Buscan a sujeto que mostró sus partes íntimas en San Miguel y que reaccionó así al saber que era grabado - BDP

Un hombre se hizo pasar por cliente en una lavandería de la avenida La Paz, en San Miguel, e incurrió en exposición indecente ante una trabajadora, quien lo enfrentó al advertir la presencia de cámaras de seguridad.

Investigación en marcha y llamado a la comunidad

Las autoridades del municipio de San Miguel han abierto una investigación para identificar al sujeto responsable de mostrar sus partes íntimas a una empleada de una lavandería local. El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la avenida La Paz, donde el sujeto ingresó con actitud amigable y esperó el momento propicio para acercarse al mostrador. Tras lograr que la joven se distrajera, bajó el pantalón frontalmente y concretó el acto de exposición.

El municipio de San Miguel exhortó de inmediato a los vecinos a comunicarse con el serenazgo, en caso de reconocer o ver al hombre por las calles del distrito. El subgerente de serenazgo, Luis Carrión, precisó a Buenos Días Perú que el objetivo es facilitar la identificación y ubicación del individuo, y que cualquier información servirá para coordinar acciones con la Policía Nacional del Perú (PNP). Carrión detalló los canales de contacto disponibles, que incluyen tanto un teléfono fijo como un número de WhatsApp para denuncias y alertas.

Buscan a sujeto que mostró sus partes íntimas en San Miguel y que reaccionó así al saber que era grabado - BDP

Relato de la víctima y reacciones del agresor

La víctima, empleada de la lavandería, narró el hecho desde su experiencia. Explicó que, durante la interacción, el hombre simuló interés por los servicios y solicitó precios, hasta que aprovechó un momento de desatención para cometer el acto. La joven permaneció inmóvil al principio, sin saber cómo reaccionar. “Le señalé y le dije: ‘Hay cámaras, señor’”, describió la trabajadora, quien intentó así disuadir al agresor.

Frente a la advertencia, el sujeto optó por reír y luego abandonar rápidamente el local. Las cámaras de videovigilancia captaron los movimientos posteriores del individuo, quien se alejó por la avenida La Paz revisando constantemente si era perseguido. La Municipalidad de San Miguel recopiló las imágenes para su difusión e identificación pública.

Buscan a sujeto que mostró sus partes íntimas en San Miguel y que reaccionó así al saber que era grabado - BDP

Impacto psicológico y dificultades en la denuncia

El episodio ha dejado huellas en el entorno laboral y personal de la joven, quien reconoció dificultades para trabajar en condiciones de tranquilidad tras el incidente. La preocupación por una posible reaparición del agresor ha provocado que la víctima implemente nuevas medidas de seguridad en su lugar de trabajo y reciba acompañamiento psicológico. “Me siento insegura a veces, cuando estoy sola”, manifestó la empleada respecto a las repercusiones emocionales.

Al presentar la denuncia en la comisaría de San Miguel, la joven enfrentó trabas procesales. La autoridad policial solicitó la entrega de las imágenes en formato USB, rechazando alternativas digitales como el correo electrónico. “Solo esperaremos a que aparezca otra vez o si lo vemos por las calles y lo atraparemos”, fue la respuesta recibida al solicitar información sobre el seguimiento del caso.

Ante la situación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del programa Warmiñan, expresó su compromiso de brindar apoyo psicológico y legal a la víctima. La Municipalidad de San Miguel insistió en la necesidad de difundir el rostro del sujeto para facilitar su individualización y captura, dada la peligrosidad que representa este tipo de conductas para la comunidad.