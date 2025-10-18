Ciudadanas chilenas fueron detenidas en el sur del Perú: extranjeras captaban transeúntes de Juliaca con supuestas lecturas de tarot

La Policía Nacional del Perú detuvo en Juliaca a dos ciudadanas chilenas acusadas de estafa y hurto agravado tras operar en zonas comerciales del centro de la ciudad. Fotos; Mininter

Dos ciudadanas chilenas fueron detenidas en Juliaca, región Puno, acusadas de integrar una presunta organización delictiva dedicada a la estafa y al hurto agravado. Las víctimas eran abordadas con la fachada de lectura de cartas de tarot. Las sospechosas elegían zonas de alta afluencia peatonal, principalmente en los alrededores de la Plaza Bolognesi.

El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) y la Sección de Inteligencia (Secint) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes iniciaron labores de seguimiento tras la denuncia formal de una afectada. Durante la intervención policial se incautó dinero en efectivo, cartas de tarot y diferentes objetos presuntamente vinculados a la actividad ilícita.

Las detenidas fueron identificadas como Nataly California California (40), alias “La Chimultrufia”, y Morelia Lucrecia California Ledesma (30), conocida como “La Chilindrina”. Fuentes policiales señalaron que ambas integrarían la banda “Las Mamis de la Suerte”, dedicada a captar víctimas mediante supuestos rituales de tarot para luego apropiarse de sus pertenencias personales.

Así operaban ‘Las Mamis de la Suerte’ en Juliaca

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio del Interior, las dos extranjeras actuaban en las cercanías de la Plaza Bolognesi, una de las zonas comerciales más concurridas del centro de Juliaca. Usando el pretexto de ofrecer lecturas de tarot para “atraer la suerte”, captaban la atención de transeúntes —mayormente mujeres— a quienes convencían de entregar pequeñas sumas de dinero como parte del supuesto ritual.

Cuando las víctimas accedían a participar en la lectura, presuntamente las distraían y procedían a sustraerles dinero en efectivo sin que estas se dieran cuenta en el momento. El caso se conoció tras la denuncia de una ciudadana que manifestó que había sido despojada de su dinero luego de permitir que le “leyeran la suerte”.

Las sospechosas, integrantes de la banda 'Las Mamis de la Suerte', captaban a transeúntes con lecturas de tarot para luego sustraerles dinero en efectivo.

Según Exitosa Puno, las acusadas eran parte activa de la banda “Las Mamis de la Suerte” y actuaban con rapidez luego de ganarse la confianza de las víctimas. Entre los objetos decomisados se encontró una suma considerable de billetes y monedas, de la que no pudieron justificar su procedencia, así como cartas de tarot y otros utensilios relacionados con las presuntas estafas.

Fuentes de medios locales informaron que el dinero incautado fue devuelto a una de las perjudicadas, quien logró identificarlo y presentó los documentos probatorios. El hecho provocó preocupación entre comerciantes y vecinos de la localidad, que advirtieron haber visto recientemente a las extranjeras acercarse insistentemente a peatones.

Chilenas fueron capturadas cuando buscaban nuevas víctimas

La intervención se realizó el viernes por la tarde en el jirón San Martín, frente al centro comercial Real Plaza de Juliaca, tras el seguimiento efectuado por agentes de la Areincri y la Secint. Las autoridades actuaron con inmediatez luego de recibir la alerta sobre la presencia de las sospechosas en el punto donde habían sido vistas en varias ocasiones.

Durante la detención, las mujeres no opusieron resistencia y fueron trasladadas a la dependencia policial para las diligencias de ley. En el procedimiento se incautó efectivo presuntamente obtenido de manera ilícita, cartas de tarot y varios objetos asociados a la modalidad de captación de víctimas.

Las detenidas fueron identificadas como Nataly California California, alias 'La Chimultrufia', y Morelia Lucrecia California Ledesma, conocida como 'La Chilindrina'. Fotos; Mininter

“Tras una exhaustiva labor de inteligencia y seguimiento, y gracias a la denuncia de una ciudadana, se logró ubicar y detener a las dos mujeres extranjeras, quienes se dedicaban a la actividad de lectura del tarot, con la que sorprendían a transeúntes en esta zona comercial”, señaló la PNP en un comunicado difundido por el Ministerio del Interior.

Por su parte, la Región Policial Puno reafirmó su compromiso en el combate contra la delincuencia y anunció que mantendrá acciones coordinadas para garantizar la seguridad ciudadana. Las sospechosas quedaron a disposición del Ministerio Público por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

Las investigaciones continuarán para determinar la existencia de más víctimas o si la organización pudo operar en otras regiones del país. Las autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier caso similar para evitar que este tipo de delitos continúe afectando a la comunidad.