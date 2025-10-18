Pamela López denuncia acoso bancario por deudas de Christian Cueva: “Jamás firme nada”. Video: América TV

Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, ha denunciado públicamente que enfrenta una compleja situación financiera tras su separación. López sostiene que Cueva habría solicitado préstamos bancarios de grandes sumas sin su conocimiento ni consentimiento, lo que ha provocado que diversas entidades financieras la presionen para asumir esas deudas. “Jamás he firmado nada”, afirmó López, quien asegura que los bancos la buscan en su domicilio para exigirle el pago de obligaciones que, según su versión, nunca autorizó.

Pamela López denuncia de préstamos y acoso bancario

La controversia gira en torno a la acusación de López sobre la existencia de préstamos bancarios adquiridos por Cueva durante su matrimonio, iniciado en 2019. La influencer relató que las notificaciones de cobro y documentos bancarios llegan de manera constante al departamento donde reside con sus tres hijos. “Nosotros teníamos nuestra convivencia, se adquirió muchos bienes, también deudas. (Pidió prestado) a mi familia sí, pero también a los bancos, a mi casa llegan muchos documentos”, explicó.

López insiste en que nunca fue consultada ni firmó documento alguno relacionado con estos préstamos. “Yo no sé, quiero preguntar cómo se hace para prestar dinero porque yo no firmé. Me casé en el 2019. Hay muchas cosas que yo quiero saber, todo el mundo me dice ‘la deuda es de los dos porque estamos casados’, pero yo jamás he firmado nada, por ahí tengo que ver qué exactamente pasó”, declaró la exesposa del futbolista.

La presión de los bancos ha generado un ambiente de incertidumbre en el hogar de López, quien señala que la tranquilidad de su familia se ha visto alterada por las constantes visitas y notificaciones de las entidades financieras. La animadora de eventos denunció que los bancos buscan que ella asuma la responsabilidad de los préstamos, pese a que, según su testimonio, nunca fue informada ni autorizó tales operaciones.

Pamela López denuncia acoso bancario por deudas de Christian Cueva: “Jamás firme nada”.

Pamela López señala que tiene miedo de quedarse en la calle con sus hijos

El impacto de esta situación trasciende el ámbito financiero y afecta directamente la vida personal y familiar de Pamela López. La exesposa de Cueva expresó su temor a ser desalojada del departamento donde vive con sus hijos, propiedad que, según sus palabras, fue adquirida durante la unión de hecho con el futbolista. “Temo que me pueda desalojar de la propiedad donde vivimos mis hijos y yo que adquirimos en nuestra unión de hecho”, manifestó López ante las cámaras de América TV.

A la preocupación por el posible desalojo se suma una deuda adicional que, según López, Cueva mantiene con su madre. Según reveló, el futbolista adeuda más de 80 000 soles a su madre, suma que resulta necesaria para la compra de medicinas. Esta situación ha incrementado la tensión familiar y ha profundizado el distanciamiento entre las partes.

López también ha hecho referencia a la falta de conciliación con Cueva, lamentando que los intentos de diálogo no hayan prosperado. “Yo toda la vida estoy abierta a poder conciliar con él, toda la vida le he hecho llamadas para poder sentarnos y conciliar y comportarnos como dos verdaderos padres, pero lastimosamente yo no sé si tiene miedo poder hacerlo, tiene miedo de llevar una buena relación como padres”, expresó la exesposa del futbolista.

En cuanto al comportamiento de Cueva, López señaló que ciertos gestos, como el envío de flores y peluches, forman parte de un patrón de conducta repetitivo. “Lo de las flores y peluches es algo que toda la vida lo ha hecho, es un patrón de conducta que tiene”, afirmó, sugiriendo que tales acciones buscaban manipularla emocionalmente.

La expareja del futbolista asegura que desconocidos intentaron tomar posesión del inmueble donde vive con sus hijos, generando preocupación y un nuevo capítulo en la disputa por los bienes familiares (Amor y Fuego)

La situación ha dejado a López en una posición vulnerable, enfrentando sola las consecuencias de las decisiones financieras tomadas durante el matrimonio. La modelo lamentó que, mientras ella asume la carga de la familia, Cueva permanece ajeno a los problemas: “Muchas personas machistas, porque lastimosamente vivimos en un país machista, no entienden que soy yo la que vivió ocho, siete meses, y se la chanta hasta el día de hoy cuando se enferman, cuando se frustran, cuando están tristes, cuando están alegres, y él bueno, puede dormir tranquilo, bueno como siempre lo ha hecho, dormir tranquilo”.

Tras más de una década de convivencia, Pamela López subrayó la importancia de una separación respetuosa, que permita a cada uno seguir adelante sin más conflictos.