero a periodista durante transmisión en vivo

Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo que ambas se aferren a mí”

Karla Tarazona renunciaría a Panamericana Televisión tras la llegada de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena: “Ya se habrá ido”

Maju Mantilla hace publicidad en redes y cierra sus comentarios para evitar críticas tras escándalo con Gustavo Salcedo

Las indirectas entre Melissa Klug y Jesús Barco tras su ruptura: “Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda”

DEPORTES

Pedro Gallese entra a nominación

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley