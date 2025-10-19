Perú

Amenazas y miedo en centro de salud de Chimbote: personal médico recibe mensajes extorsivos por presunta negligencia

Los trabajadores temen por su seguridad tras recibir mensajes violentos. La policía rastrea el origen de las comunicaciones y evalúa medidas de protección

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Centro de Salud La Florida bajo amenaza: extorsionadores intimidan a médicos y personal en Chimbote. (24 Horas)

El miedo se instaló en el Centro de Salud La Florida, en Chimbote. Los trabajadores de este establecimiento enfrentan días de tensión tras recibir mensajes de extorsión en los que desconocidos los amenazan directamente. En uno de los videos difundidos por los agresores, se escuchan advertencias violentas acompañadas de los nombres de varios integrantes del personal médico. La situación, que comenzó con una llamada intimidante, escaló hasta convertirse en un episodio que mantiene en alerta a las autoridades policiales y sanitarias de la región.

La inseguridad, que suele golpear distintos sectores del país, alcanzó ahora a quienes están dedicados a atender emergencias y cuidar la salud pública. Las amenazas, según fuentes policiales, se relacionan con un presunto reclamo por falta de atención médica, aunque la hipótesis aún se encuentra bajo investigación. Mientras tanto, los profesionales de la salud del centro temen por su seguridad y piden garantías para continuar con sus labores.

De acuerdo con las primeras diligencias, el mensaje que circula por redes sociales y aplicaciones de mensajería contiene amenazas explícitas. En el video se oye a un hombre advirtiendo: “Este mensaje va dirigido para esas personas que no dejan de trabajar. Que se alineen, si no, derramaré sangre de estas personas. Yolanda, Érika, Billy, Betty…”. Los nombres mencionados pertenecen a miembros del equipo del centro de salud, lo que incrementó el nivel de alarma entre el personal.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones y coordinaron con los operadores telefónicos para rastrear el origen de las comunicaciones extorsivas.

Investigación policial y medidas de seguridad

extorsion - gota a gota
extorsion - gota a gota

El jefe de la División Policial de Chimbote, coronel Domingo Salazar, explicó que las amenazas podrían estar vinculadas con una supuesta negligencia médica. “Según la policía, eso sería debido a la falta de atención y una presunta negligencia”, informó. El oficial precisó que el área de extorsiones se encuentra a cargo del caso y que ya se identificaron datos relevantes para continuar las indagaciones.

“Ya el personal especializado del área de extorsión y la de tindilla está ojo al tema. Y ya hemos hecho un cruce de información con los proveedores de los servicios de telefonía. Ya tenemos cierta información y datos específicos muy importantes”, declaró una fuente policial, confirmando que las pesquisas avanzan con celeridad.

Asimismo, el coronel Salazar señaló que los extorsionadores utilizaron la aplicación WhatsApp para enviar los videos y mensajes amenazantes. “Mediante aplicativo de WhatsApp están mandando contenidos en video y obviamente con términos irreproducibles de amenazas al personal médico por una supuesta falta de atención”, sostuvo. Añadió que ningún acto violento puede justificarse bajo ninguna circunstancia: “Nada justifica la violencia ni mucho menos imponer miedo a la población”.

Llamado a reforzar la seguridad

Extorsiones con boleta. El proyecto
Extorsiones con boleta. El proyecto de ley propone que el pago de cupos funciones como deducción del impuesto a la renta. - Crédito Andina/Eddy Ramos

Ante el clima de temor que afecta al personal del Centro de Salud La Florida, la Red de Salud Pacífico Norte difundió un comunicado exhortando a las autoridades a intensificar la vigilancia en la zona. La entidad pidió fortalecer la presencia policial para proteger la integridad de los trabajadores y garantizar la continuidad de los servicios a la comunidad.

Mientras tanto, los médicos, enfermeros y técnicos continúan cumpliendo sus funciones con cautela, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables. En medio de la incertidumbre, el mensaje es claro: los profesionales de la salud merecen condiciones seguras para atender a la población, sin ser blanco de amenazas ni extorsiones.

Canales de emergencia

El Gobierno puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas. Esta línea permite reportar situaciones de extorsión y recibir protección de forma inmediata. Además, está enlazada con la Central de Emergencias 105 y ofrece la posibilidad de que los ciudadanos envíen pruebas como audios o videos.

También, hay alternativas adicionales para notificar estos delitos:

  • Línea 1818: Canal de emergencia para denunciar extorsiones.
  • Celular 942841978: Número directo para hacer reportes.
  • Comisarías: Espacios en cada distrito donde se pueden presentar denuncias.
  • Depincri: Áreas especializadas de la policía que investigan este tipo de crímenes.

Temas Relacionados

Chimboteextorsiónperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ están obligados a ganar en la altura para seguir en la pelea por los primeros lugares de ambas tablas. Yoshimar Yotún y Cristian Benavente son suplentes. Sigue las incidencias del encuentro

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Gabinete de Ernesto Álvarez pide al Congreso el voto de confianza: piden presentarse el miércoles 22 de octubre

El presidente del Consejo de Ministros pidió al Congreso exponer el plan de gobierno y someterse al voto de confianza, clave para la estabilidad política

Gabinete de Ernesto Álvarez pide

Alerta roja en Cusco por huaicos: Senamhi advierte que Puno, Ayacucho y cuatro regiones más están en riesgo

Indeci recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posible activación de quebradas y deslizamientos de tierra

Alerta roja en Cusco por

Cómo conservar los plátanos amarillos y frescos por más tiempo

Uno de los principales inconvenientes del plátano es su rápido proceso de maduración: pasan de amarillos y firmes a tener una cáscara negra y una pulpa blanda en pocos días

Cómo conservar los plátanos amarillos

Reo procesado por extorsión que fugó de penal en Piura compartía selfis en Facebook desde el interior de la cárcel

El reo, señalado como miembro de ‘Los Malditos de Talara’, evadió la custodia del penal de Piura mientras seguía un tratamiento psiquiátrico. Su caso había llamado la atención en 2018 por la publicación de fotos y actualizaciones en redes sociales

Reo procesado por extorsión que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Vacancia exprés de Dina Boluarte

¿Vacancia exprés de Dina Boluarte podría acarrear sanciones políticas y penales contra el Congreso?

Dina Boluarte evalúa amparo, ¿busca regresar a la Presidencia? Esto dijo su abogado

Policía confirma que agentes de la Dirincri participaron encubiertos en marcha donde manifestante murió por disparo

José Jerí responde por cuentas pornográficas que seguía en Instagram: “Supera las cosas, no vivas en el pasado”

Delia Espinoza acusa al exministro Juan José Santiváñez de hacerle daño a la Fiscalía con una campaña “de mala fe”

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas revela que el

Natalia Salas revela que el cáncer regresó en una sus vértebras: “sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”

El homenaje de Tony Succar e Isabela Merced al Perú: así suena su emotiva versión de “Nada soy”

Cristorata le pidió a Agus Padilla ser su novia, tras perder en el Stream Fighters 4

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El Corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

DEPORTES

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Candela Díaz, la armadora que dejó Boca Juniors para jugar en la Liga Peruana de Vóley: “Busco mi mejor versión”

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

DT de Club Tigre elogia a Marco Rivas y esboza el plan en Liga Profesional Argentina: “Tiene mucho potencial”

Lima será sede de dos torneos Challenger en semanas consecutivas: ATP oficializó a la capital peruana en reemplazo de Guayaquil