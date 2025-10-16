Perú

Presidente José Jerí acude al Congreso de la República tras manifestaciones que dejaron un fallecido

El jefe de Estado sorprendió con su ingreso al Parlamento en una jornada marcada por el impacto social de recientes manifestaciones y la búsqueda de diálogo entre poderes

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

José Jerí llega al Congreso en medio de la crisis política y social tras marcha | Canal N

El presidente de la República, José Jerí, sorprendió esta mañana al ingresar de forma inesperada al Congreso de la República en Lima. Su presencia, ocurrida este jueves 16 de octubre, tomó por sorpresa a la prensa y a diferentes sectores políticos. El mandatario fue recibido por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en el contexto de una coyuntura política marcada por recientes movilizaciones y un ambiente de tensión social.

Una visita en medio de la crisis política

La llegada de José Jerí, acopañado de su premier Ernesto Álvarez,  al Palacio Legislativo se produce menos de una semana después de asumir el mando tras la vacancia de Dina Boluarte. Su visita ocurre al día siguiente de una multitudinaria marcha de la denominada Generación Z, donde miles de jóvenes se manifestaron en la capital contra la actual clase política. Durante las protestas, que se extendieron por el centro de Lima, se registraron decenas de manifestantes heridos, incluidos varios policías, y la muerte de un joven identificado como Eduardo Ruiz.

Presidente José Jerí acude al
Presidente José Jerí acude al Congreso de la República

Según los reportes oficiales, la movilización, considerada una de las más grandes en los últimos años, respondió a un descontento generalizado hacia las instituciones estatales y a una serie de demandas contra la corrupción y el manejo de la crisis política. El fallecimiento de Eduardo Ruiz ha generado una ola de reacciones en redes sociales y un llamado urgente a las autoridades para esclarecer lo ocurrido durante los enfrentamientos.

Ministro del Interior el Congreso

Cabe indicar que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, participa en la IV Mesa de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana en el Sector Transporte del Congreso, junsto con titular del MTC y autoridades del Poder Juicial y el Ministerio Público.

El ministro Tiburcio aseugró que la PNP viene fortaleciendo la prevención y el control territorial con estrategias, además del Plan Integral de Inteligencia contra la Criminalidad y la Guía Antiextorsión.

Primeras acciones tras la asunción

Al asumir la presidencia, José Jerí se ha dirigido en reiteradas ocasiones a la ciudadanía para asegurar que velará por el restablecimiento del orden democrático y la protección de los derechos de los manifestantes. “Lamento profundamente la pérdida de un joven durante las recientes protestas”, expresó el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Contexto de tensión social

El país enfrenta una coyuntura marcada por la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. El reciente cambio de mando, sumado a los efectos de las protestas y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, han alimentado el debate público sobre la legitimidad del actual gobierno y la capacidad de respuesta de las instituciones ante la demanda ciudadana.

La calle y las redes sociales han reflejado la frustración de amplios sectores de la población, especialmente entre los jóvenes, quienes han exigido respuestas concretas a las autoridades tras los hechos de violencia. La administración de José Jerí queda bajo escrutinio mientras se esperan avances en las investigaciones respecto a las responsabilidades por los hechos recientes.

La agenda presidencial incluye reuniones con representantes de diferentes bancadas y un monitoreo permanente de la situación de los heridos tras las movilizaciones, según informaron fuentes de Palacio de Gobierno.

