Perú

Esto se sabe del profesor piurano que desapareció durante dos días y fue hallado sin vida: ¿qué dice la investigación?

Tras su desaparición en La Arena, la familia del docente inició la búsqueda mientras la Policía y la Fiscalía recopilan pruebas, analizan cámaras de seguridad y recaban testimonios para esclarecer las circunstancias de su muerte

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

La necropsia determinó que la
La necropsia determinó que la muerte del docente se produjo por traumatismo craneal severo; fuentes señalan que se habrían usado piedras de cemento para golpearlo.

La preocupación de una familia en La Arena, Piura, se convirtió en tragedia cuando el profesor de matemática Andrés Coronado Ramos, de 49 años, no regresó a casa tras salir en su motocicleta el sábado 18 de octubre. Durante dos días se realizaron intensas búsquedas, mientras sus allegados intentaban comunicarse sin éxito y seguían las últimas pistas registradas por cámaras de seguridad.

El hallazgo se produjo la tarde del lunes 20 de octubre en una vivienda de material rústico ubicada en el asentamiento humano Pablo de la Flor, en el distrito de La Unión. El docente fue encontrado sobre un colchón y presentaba signos de violencia que llevaron a la Policía a considerar la posibilidad de un homicidio, iniciándose de inmediato la investigación a cargo de la Fiscalía de Catacaos.

Desaparición y últimas pistas del docente

Andrés Coronado Ramos fue reportado como desaparecido luego de no presentarse a compromisos familiares, incluyendo una reunión para coordinar la misa de su padre fallecido y el cumpleaños de su madre. Su hermano, Mario Coronado, relató que intentaron contactarlo desde la mañana, sin respuesta. La preocupación se intensificó cuando un censista informó que no había acudido a una entrevista programada.

Familiares reportaron la ausencia del
Familiares reportaron la ausencia del profesor desde el sábado 18 de octubre.

Las cámaras de seguridad del grifo Miraflores, en La Unión, captaron al docente abasteciendo su motocicleta el sábado. En las imágenes aparecía acompañado por un hombre aún no identificado, lo que se convirtió en un indicio central para las autoridades en la investigación sobre su desaparición.

Hallazgo del cuerpo y primeras diligencias

El cuerpo fue encontrado la tarde del lunes 20 de octubre en una vivienda rústica, a pocos metros de la vía pública. La Policía Nacional detectó golpes visibles en la cabeza, mientras que los bienes personales y la motocicleta del docente no estaban presentes en el lugar. La escena fue resguardada para realizar las pericias correspondientes y recolectar indicios que permitan esclarecer los hechos.

Durante el levantamiento del cadáver, los agentes de criminalística tomaron muestras de sarro ungueal y otros elementos que puedan ayudar a identificar al agresor. La ausencia de objetos personales y la presencia de indicios como prendas cercanas reforzaron la hipótesis de un ataque violento.

la Policía revisa imágenes de
la Policía revisa imágenes de cámaras de seguridad en La Unión para rastrear sus movimientos.

Resultados de la necropsia

El Instituto de Medicina Legal de Piura determinó que la causa de la muerte del docente fue un traumatismo craneal severo, con fractura compleja de la bóveda y base del cráneo y hemorragia intracraneal. Según el certificado, el agente causante fue “contuso inferido por mano ajena”, lo que confirma que se trató de un ataque directo.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que en la escena se encontraron fragmentos de piedras de cemento, que podrían haber sido utilizadas para propinar los golpes. La necropsia concluyó que la muerte del docente fue instantánea.

Investigación en curso

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Catacaos abrió investigación por homicidio en agravio de Vicente Andrés Coronado Ramos. Las diligencias incluyen la toma de declaraciones a familiares y amigos cercanos, así como el análisis de imágenes de cámaras de seguridad para identificar al hombre que lo acompañaba antes de la desaparición.

El cadáver fue encontrado sobre
El cadáver fue encontrado sobre un colchón en una vivienda rústica; la Policía resguardó la escena para recolectar evidencias y bienes personales desaparecidos.

La Policía mantiene las pesquisas en la zona y continúa recopilando indicios. El caso sigue bajo reserva, mientras los investigadores buscan reconstruir los movimientos del docente durante sus últimas horas y esclarecer los responsables del crimen.

PiuraasesinatoPNPperu-noticias

