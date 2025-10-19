Perú

Conoce el clima de este día en Piura

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Piura para este domingo 19 de octubre.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 17%, con una nubosidad del 25%, mientras que las ráfagas de viento serán de 41 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 16 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 14%, con una nubosidad del 78%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la frontera con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaPiuraperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Lima

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce

Pronóstico del clima en Arequipa este 19 de octubre: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Arequipa

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Huancayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Adiós a la incertidumbre, conoce

Previsión del clima en Iquitos para antes de salir de casa este 19 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Previsión del clima en Iquitos

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cuzco

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárate antes de salir: conoce
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí prioriza

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

Ministerio Público involucra en una investigación al Presidente José Jerí por tráfico de influencias

El juicio contra Pedro Castillo entra en su recta final: La próxima semana inician los alegatos finales

Presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros durante la visita del ‘Cristo Moreno’ en Palacio de Gobierno

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina condena a Tatiana

Magaly Medina condena a Tatiana Astengo por insulto viral a policía en Marcha Nacional: “No hay justificación para ese nivel de odio”

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya y Mario Irivarren por cancelación de ‘La Profecía’: “Remataban las entradas al 50%”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

Flavia López, sorprendida tras quedar fuera de la final del ‘MGI 2025’: “Estoy en shock, no era lo que esperada”

¿’Habla Chino’ seguirá al aire?: Aldo Miyashiro revela detalles de su reunión con la gerencia de Willax

DEPORTES

Stream Fighters 4 de Westcol:

Stream Fighters 4 de Westcol: Cristorata perdió el combate con JH de la Cruz

Universitario vs Gimnasia 1-3: resumen de la dura derrota ‘crema’ en la Noche de las Pumas 2025

Francisco Hervás se propone destronar a Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Ese es el objetivo de Universitario”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Emilio Saba abre la posibilidad de representar a Palestina después de haber quedado habilitado por documentación