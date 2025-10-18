Perú

Doble feminicidio en Huancavelica: investigan asesinato de madre e hija de dos años

El padre de la joven denunció ante las autoridades que el presunto autor intelectual sería la expareja de la víctima, quien reside actualmente en Estados Unidos

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Doble feminicidio en Huancavelica: asesinan a madre e hija de dos años| Latina Noticias

Un nuevo caso de feminicidio se reportó en el distrito de Surcubamba, en la región de Huancavelica. Una joven de 17 años y su hija de dos años fueron encontrados en el centro poblado de Bellavista, ambas tienen signos de asfixia, según la necropsia practicada.

La secuencia de los hechos inició cuando la madre salió del colegio César Vallejo a las 3:30 de la tarde y, tras arribar a su vivienda, volvió a salir luego de recibir una llamada telefónica. De acuerdo con la versión de los familiares, le informaron que tenían un pedido para entregarle.

“Por encargo de una persona que se llama Dionisio Meneses. Él había escrito diciendo que [...] su encomienda llegó de Estados Unidos para que venga a recoger sus cositas”, señaló un pariente a Latina Noticias.

Horas más tarde, madre e hija fueron encontradas sin vida en las inmediaciones de un río. Testigos señalan que un motociclista, con el rostro cubierto por un casco oscuro, las convenció para salir de la casa bajo el pretexto de que llevaba un regalo.

Doble feminicidio en Huancavelica: asesinan
Doble feminicidio en Huancavelica: asesinan a madre e hija de dos años| Facebook

Los familiares han indicado que la adolescente, en un inicio, dudó del ofrecimiento, pero finalmente decidió aceptar y subió a la motocicleta acompañada de su hija. El crimen coincidió con el día en que la joven cumpliría dieciocho años.

Sospechan de padre de la menor

El padre de la joven denunció ante las autoridades que el presunto autor intelectual sería la expareja de la víctima, quien reside actualmente en Estados Unidos. Los cuerpos fueron trasladados a Hualhuas, en Huancayo, donde se realizó la necropsia y otras diligencias de ley.

“La asesinaron cruelmente a mi hija y a mi nieta. [...] Yo seguía buscando a mi hija en todas partes, pero lamentablemente en la mañana la encontré muerta. Sospecho del padre de mi nieta. Él y su familia habrían contratado a sicarios para que la maten, nunca les pedía manutención”, declaró.

Feminicidios en Perú: 78 mujeres
Feminicidios en Perú: 78 mujeres asesinadas en los primeros seis meses en 2025| Composición Infobae (Imagen IA/EFE)

Asimismo, refirió que él se hacía cargo económicamente de las víctimas, por lo que pide a las autoridades que realicen las diligencias correspondientes.

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú mantienen abierta una investigación bajo la figura de doble feminicidio, mientras familiares y allegados insisten en la necesidad de justicia, reclamando acciones urgentes para identificar y capturar a los responsables.

Actualmente, los deudos recolectan fondos para sepultar juntas a madre e hija en su localidad de Huancavelica, mientras el caso genera una amplia demanda social de esclarecimiento y sanción.

Canales de ayuda

Si usted o alguien que conoce enfrenta una situación de violencia de género o está en riesgo, existen canales oficiales de asistencia gratuita y confidencial:

  • Línea 100: Atención de orientación y consejería las 24 horas a nivel nacional.
  • Chat 100: Disponible en la web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (https://www.mimp.gob.pe/chat100/).
  • Centros de Emergencia Mujer (CEM): brindan atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual, incluyendo apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento social.
  • Policía Nacional del Perú: puedes comunicarte al 105 ante cualquier emergencia. La atención debe ser inmediata.

Temas Relacionados

Feminicidio en PerúHuancavelicaperu-noticiasViolencia contra la mujer

Más Noticias

Corte de agua para este 20 de octubre en Lima Metropolitana por más de 10 horas: conoce qué zonas serán la afectadas

Sedapal recomienda a los usuarios guardar agua previamente para disponer del recurso mientras dure la interrupción del suministro

Corte de agua para este

Miss Grand internacional 2025, final HOY: Flavia López no clasificó al top 20, pero Venezuela sigue en carrera

El Miss Grand International 2025 definirá a su ganadora hoy, cuando las luces del MGI Hall en Bangkok se enciendan a las 7:00 horas. El certamen podrá seguirse en vivo por GrandTV en YouTube y las redes oficiales del evento

Miss Grand internacional 2025, final

Petroperú: remoción exprés de Alejandro Narváez reactiva alertas sobre legalidad y control político en la empresa estatal

MINEM y MEF descabezan a Petroperú sin acta formal ni sustento técnico, cuando acababa de ser rescatada. Expertos señalan que decisión de la JGA expone a la firma a nuevos riesgos de gobernanza y sostenibilidad

Petroperú: remoción exprés de Alejandro

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”

El comentarista deportivo aseguró que las declaraciones del administrador de la ‘U’ fueron desatinadas y lo condenó por desatar más violencia en medio de la difícil situación que vive el Perú

Alan Diez fulminó a Franco

Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

La venerada imagen sale a las calles en su segundo recorrido del mes, con cientos de fieles agrupados por varias cuadras

Segunda procesión del Señor de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ dicta detención por 7

PJ dicta detención por 7 días contra suboficial Luis Magallanes por homicidio de Eduardo Ruiz

Alfredo Barnechea califica de “incidente” atentado contra Agua Marina y cuestionó vacancia de Dina Boluarte

Presidente José Jerí dispone sesión permanente del Consejo de Ministros

Ministros del gobierno de José Jerí visitan comisarías limeñas luego de que el presidente interino reconozca la labor de la PNP

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Miss Grand internacional 2025: Peruana

Miss Grand internacional 2025: Peruana Flavia López no clasificó al top 20, Miss Grand Filipinas se llevó la corona

Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Alexandra Hörler comparte el difícil momento que vive antes del nacimiento de Isabella: “Tengo que estar fuerte por mí y por mi bebé”

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

DEPORTES

Alan Diez fulminó a Franco

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”

A qué hora comienza el Stream Fighters 4 HOY: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

HOY Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

Cómo ver Stream Fighters 4 de Westcol en Kick HOY: paso a paso para no perderte los combates y shows

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025