Perú

Pamela López denuncia acoso bancario por deudas de Christian Cueva: “Jamás firme nada”

La influencer denuncia que entidades bancarias la acosan por deudas adquiridas por el futbolista durante su matrimonio, pero que ella nunca autorizó y desconocía

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Pamela López denuncia acoso bancario por deudas de Christian Cueva: “Jamás firme nada”. Video: América TV

Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, ha denunciado públicamente que enfrenta una compleja situación financiera tras su separación. López sostiene que Cueva habría solicitado préstamos bancarios de grandes sumas sin su conocimiento ni consentimiento, lo que ha provocado que diversas entidades financieras la presionen para asumir esas deudas. “Jamás he firmado nada”, afirmó López, quien asegura que los bancos la buscan en su domicilio para exigirle el pago de obligaciones que, según su versión, nunca autorizó.

Pamela López denuncia de préstamos y acoso bancario

La controversia gira en torno a la acusación de López sobre la existencia de préstamos bancarios adquiridos por Cueva durante su matrimonio, iniciado en 2019. La influencer relató que las notificaciones de cobro y documentos bancarios llegan de manera constante al departamento donde reside con sus tres hijos. “Nosotros teníamos nuestra convivencia, se adquirió muchos bienes, también deudas. (Pidió prestado) a mi familia sí, pero también a los bancos, a mi casa llegan muchos documentos”, explicó.

López insiste en que nunca fue consultada ni firmó documento alguno relacionado con estos préstamos. “Yo no sé, quiero preguntar cómo se hace para prestar dinero porque yo no firmé. Me casé en el 2019. Hay muchas cosas que yo quiero saber, todo el mundo me dice ‘la deuda es de los dos porque estamos casados’, pero yo jamás he firmado nada, por ahí tengo que ver qué exactamente pasó”, declaró la exesposa del futbolista.

La presión de los bancos ha generado un ambiente de incertidumbre en el hogar de López, quien señala que la tranquilidad de su familia se ha visto alterada por las constantes visitas y notificaciones de las entidades financieras. La animadora de eventos denunció que los bancos buscan que ella asuma la responsabilidad de los préstamos, pese a que, según su testimonio, nunca fue informada ni autorizó tales operaciones.

Pamela López denuncia acoso bancario
Pamela López denuncia acoso bancario por deudas de Christian Cueva: “Jamás firme nada”.

Pamela López señala que tiene miedo de quedarse en la calle con sus hijos

El impacto de esta situación trasciende el ámbito financiero y afecta directamente la vida personal y familiar de Pamela López. La exesposa de Cueva expresó su temor a ser desalojada del departamento donde vive con sus hijos, propiedad que, según sus palabras, fue adquirida durante la unión de hecho con el futbolista. “Temo que me pueda desalojar de la propiedad donde vivimos mis hijos y yo que adquirimos en nuestra unión de hecho”, manifestó López ante las cámaras de América TV.

A la preocupación por el posible desalojo se suma una deuda adicional que, según López, Cueva mantiene con su madre. Según reveló, el futbolista adeuda más de 80 000 soles a su madre, suma que resulta necesaria para la compra de medicinas. Esta situación ha incrementado la tensión familiar y ha profundizado el distanciamiento entre las partes.

López también ha hecho referencia a la falta de conciliación con Cueva, lamentando que los intentos de diálogo no hayan prosperado. “Yo toda la vida estoy abierta a poder conciliar con él, toda la vida le he hecho llamadas para poder sentarnos y conciliar y comportarnos como dos verdaderos padres, pero lastimosamente yo no sé si tiene miedo poder hacerlo, tiene miedo de llevar una buena relación como padres”, expresó la exesposa del futbolista.

En cuanto al comportamiento de Cueva, López señaló que ciertos gestos, como el envío de flores y peluches, forman parte de un patrón de conducta repetitivo. “Lo de las flores y peluches es algo que toda la vida lo ha hecho, es un patrón de conducta que tiene”, afirmó, sugiriendo que tales acciones buscaban manipularla emocionalmente.

La expareja del futbolista asegura que desconocidos intentaron tomar posesión del inmueble donde vive con sus hijos, generando preocupación y un nuevo capítulo en la disputa por los bienes familiares (Amor y Fuego)

La situación ha dejado a López en una posición vulnerable, enfrentando sola las consecuencias de las decisiones financieras tomadas durante el matrimonio. La modelo lamentó que, mientras ella asume la carga de la familia, Cueva permanece ajeno a los problemas: “Muchas personas machistas, porque lastimosamente vivimos en un país machista, no entienden que soy yo la que vivió ocho, siete meses, y se la chanta hasta el día de hoy cuando se enferman, cuando se frustran, cuando están tristes, cuando están alegres, y él bueno, puede dormir tranquilo, bueno como siempre lo ha hecho, dormir tranquilo”.

Tras más de una década de convivencia, Pamela López subrayó la importancia de una separación respetuosa, que permita a cada uno seguir adelante sin más conflictos.

Temas Relacionados

Pamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Luciano Mazzetti causa furor en Chile y debuta como jurado internacional en reality show ‘El Internado’: “Estoy muy emocionado”

El chef peruano se convierte en tendencia y es sensación en las redes sociales tras su primera aparición en el reality, recibiendo elogios por su carisma y profesionalismo

Luciano Mazzetti causa furor en

Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

La velada de box de streamers se realizará este sábado 18 de octubre en Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia

Stream Fighters 4 con Cristorata:

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

El streamer peruano tendrá su segunda pelea de box, pero esta vez lo hará en el extranjero, específicamente en Colombia. Conoce los horarios de esta velada

A qué hora comienza el

PUCP exige liberación de estudiante detenido en la Marcha Nacional y condena violencia durante la protesta

La casa de estudios se pronunció tras la detención de Luis Diego Echevarría Villar, arrestado durante la movilización contra el Ejecutivo y Legislativo, y reiteró su rechazo al uso excesivo de la fuerza

PUCP exige liberación de estudiante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ intenta dilatar la

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

Exjefe de inteligencia de Hugo Chávez contaría a EE. UU. todo sobre Ollanta Humala y el dinero de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Yarita Lizeth Yanarico defiende con

Yarita Lizeth Yanarico defiende con orgullo a Juliaca luego de las abucheos que se dieron por la visita de Phillip Butters

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

Aldo Miyashiro: Willax saca del aire temporalmente ‘Habla Chino’ tras su participación en la marcha de la Generación Z

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

DEPORTES

Stream Fighters 4 con Cristorata:

Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?