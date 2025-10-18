Perú

Señor de los Milagros: EsSalud activa red de ambulancias y puestos médicos para asistir a fieles este 18 y 19 de octubre

El Seguro Social de Salud implementó un operativo especial con ambulancias y puestos médicos itinerantes en las procesiones del ‘Cristo Moreno’ para brindar atención inmediata a los fieles durante el recorrido en Lima

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

EsSalud brindará servicios de ambulancia y auxilio médico durante recorridos del Señor de los Milagros.

El segundo recorrido del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre convirtió al Centro de Lima en escenario de oración, tradición y movilización masiva.

Desde las seis de la mañana, la procesión inició su travesía partiendo de la Iglesia de Las Nazarenas en la avenida Tacna, acompañada por miles de devotos y miembros de distintas cuadrillas de la hermandad.

La imagen avanzó por las calles históricas entre cánticos religiosos, perfumando el aire con incienso y flores, guiada por un fervor que une generaciones.

El cortejo transitó la avenida Tacna, siguió por el jirón Ica hasta infiltrarse por el Jirón de la Unión, eje emblemático del centro limeño. Luego, la imagen ingresó a la Plaza de Armas de Lima, donde autoridades y creyentes aguardaban para rendirle honores. Desde allí, la ruta del Cristo Moreno continuó por los jirones Carabaya y Ucayali, alcanzando la avenida Abancay en dirección al Congreso de la República.

La sagrada imagen culmina su trayecto en el Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde descansará hasta su siguiente aparición en la vía pública. Para la comunidad fiel, la jornada de este sábado representa solo un intermedio, ante la expectativa generada por el tercer recorrido programado para el domingo 19 de octubre.

El tercer recorrido, que tendrá lugar el domingo 19, partirá de la Iglesia del Carmen y atravesará escenarios emblemáticos de Lima y el distrito de La Victoria.

El paso por establecimientos médicos como el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Guillermo Almenara convocará la atención de personal sanitario, pacientes y autoridades. El circuito incluye las calles Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, hasta avanzar hacia el Palacio de Justicia, donde se sumarán representantes judiciales a la celebración.

La sagrada imagen del Señor
La sagrada imagen del Señor de los Milagros recorre las calles de Lima. - Crédito: Infobae Perú / Jazmine Angulo

EsSalud despliega ambulancias y puestos médicos itinerantes

Ante la magnitud del evento y la previsión de grandes concentraciones, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha dispuesto un operativo especial de salud durante ambos días.

Según información oficial, el despliegue prevé la instalación de dos puestos médicos itinerantes, gestionados por el Hospital Perú, así como la movilización de tres ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE), con el objetivo de garantizar respuesta rápida ante urgencias y emergencia médicas que puedan surgir durante las procesiones.

Cada puesto médico contará con presencia de médicos, enfermeras y técnicos en enfermería. El sábado 18, el primer punto de atención será instalado en Cailloma 154, para luego movilizarse a Jr. Carabaya 343; el segundo se ubicará temporalmente en Jr. Unión 540 y más tarde se trasladará a Av. Abancay 400. Al día siguiente, el domingo 19, los puestos se establecerán en Av. Grau 272 y Jr. Abtao 293, desplazándose luego a Av. Grau 741 y Jr. Sandia 266, respectivamente.

Las ambulancias desplegadas incluyen dos unidades tipo II, asignadas a cada puesto médico del Hospital Perú, y una unidad tipo III que acompañará en todo momento el recorrido de la imagen del Señor de los Milagros.

Cada ambulancia estará dotada con un equipo completo: conductor, médico y enfermera, listos para evacuar pacientes hacia los centros asistenciales que correspondan en caso de emergencias.

La atención pre hospitalaria brindada por EsSalud incluye evaluaciones médicas inmediatas, estabilización clínica y traslado seguro hacia hospitales, de ser necesario. De acuerdo con el presidente ejecutivo de la entidad, Dr. Segundo Acho Mego, el operativo busca acompañar a los fieles en una de las celebraciones religiosas de mayor convocatoria del país.

