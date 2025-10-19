Perú

No comas esto después de tu rutina en el gimnasio: advierten que podría frenar tu crecimiento muscular

Los especialistas resaltan que una alimentación adecuada tras el ejercicio contribuye a la recuperación, al desarrollo de masa muscular y al mantenimiento de un estilo de vida saludable

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Combinar entrenamiento físico con una alimentación adecuada resulta fundamental para obtener resultados óptimos. Especialistas destacan que una nutrición equilibrada mejora la recuperación muscular, contribuye al funcionamiento general del organismo y potencia el rendimiento diario.

Ganar masa muscular es un objetivo frecuente entre quienes realizan ejercicios de fuerza, como levantamiento de pesas, sentadillas o remo con barra. Sebastián de la Rosa, médico especialista en longevidad, resalta la importancia de identificar qué alimentos consumir y cuáles evitar tras el ejercicio para maximizar la síntesis de masa muscular y favorecer la reparación de tejidos.

Por otro lado, Jared Meacham, nutricionista del portal especializado en salud Healthline, indica que la ingesta adecuada de nutrientes después de entrenar disminuye la degradación de proteínas musculares y promueve su reconstrucción. Elegir los alimentos correctos optimiza la recuperación, mejora la composición corporal y ayuda a mantener un estilo de vida saludable y activo.

Este alimento debes evitar después de entrenar

Sebastián de la Rosa advierte que combinar carbohidratos con proteínas inmediatamente después del entrenamiento no resulta recomendable. Esta mezcla retrasa la absorción de los aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere para reparar y construir músculo. El especialista señala que la ingesta simultánea de estos macronutrientes puede reducir la velocidad de utilización de las proteínas recién ingeridas, lo que obstaculiza la eficiencia del proceso de recuperación muscular.

El manejo adecuado de los
El manejo adecuado de los carbohidratos comienza limitando la cantidad de carbohidratos simples en la dieta (Getty)

Estudios mencionados por de la Rosa en su cuenta de TikTok sobre la fenilalanina respaldan esta recomendación, al mostrar que mezclar carbohidratos y proteínas puede ralentizar la síntesis de nuevas fibras musculares.

Por su parte, Jared Meacham afirma que consumir proteínas de alta calidad tras la actividad física estimula la síntesis de nuevas fibras musculares y ayuda a reparar los músculos dañados durante el entrenamiento. Además, señala que incluir carbohidratos en cantidades adecuadas permite reponer el glucógeno gastado y optimizar la recuperación.

¿Qué comer después de entrenar según expertos?

Para estimular la recuperación y el crecimiento muscular, Sebastián de la Rosa recomienda alimentos ricos en proteínas: huevos, suero de leche, pescado y carne. Sugiere también incorporar lácteos como yogur griego o queso fresco, frutos secos, semillas, verduras y legumbres como lentejas, garbanzos y soja. Estos alimentos aportan aminoácidos, vitaminas y minerales esenciales para la reparación muscular y el buen funcionamiento corporal.

Jared Meacham considera que consumir proteínas de alta calidad tras el entrenamiento estimula la formación de nuevas fibras musculares y mejora la composición corporal. Además, enfatiza que no conviene excederse en calorías ni en carbohidratos innecesarios, sino que se debe proveer al cuerpo únicamente la energía precisa para la recuperación y el aumento de masa muscular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mayo Clinic recomienda ingerir porciones moderadas, espaciar las comidas entre tres y cuatro horas y asegurar una hidratación adecuada. Ingerir al menos dos litros de agua diarios mantiene el metabolismo activo y facilita la digestión y absorción de nutrientes después de la actividad física.

Recomendaciones clave para la alimentación post-entrenamiento

Además de priorizar proteínas de alta calidad, Jared Meacham señala varias estrategias clave para optimizar la recuperación tras el ejercicio:

  1. Consumir proteínas dentro de las primeras 2 horas: Ingerir proteínas poco después de entrenar estimula la síntesis de nuevas fibras musculares y aporta los aminoácidos necesarios para reparar los músculos dañados durante la actividad física.
  2. Incluir carbohidratos según las necesidades: Los carbohidratos ayudan a reponer el glucógeno gastado durante el entrenamiento. La cantidad dependerá de la intensidad y duración del ejercicio, adaptándose siempre a las necesidades energéticas individuales.
  3. Evitar el exceso de grasas inmediatamente después del ejercicio: Aunque las grasas en moderación no afectan la recuperación, un consumo elevado puede ralentizar la digestión y la absorción de proteínas y carbohidratos.
  4. Mantener una hidratación constante: Beber suficiente agua después de entrenar permite reponer líquidos, mejorar la recuperación y mantener un rendimiento constante en las sesiones posteriores. Se recomienda un mínimo de dos litros diarios, ajustando según la intensidad del entrenamiento y las condiciones ambientales.
(Crédito: Freepik)
Ambos especialistas coinciden en que la alimentación post-entrenamiento debe centrarse en la calidad de los nutrientes, equilibrar proteínas y carbohidratos, y adaptarse a las necesidades de cada persona. Seguir estas recomendaciones permite acelerar la recuperación, favorecer la construcción de masa muscular y mantener un estilo de vida saludable.

