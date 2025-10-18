Perú

Perú: el pronóstico del tiempo para Huancayo este 18 de octubre

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este sábado 18 de octubre en Huancayo.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 12 grados, la probabilidad de lluvia será del 86%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura llegará a los 6 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento serán de 11 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se tienen 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, se registran tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se percibe justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad constante a lo largo del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaHuancayoperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Perú: las predicciones del tiempo para Cuzco este 18 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Perú: las predicciones del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Iquitos

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Adiós a la incertidumbre, conoce

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Lima este 18 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministros del gobierno de José

Ministros del gobierno de José Jerí visitan comisarías limeñas luego de que el presidente interino reconozca la labor de la PNP

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

ENTRETENIMIENTO

Alexandra Hörler comparte el difícil

Alexandra Hörler comparte el difícil momento que vive antes del nacimiento de Isabella: “Tengo que estar fuerte por mí y por mi bebé”

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

‘Habla Chino’ de Aldo Miyashiro salió temporalmente del aire tras su participación en la marcha de la Generación Z

DEPORTES

A qué hora comienza el

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?