Laura Spoya sufrió terrible intoxicación y sus compañeros se burlaron de ella: se le hincharon los labios y no podía hablar

Gerardo Pe y Mario Irivarren no pudieron evitar reírse al ver las imágenes de la exreina de belleza, sin embargo también se preocuparon por ella

Jazmín Marcos

Jazmín Marcos

La edición del 17 de octubre de Good Time dejó una anécdota inesperada que rápidamente se robó la atención del público. Laura Spoya, una de las conductoras del espacio, sorprendió al relatar en vivo el complicado momento que vivió tras acudir a un retoque estético en sus labios. Su relato mezcló preocupación y muchas risas en el set junto a Gerardo Pe y Mario Irivarren.

Todo comenzó cuando Spoya decidió contar a su audiencia por qué había considerado no estar presente esa tarde en el programa. Había acudido a su centro de estética de confianza para mejorar el aspecto de sus labios. Nada hacía prever que, tras la aplicación de la anestesia, comenzaría a notar una hinchazón fuera de lo común.

A pesar de haber pasado antes por procedimientos similares, esta vez su cuerpo reaccionó inesperadamente: “Se comienza a hinchar más y más. No es una mala praxis de doctor ni nada, ha sido una reacción alérgica de mi cuerpo”, explicó en el aire, generando asombro y carcajadas entre sus compañeros.
Preocupada por su aspecto y sin poder hablar bien, Laura decidió mandar una foto de su rostro a Mario Irivarren y al productor del programa. La imagen, donde sus labios lucían desproporcionados, fue mostrada a la audiencia y provocó un ataque de risa en el equipo. “Yo nunca había tenido alergia a estas vainas, mi cuerpo decidió y terminé en la clínica. Tuve que ir al doctor porque cada vez se estaba hinchando más, detalló Spoya ante la insistencia de sus amigos para que consultara a un especialista.

Las bromas no se hicieron esperar. Mario Irivarren aprovechó la situación y comentó entre risas: “Tú me has dicho para hacer parrilla ayer, pero tampoco es para ponerte el chorizo en la boca, que abusivo”. Mientras tanto, Gerardo Pe confesó que al principio creyó que la imagen enviada era solo un filtro de redes sociales.

En la clínica, los médicos administraron un corticoide a Laura, pero la hinchazón no cedía. Ante la falta de respuesta, optaron por suministrarle adrenalina. “No te baja con el corticoide, vamos a ponerte adrenalina. Con eso bajó al 40% y en la noche ya estaba bien”, recordó la conductora, quien ya se encuentra recuperada y retomó sus actividades junto a sus compañeros.

El incidente, que surgió como una complicación sorpresa, terminó siendo tema central del programa y en las redes sociales. Good Time cerró la jornada con el regreso del humor al estudio y la promesa de investigar a qué producto específico reaccionó Spoya para evitar futuros sustos.

Laura Spoya canceló su evento de Halloween

Laura Spoya confirmó la cancelación del evento de Halloween programado para el 31 de octubre en Lima Norte, decisión que generó comentarios cruzados en redes y programas de espectáculos. La modelo y conductora aclaró que la medida se basa en motivos de seguridad ante la creciente delincuencia en Lima.

“Pienso que las circunstancias no son las adecuadas para hacer una fiesta en este momento”, aseguró en su podcast Good Time, que comparte con Mario Irivarren. El anuncio oficial se realizó el 17 de octubre y afecta tanto a organizadores como a trabajadores del sector. “Esto también nos perjudica como empresarios del rubro, no solamente nos perjudica a nosotros sino también a todas las personas que se dedican a hacer eventos”, señaló.

Laura Spoya descarta que cancelación de su evento se deba a poca venta de entradas: “No tiene nada que ver”

Pese a los rumores sobre posibles bajas ventas de entradas y promociones con descuentos, Spoya descartó cualquier vínculo con esos temas. “No tiene nada que ver con el hecho de las entradas”, respondió al ser consultada por una reportera de Magaly TV la Firme. Asimismo, explicó que el anuncio se demoró esperando que la situación de inseguridad mejorara. “Hemos estado esperando que baje un poco la situación, pero cada vez se ha puesto peor”, concluyó.

