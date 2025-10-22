Perú

Intervienen a fábrica que imprimía etiquetas de productos falsificados de Patito, Bolivar y más

Indecopi intervinó la fábrica con ayuda del Ministerio Público y encontró etiquetas de productos conocidos que se usaban para artículos falsificados

El Indecopi y el Ministerio Público intervinieron en una fábrica ilegal que imprimía etiquetas para usar en productos de limpieza falsos y potencialmente perjudiciales a la salud. - Crédito Indecopi

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha informado al público sobre un nuevo operativo contra la falsificación, que se realizo en conjunto con el Ministerio Público.

“En un operativo contra la falsificación, el Indecopi participó en la intervención liderada por el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, que permitió desarticular una fábrica en Huachipa dedicada a la elaboración de empaques falsificados de detergentes, productos de limpieza, aseo y alimentos de marcas reconocidas”, apunto la entidad.

Se tratarían, según las imágenes, de versiones falsificadas de productos de marcas como Patito, Bolivar, Ariel, Opal e inclusive de productos de Ajinomoto, que se habrían vendido poniendo en riesgo a los consumidores, dado que su composición no estaría asegurada de contar con los mismos estándares que los originales.

La intervención se realizó con ayuda del Ministerio Público. - Crédito Andina

Intervención a fábrica

Según reveló el Indecopi, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, se incautó maquinaria industrial de alta tecnología, así como moldes, tintas, planchas y rollos plásticos utilizados para reproducir con gran precisión los empaques originales de marcas de productos de limpieza conocidas.

Esto se buscaba para que se dificultara su distinción a simple vista y facilitaba distribución de estos productos falsos en mercados informales.

Según el Indecopi, este tipo de fábricas constituyen un eslabón clave en la cadena de falsificación, al centrarse en la producción de bolsas y empaques que luego se utilizan para comercializar productos falsificados.

Alerta Digemid por detergentes falsificados

Se puede ver en el video de la intervención, se puede ver que la fábrica en Huachipa tenía rollos grandes de etiquetas de productos como detergentes de Patito, Bolivar en diferentes presentaciones, Ariel, Opal y hasta un producto de Ajinomoto, marca de un sector diferente al de limpieza.

Eran riesgosos para la salud

Además, la entidad precisó que estos artículos representan un riesgo para la salud de las personas y la seguridad pública, ya que al carecer de control sanitario se desconoce su procedencia y composición. “En el caso de los detergentes falsificados, su uso puede deteriorar las prendas y causar irritaciones o alergias en la piel”, apuntan.

Asimismo, el Indecopi recordó que los ingresos obtenidos por la falsificación suelen alimentar actividades del crimen organizado, generando un círculo delictivo que afecta la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. En ese sentido, exhortó a los consumidores a adquirir productos originales en establecimientos formales y verificar cuidadosamente los empaques y etiquetas antes de comprar, a fin de evitar fraudes y proteger la salud de sus familias.

Digemid ha presentado una alerta sobre detergentes. Foto: Andina

Digemid alertó de detergentes falsos

Como se recuerda, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) informó anteriormente que logró incautar detergente falsificado en un inmueble de Ate Vitarte.

La alerta 100-2025 indicó que la entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) retiró un lote encontrado en un inmueble, donde dos personas almacenaban y vendían productos falsificados. Los productos retenidos en operativo conjunto entre la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Lima Centro y la Policía Nacional del Perú (PNP):

  • Detergente Bolivar Cuidado Total polvo granulado (bolsa x 730 g): 28 05 24 20:50 2007
  • Detergente Marsella polvo granulado (bolsa x 430 g): 24 07 24 21:47 2005
  • Detergente Opal Ultra Floral Anti Manchas polvo granulado (bolsa x 450 g):10 03 23 18:42 1009
  • Detergente Ace Aroma Limón Más Suave polvo (bolsa x 750 g):2265210113
  • Detergente Ariel – Pro Cuidado polvo (bolsa x 750 g): 2302210302.

