Maju Mantilla se conmueve al visitar el albergue de la Asociación Magia: “Son grandes guerreros”

La ex Miss Mundo compartió un emotivo encuentro con niños que luchan contra el cáncer, demostrando empatía en medio de su difícil momento personal.

Por Pilar Cuya

Maju Mantilla se conmueve al visitar el albergue de la Asociación Magia. Difusión.

En medio de los rumores y tensiones mediáticas provocadas por las recientes declaraciones de su esposo, Gustavo Salcedo, quien la acusó de infidelidad con su productor Christian Rodríguez, Maju Mantilla decidió enfocarse en un acto de amor y solidaridad.

La exreina de belleza visitó el albergue Casa Magia, ubicado en el distrito de Surquillo, donde pudo compartir una mañana llena de ternura y mensajes de esperanza con los niños que luchan contra el cáncer.

Durante su recorrido por las instalaciones, Maju conversó con los pequeños y sus familias, entregándoles palabras de ánimo y gestos de cariño. La conductora se mostró visiblemente emocionada, y en más de una ocasión, tuvo que contener las lágrimas ante las historias de fortaleza y resiliencia que escuchó.

“Estos pequeños nos demuestran que debemos seguir adelante, por más difícil que sea el camino. Son grandes guerreros que no se dejan vencer”, expresó Maju, conmovida, tras abrazar a varios de los niños y compartir juegos con ellos.

Casa Magia: un refugio para los pequeños guerreros

La Asociación Magia lleva más de una década brindando apoyo integral a niños de bajos recursos diagnosticados con cáncer. A través de su albergue Casa Magia, ofrece hospedaje, transporte y alimentación gratuitos a los menores y a sus familiares que llegan desde distintas regiones del Perú para continuar su tratamiento oncológico en hospitales de Lima.

En este espacio seguro y acogedor, los niños reciben no solo atención básica, sino también el respaldo emocional necesario para afrontar los duros procesos médicos que enfrentan.Además, la organización se sostiene gracias a donaciones y actividades solidarias, por lo que visitas como la de Maju Mantilla representan un impulso importante en su labor, al generar visibilidad y sensibilizar a la ciudadanía.

La Asociación Magia es una asociación sin fines de lucro que brinda alojamiento y tratamiento para niños con cáncer sin recursos. IG

Maju Mantilla, entre la empatía y la fortaleza

A pesar del difícil momento personal que atraviesa, la Miss Mundo 2004 ha optado por mantener un perfil sereno y centrarse en acciones positivas. Su visita a la Asociación Magia fue recibida con gratitud por parte del equipo de voluntarios y cuidadores, quienes destacaron su cercanía y humildad durante toda la jornada.

No se trata solo de donar, sino de estar presentes, de mirar a los ojos y acompañar con el corazón. Eso es lo que más valoran las familias”, comentó una de las voluntarias del albergue tras la visita de la conductora de televisión.

Maju, quien siempre ha estado involucrada en causas sociales, ha participado en diversas campañas de ayuda a niños y mujeres en situación vulnerable, reforzando su compromiso con la solidaridad y el servicio. Esta vez, su gesto en medio de la tormenta mediática fue visto por muchos como una muestra de madurez y empatía.

Maju Mantilla se conmueve al visitar el albergue de la Asociación Magia. (Instagram)

Un mensaje de amor en tiempos difíciles

Mientras los titulares se enfocan en su vida personal, Maju Mantilla eligió enviar un mensaje distinto: el de esperanza. En su paso por Casa Magia, la exreina compartió momentos de alegría con los niños, pintó con ellos y los alentó a seguir luchando con una sonrisa.

Las redes sociales de la Asociación Magia compartieron imágenes del encuentro, acompañadas de un mensaje de agradecimiento: “Gracias, Maju, por llenar de amor y energía nuestro albergue. Cada visita como la tuya nos recuerda que juntos podemos seguir luchando por la vida.”

Este gesto no solo conmovió a los presentes, sino que también fue aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron la sensibilidad de la conductora en medio de las circunstancias. “La verdadera belleza se demuestra en actos como este”, escribió una usuaria en Instagram.

El poder de la visibilidad

La Asociación Magia ha logrado salvar y acompañar a cientos de niños con cáncer gracias al apoyo de voluntarios, donaciones privadas y alianzas con instituciones médicas. No obstante, el reto de mantener sus operaciones sigue siendo grande.

Por ello, cada visita de una figura pública tiene un doble propósito: llevar esperanza a los pacientes y atraer nuevas colaboraciones que permitan continuar con esta labor. En ese sentido, la presencia de Maju Mantilla no solo emocionó a los pequeños, sino que reforzó la importancia de visibilizar la lucha diaria de las familias que enfrentan el cáncer infantil.

La Asociación Magia es una asociación sin fines de lucro que brinda alojamiento y tratamiento para niños con cáncer sin recursos. IG

