Amenazas y miedo en centro de salud de Chimbote: personal médico recibe mensajes extorsivos por presunta negligencia

Centro de Salud La Florida bajo amenaza: extorsionadores intimidan a médicos y personal en Chimbote.

El miedo se instaló en el Centro de Salud La Florida, en Chimbote. Los trabajadores de este establecimiento enfrentan días de tensión tras recibir mensajes de extorsión en los que desconocidos los amenazan directamente. En uno de los videos difundidos por los agresores, se escuchan advertencias violentas acompañadas de los nombres de varios integrantes del personal médico. La situación, que comenzó con una llamada intimidante, escaló hasta convertirse en un episodio que mantiene en alerta a las autoridades policiales y sanitarias de la región.

La inseguridad, que suele golpear distintos sectores del país, alcanzó ahora a quienes están dedicados a atender emergencias y cuidar la salud pública. Las amenazas, según fuentes policiales, se relacionan con un presunto reclamo por falta de atención médica, aunque la hipótesis aún se encuentra bajo investigación. Mientras tanto, los profesionales de la salud del centro temen por su seguridad y piden garantías para continuar con sus labores.

De acuerdo con las primeras diligencias, el mensaje que circula por redes sociales y aplicaciones de mensajería contiene amenazas explícitas. En el video se oye a un hombre advirtiendo: “Este mensaje va dirigido para esas personas que no dejan de trabajar. Que se alineen, si no, derramaré sangre de estas personas. Yolanda, Érika, Billy, Betty…”. Los nombres mencionados pertenecen a miembros del equipo del centro de salud, lo que incrementó el nivel de alarma entre el personal.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones y coordinaron con los operadores telefónicos para rastrear el origen de las comunicaciones extorsivas.

Investigación policial y medidas de seguridad

El jefe de la División Policial de Chimbote, coronel Domingo Salazar, explicó que las amenazas podrían estar vinculadas con una supuesta negligencia médica. “Según la policía, eso sería debido a la falta de atención y una presunta negligencia”, informó. El oficial precisó que el área de extorsiones se encuentra a cargo del caso y que ya se identificaron datos relevantes para continuar las indagaciones.

“Ya el personal especializado del área de extorsión y la de tindilla está ojo al tema. Y ya hemos hecho un cruce de información con los proveedores de los servicios de telefonía. Ya tenemos cierta información y datos específicos muy importantes”, declaró una fuente policial, confirmando que las pesquisas avanzan con celeridad.

Asimismo, el coronel Salazar señaló que los extorsionadores utilizaron la aplicación WhatsApp para enviar los videos y mensajes amenazantes. “Mediante aplicativo de WhatsApp están mandando contenidos en video y obviamente con términos irreproducibles de amenazas al personal médico por una supuesta falta de atención”, sostuvo. Añadió que ningún acto violento puede justificarse bajo ninguna circunstancia: “Nada justifica la violencia ni mucho menos imponer miedo a la población”.

Llamado a reforzar la seguridad

Ante el clima de temor que afecta al personal del Centro de Salud La Florida, la Red de Salud Pacífico Norte difundió un comunicado exhortando a las autoridades a intensificar la vigilancia en la zona. La entidad pidió fortalecer la presencia policial para proteger la integridad de los trabajadores y garantizar la continuidad de los servicios a la comunidad.

Mientras tanto, los médicos, enfermeros y técnicos continúan cumpliendo sus funciones con cautela, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables. En medio de la incertidumbre, el mensaje es claro: los profesionales de la salud merecen condiciones seguras para atender a la población, sin ser blanco de amenazas ni extorsiones.

Canales de emergencia

El Gobierno puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas. Esta línea permite reportar situaciones de extorsión y recibir protección de forma inmediata. Además, está enlazada con la Central de Emergencias 105 y ofrece la posibilidad de que los ciudadanos envíen pruebas como audios o videos.

También, hay alternativas adicionales para notificar estos delitos:

Línea 1818: Canal de emergencia para denunciar extorsiones.

Celular 942841978: Número directo para hacer reportes.

Comisarías: Espacios en cada distrito donde se pueden presentar denuncias.

Depincri: Áreas especializadas de la policía que investigan este tipo de crímenes.