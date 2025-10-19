Perú

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 18 de octubre

Además del costo promedio de los carburantes en la capital peruana, aquí están los precios más bajos

Por Rodrigo Gutiérrez González

Diversos factores cambian el costo
Diversos factores cambian el costo de las gasolinas.

¿No sabes cuál es el precio de los combustibles por galón en Lima, Perú? Consulta en seguida los precios más altos y más bajos de este sábado 18 de octubre, según los datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los costos de las gasolinas.

Es importante mencionar que las tarifas actualizados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina

Fecha: 18 de octubre

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 17,3 soles el galón

Precio mínimo: 12,39 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 18,6 soles el galón

Precio mínimo: 12,89 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,6 soles el galón

Precio mínimo: 14,09 soles el galón

Facilito: cómo funciona

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles en la capital del país cambia todos los días.

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer la tarifa de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el valor de los combustibles, también te dice dónde está la estación de gasolina más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los costos de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

