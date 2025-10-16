Elaine Haro, concursante de La Casa de los Famosos México, reveló el momento de terror que vivió durante un viaje a Perú

Elaine Haro contó momentos de terror que vivió en Perú. LCDLFM

La actriz mexicana Elaine Haro sorprendió a sus compañeros del reality La Casa de los Famosos México al compartir una experiencia que calificó como una de las más aterradoras de su vida. Durante su participación en la casa, la joven recordó el viaje que realizó años atrás a Perú, cuando apenas tenía 16 años, y cómo una situación aparentemente cotidiana terminó convirtiéndose en un episodio de miedo que jamás olvidará.

“Fue en Perú. Llegamos al aeropuerto y ahí mismo compramos un tour para ir a Machu Picchu. Estábamos buscando un taxi para que nos llevara al hotel. Íbamos mi exnovio, mi mamá y yo”, comenzó relatando Elaine, quien desde el inicio de su historia dejó ver que el trayecto no resultó como lo esperaba.

Según contó, tras abordar el taxi y dar la dirección del hotel, todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, al pasar más de media hora y no llegar al destino, comenzaron a sospechar que algo no estaba bien.

“Pasó media hora y no llegábamos. Nos empezó a llevar por unas calles horribles. Yo solo le pegaba la pierna a mi mamá para que no se diera cuenta el taxista, y le decía: ‘Mamá, dile algo’. Entonces, mi mamá le preguntó: ‘Disculpe, ¿a cuánto estamos del hotel?’. Él respondió: ‘Ya estamos a cinco minutos’. Pero pasaron quince minutos más y nada. Estábamos en una zona horrible. Yo le dije a mi mamá: ‘Nos van a secuestrar, ¿qué vamos a hacer?’”, narró la actriz.

Elaine recordó que tanto ella como su exnovio eran muy jóvenes, por lo que no sabían cómo reaccionar. “Teníamos 16 años. Ni siquiera era como que mi exnovio nos pudiera defender”, comentó entre risas nerviosas. La tensión aumentó cuando el conductor se detuvo repentinamente en una zona desconocida. “Yo ya estaba llorando. Le dije: ‘Oye, este no es el hotel’. Y él respondió: ‘No, pero necesito que se bajen un momento’. Yo solo decía: ‘Mamá, no me quiero bajar’. Fue horrible”, relató.

El miedo se apoderó de ellas cuando el hombre levantó una cortina metálica, lo que las hizo pensar lo peor. “Levantó la cortina y pensé: ‘Ya nos secuestraron’. Era una cortina como de local. Mi mamá se bajó y yo la seguí. Entramos y resultó que era una agencia donde vendían tours. El taxista nos dijo que estaba muy cerca del hotel y que podíamos aprovechar para conocer los paquetes turísticos”, explicó Haro.

Momentos de angustia

Aunque el desenlace no fue el que temían, la tensión no desapareció de inmediato. “Yo seguía con miedo. No entendía por qué no nos había llevado al hotel. Nos empezaron a ofrecer tours y yo le decía a mi mamá: ‘Hay que comprar el pinche tour para que nos dejen irnos’. Estábamos tan asustadas que terminamos pagando como cuatro mil pesos por persona”, recordó entre risas.

Actriz Elaine Haro contó insperada experiencia cuando visitó Perú.

El conductor finalmente las llevó al hotel, pero el temor de haber sido víctimas de una estafa o algo peor las acompañó toda la noche. “Nos dijo que al día siguiente pasarían por nosotros a las cuatro de la mañana para el tour. Yo le dije a mi mamá: ‘Ni loca me voy, seguro es mentira’. Pero a las cuatro en punto llamaron del lobby. Era la camioneta con turistas. Al final, fuimos”, contó.

Contra todo pronóstico, el tour resultó ser auténtico y una de las mejores experiencias del viaje. “Fue la mejor experiencia de mi vida”, confesó la actriz, quien aseguró que, aunque al principio sintió verdadero terror, terminó riéndose de la situación.

Elaine Haro es conocida por sus participaciones en La Rosa de Guadalupe. (Ilustración: Jovani Pérez)

La reacción de sus compañeros

El relato de Elaine generó reacciones entre sus compañeros de La Casa de los Famosos México, quienes no podían creer lo que escuchaban. Algunos bromeaban sobre la situación, mientras otros destacaban lo importante que es tener precaución al viajar a otro país. “No teníamos batería ninguno de los tres. No, bueno. Por eso es que todo se juntó. Era de noche, no sabíamos ni dónde estábamos. Te digo que todo se veía superfeo, se nos llevó una colonia horrible y no era el hotel”, añadió.

Elaine Haro, conocida por su participación en telenovelas y realities, concluyó su anécdota con una inesperada conclusión. “Wey, fue la mejor experiencia de mi vida”, dijo la actriz sobre el tour, generando la carcajada de sus compañeros en medio de momentos de tensión.

(Captura de pantalla YouTube)