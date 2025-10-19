Laura Spoya descarta que cancelación de su evento se deba a poca venta de entradas: “No tiene nada que ver”

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya y Mario Irivarren por cancelación de ‘La Profecía’: “Remataban las entradas al 50%”. Video: Magaly TV La Firme

La modelo y conductora Laura Spoya anunció la cancelación definitiva del evento por Halloween que planeaba junto a Mario Irivarren para el 31 de octubre en Lima Norte, una noticia que ha generado debate en redes sociales y programas de espectáculos. De acuerdo con lo informado por Magaly TV la Firme, Spoya afirmó que la decisión se basa únicamente en razones de seguridad.

Desde su podcast Good Time, Laura Spoya y Mario Irivarren revelaron en septiembre la organización de una fiesta temático que definieron como “el evento más grande de Lima Norte”. Sin embargo, apenas dos semanas antes de la fecha prevista, el proyecto fue dado de baja.

El viernes 17 de octubre, Spoya e Irivarren informaron públicamente que la cita se suspendía de manera indefinida. “Hemos tomado la decisión de cancelar indefinidamente el evento que íbamos a hacer el 31. Esto también nos perjudica como empresarios del rubro, no solamente nos perjudica a nosotros sino también a todas las personas que se dedican a hacer eventos”, expresó Spoya en su podcast.

Según la versión oficial brindada en el espacio, la ola de delincuencia en Lima representa un riesgo para los asistentes y para quienes organizan espectáculos de esta magnitud. Spoya señaló que la cancelación deja pérdidas económicas considerables, en un sector que ya atraviesa complicaciones, y que su decisión pretende evitar cualquier tipo de incidente o tragedia.

“Pienso que las circunstancias no son las adecuadas para hacer una fiesta en este momento y queremos mostrarnos también con la situación del país... esta es la razón por la que tristemente hemos decidido cancelar el evento”, explicó Spoya.

La suspensión de la fiesta desató especulaciones sobre si la medida respondía realmente a la seguridad o si estaba vinculada a dificultades para vender entradas. En las redes circularon versiones sobre la venta con descuentos del 50 % y falta de interés del público. Una reportera de Magaly TV la Firme se contactó con Laura Spoya para aclarar el motivo real y consultó abiertamente si la venta deficiente influyó en la cancelación.

La conductora fue tajante. “Simplemente por la contingencia, veníamos planeando hace bastante tiempo hacer eventos, pero no tiene nada que ver con el hecho de las entradas, de hecho nos hemos demorado en hacer el anuncio. Hemos estado esperando que baje un poco la situación, pero cada vez se ha puesto peor, creo que al final era lo que correspondía, hemos tenido que paralizar”, sostuvo Spoya al programa de ATV.

Spoya advirtió que el principal problema consiste en la posibilidad de que el Gobierno decrete estado de emergencia, lo que bloquearía celebraciones masivas.

“Cada vez se pone peor, están considerando un estado de emergencia, sabes que los estados de emergencia también cancela todo tipo de movilización, eventos, fiestas, ya lo veníamos conversando con lo que pasó con Agua Marina, no era viable”, remarcó la modelo.

Magaly Medina duda de la versión oficial

Mientras la organización atribuye la suspensión a cuestiones de seguridad, Magaly Medina no ocultó su escepticismo al analizar el caso en vivo en Magaly TV la Firme. Para la presentadora, la versión de Spoya sirve para encubrir el escaso interés del público y la insuficiente venta de boletos.

“Ya estaban rematando las entradas al 50 %. Algo estaba yendo mal, que no estaba vendiendo las suficientes entradas como para, por lo menos, que tu inversión sea recuperable”, indicó Medina, cuestionando la explicación ofrecida por la conductora.

La periodista de espectáculos dudó de que la emergencia sea el motivo real de la suspensión, señalando que, pese a las advertencias y restricciones, los eventos multitudinarios suelen recibir buena respuesta en el país. “Es creíble decir que por la contingencia o el estado de emergencia, pero para los peruanos el mundo se puede caer y la fiesta será siempre la fiesta”, añadió la conductora.

Finalmente, Magaly Medina sugirió que la confianza en la popularidad de Mario Irivarren y Laura Spoya como creadores de contenido pudo generar una sobreestimación de la capacidad de convocatoria. “No hay que sobreestimarnos demasiado, no siempre somos lo que otros nos hacen creer”, sentenció la presentadora en el programa de ATV.