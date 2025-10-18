Doble feminicidio en Huancavelica: investigan asesinato de madre e hija de dos años

Doble feminicidio en Huancavelica: asesinan a madre e hija de dos años| Latina Noticias

Un nuevo caso de feminicidio se reportó en el distrito de Surcubamba, en la región de Huancavelica. Una joven de 17 años y su hija de dos años fueron encontrados en el centro poblado de Bellavista, ambas tienen signos de asfixia, según la necropsia practicada.

La secuencia de los hechos inició cuando la madre salió del colegio César Vallejo a las 3:30 de la tarde y, tras arribar a su vivienda, volvió a salir luego de recibir una llamada telefónica. De acuerdo con la versión de los familiares, le informaron que tenían un pedido para entregarle.

“Por encargo de una persona que se llama Dionisio Meneses. Él había escrito diciendo que [...] su encomienda llegó de Estados Unidos para que venga a recoger sus cositas”, señaló un pariente a Latina Noticias.

Horas más tarde, madre e hija fueron encontradas sin vida en las inmediaciones de un río. Testigos señalan que un motociclista, con el rostro cubierto por un casco oscuro, las convenció para salir de la casa bajo el pretexto de que llevaba un regalo.

Doble feminicidio en Huancavelica: asesinan a madre e hija de dos años| Facebook

Los familiares han indicado que la adolescente, en un inicio, dudó del ofrecimiento, pero finalmente decidió aceptar y subió a la motocicleta acompañada de su hija. El crimen coincidió con el día en que la joven cumpliría dieciocho años.

Sospechan de padre de la menor

El padre de la joven denunció ante las autoridades que el presunto autor intelectual sería la expareja de la víctima, quien reside actualmente en Estados Unidos. Los cuerpos fueron trasladados a Hualhuas, en Huancayo, donde se realizó la necropsia y otras diligencias de ley.

“La asesinaron cruelmente a mi hija y a mi nieta. [...] Yo seguía buscando a mi hija en todas partes, pero lamentablemente en la mañana la encontré muerta. Sospecho del padre de mi nieta. Él y su familia habrían contratado a sicarios para que la maten, nunca les pedía manutención”, declaró.

Feminicidios en Perú: 78 mujeres asesinadas en los primeros seis meses en 2025| Composición Infobae (Imagen IA/EFE)

Asimismo, refirió que él se hacía cargo económicamente de las víctimas, por lo que pide a las autoridades que realicen las diligencias correspondientes.

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú mantienen abierta una investigación bajo la figura de doble feminicidio, mientras familiares y allegados insisten en la necesidad de justicia, reclamando acciones urgentes para identificar y capturar a los responsables.

Actualmente, los deudos recolectan fondos para sepultar juntas a madre e hija en su localidad de Huancavelica, mientras el caso genera una amplia demanda social de esclarecimiento y sanción.

Canales de ayuda

Si usted o alguien que conoce enfrenta una situación de violencia de género o está en riesgo, existen canales oficiales de asistencia gratuita y confidencial:

Línea 100 : Atención de orientación y consejería las 24 horas a nivel nacional.

Chat 100 : Disponible en la web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( : Disponible en la web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( https://www.mimp.gob.pe/chat100/ ).

Centros de Emergencia Mujer (CEM) : brindan atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual, incluyendo apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento social.

Policía Nacional del Perú: puedes comunicarte al 105 ante cualquier emergencia. La atención debe ser inmediata.