Procesión del Señor de los Milagros: PNP restringió paso peatonal a Plaza Mayor por “feministas” ante presencia del presidente José Jerí

PNP restringió paso peatonal a la Plaza Mayor por “feministas” ante presencia del presidente José Jerí.

La tradicional procesión del Señor de los Milagros vivió una jornada marcada por la convergencia entre fe y gobierno en el Centro Histórico de Lima.

El presidente José Jerí participó este sábado en el segundo recorrido procesional de la imagen, cargando el anda del denominado “Cristo Moreno” hasta los portones principales de la Plaza Mayor y el patio de Palacio de Gobierno.

Durante la mañana, Jerí, acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y otros funcionarios, portó el hábito morado distintivo de la ocasión.

Sin palabras hacia los asistentes, el mandatario lideró el protocolo del cambio de flores y cirios en honor al Señor de los Milagros, en una escena seguida de cerca por la congregación de la Hermandad del Señor de los Milagros y autoridades.

El presidente cargó el anda del Señor de los Milagros hasta la puerta del patio principal de Palacio de Gobierno como parte del homenaje en la procesión. | Canal N

Acceso denegado por feministas

Mientras la imagen del Señor de los Milagros ingresaba a la Plaza Mayor, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso el cierre del paso peatonal hacia la zona durante la presencia del presidente José Jerí.

Agentes de la PNP bloquearon el acceso en la cuadra 2 del jirón Junín, donde un policía ofreció explicaciones a la multitud que buscaba acercarse a la procesión.

“Señores, esta reja de seguridad se va a abrir, ustedes van a poder llegar hasta la esquina de Junín con Carabaya, pero… tenemos que esperar. El presidente ya salió. Va a cargar (el anda del Señor de los Milagros) unos diez metros, ingresa y luego aperturamos", se le escucha decir al miembro de la PNP en un vídeo difundido por la cuenta Lima Antigua a través de sus redes sociales.

“¿Por qué? Porque tenemos feministas que están llegando a este punto. Ellas no respetan religión, no respetan nada. Lo que queremos evitar es algún incidente. Está bien, guardamos la calma, por favor. Esta reja se va a abrir, pero tiene que esperar, por favor”, prosiguió.

El cierre provocó desconcierto entre los asistentes, impacientes por aproximarse a la imagen en una de las celebraciones religiosas más convocantes de la capital peruana.

El dispositivo de seguridad se mantuvo hasta la finalización del homenaje del mandatario, momento en el que se reanudó gradualmente el ingreso de fieles hacia la Plaza Mayor.

(Vídeo: Vladimir Velásquez)

Tercer recorrido

El tradicional anda del Señor de los Milagros continúa con su tercer recorrido este domingo 19 de octubre, desplazándose por rutas emblemáticas del Centro de Lima y el distrito de La Victoria.

La marcha de la sagrada imagen comenzará en la Iglesia del Carmen, punto de partida que cada año congrega a devotos y visitantes. Desde ese lugar, el cortejo procesional pasará por el Hospital Dos de Mayo, uno de los centros médicos más reconocidos de la ciudad, así como por el Hospital Guillermo Almenara, donde se prevé una participación activa del personal de salud y pacientes en las actividades de respeto y veneración.

El recorrido proseguirá por varias arterias del distrito de La Victoria, iniciando en el jirón Huánuco y continuando por Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo. En cada uno de estos puntos, la imagen será saludada por residentes y autoridades locales, quienes preparan expresiones de fe y compromiso comunitario. Posteriormente, la procesión avanzará hacia el Palacio de Justicia, donde representantes del sector judicial se sumarán a los actos de homenaje.