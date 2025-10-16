Perú

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Por Omar López

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este viernes, 17 de octubre es:

Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 35ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 22ºC.

Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

¿Cómo suele ser el clima en Tarapoto?

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El clima en Tarapoto, Perú, ubicado en la selva alta amazónica, es tropical húmedo (Köppen Af), con temperaturas cálidas y lluvias durante todo el año, pero con variaciones marcadas según las estaciones de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

Temporada de lluvias (octubre a mayo): durante estos meses las tormentas suelen ser cortas pero fuertes, acompañadas de truenos y relámpagos principalmente por la tarde y las noches.

Cabe mencionar que en esta temporada los caminos a atractivos turísticos como la catarata de Ahuashiyacu pueden volverse resbaladizos o inundarse, ya que el promedio mensual de lluvia alcanza los 150-250 mm, con picos que pueden superar los 300 mm en marzo y abril.

Temporada seca (junio a septiembre): durante la temporada seca las lluvias son menos frecuentes y de menor intensidad, con un promedio mensual de 50-100 mm y aunque pueden ocurrir lloviznas y caída de chubascos, los días soleados predominan, lo que facilita el acceso a atractivos turísticos.

En estos meses son más comunes los cielos despejados con mayor cantidad de horas de sol, ideales para visitar la Laguna Azul, cataratas como Ahuashiyacu, o realizar caminatas en la Cordillera Escalera.

Además, los ríos tienen menor caudal, lo que facilita actividades como canotaje o pesca artesanal, pero las cascadas pueden ser menos impresionantes.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Tarapoto, conocida como la "Ciudad de las Palmeras" en la selva alta amazónica de Perú, cuenta con varios atractivos turísticos populares que destacan por su belleza natural, aventura y riqueza cultural, entre los más populares se encuentran:

Laguna Azul: ubicada a 53 km de Tarapoto (90 min en carretera y 20 min en bote), esta laguna de aguas cristalinas es ideal para deportes acuáticos, pesca y relajación. Rodeada de selva, cuenta con hoteles, restaurantes y el parque acuático inflable más grande de Sudamérica (Yakupark).

Catarata de Ahuashiyacu: a 14 km del centro, en la Cordillera Escalera, esta catarata de 40 metros es accesible por una carretera pavimentada y un sendero corto. Rodeada de bosque tropical, es hogar del gallito de las rocas y perfecta para caminatas y baños refrescantes. Es uno de los destinos más visitados por su facilidad de acceso.

Catarata de Huacamaillo: situada a unos 20 km de Tarapoto, esta catarata requiere una caminata de 1-2 horas a través de la selva, lo que la hace ideal para amantes de la aventura. Sus aguas cristalinas y el entorno natural ofrecen una experiencia inmersiva en la Amazonía.

Lamas: a 22 km de Tarapoto, esta ciudad está dividida en una meseta indígena (comunidad quechua-lamista) y otra mestiza, con arquitectura y tradiciones únicas. Su castillo, mercado y festividades culturales la convierten en un destino para explorar la herencia amazónica.

Centro Urku: un centro de conservación y educación ambiental cerca de Tarapoto que rescata animales silvestres como jaguares, tapires y guacamayos. No es un zoológico, ya que busca reintroducir a los animales en su hábitat, ofreciendo una experiencia educativa sobre la biodiversidad amazónica.

Fábrica de Chocolate Orquídea: ubicada a las afueras de Tarapoto, esta fábrica artesanal permite a los visitantes conocer el proceso de producción de chocolate orgánico, desde el cacao hasta el producto final. Ofrece degustaciones y talleres, siendo un atractivo para los amantes de la gastronomía.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTarapotoSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Marco Rivas avanza a raudales: fue promovido al plantel principal de Club Tigre en Liga Profesional Argentina

Con 17 años, el descollante delantero peruano ha dejado el bloque de reserva para integrar el grupo central que se entrena bajo la supervisión del entrenador Diego Dabove

Marco Rivas avanza a raudales:

Congreso rechaza censura de Mesa Directiva, ¿qué bancadas votaron en contra de reemplazar a José Jerí, Fernando Rospigliosi y otros?

Con 20 votos a favor, 63 en contra y cuatro abstenciones, la posibilidad del cambio en las direcciones del Ejecutivo y Congreso quedó archivada

Congreso rechaza censura de Mesa

Crisis en Perú por protestas contra José Jerí y el Congreso EN VIVO: últimas noticias de los reclamos sociales y situación de los heridos

Fiscalía confirmó la muerte de una persona por arma de fuego, mientras que alrededor de 20 jóvenes permanecen detenidos. Defensoría reportó más de 70 policías heridos y dos jóvenes fueron operados por heridas en la cabeza y abdomen

Crisis en Perú por protestas

Organismos de derechos humanos condenan el uso desproporcionado de la fuerza tras la muerte del rapero “Trvko” durante las protestas en Lima

El músico Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, murió por un impacto de bala durante las protestas del 15 de octubre. Amnistía Internacional exigió una investigación imparcial y condenó el uso excesivo de la fuerza pública

Organismos de derechos humanos condenan

Sunat abre convocatoria para estudiantes universitarios con sueldos de S/1.200: 40 vacantes displonibles

La convocatoria está dirigida a estudiantes de últimos ciclos de Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Negocios Internacionales

Sunat abre convocatoria para estudiantes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso rechaza censura de Mesa

Congreso rechaza censura de Mesa Directiva, ¿qué bancadas votaron en contra de reemplazar a José Jerí, Fernando Rospigliosi y otros?

Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

Fuerza Popular evalúa nuevas elecciones o renuncia de Fernando Rospigliosi a la Mesa Directiva del Congreso, ¿qué pasaría con José Jerí?

Ministro del Interior anuncia creación de grupo especial para investigar muerte de Eduardo Ruíz: “Deben ser llevadas por la Policía”

Renzo Reggiardo pide al Gobierno cerrar el Centro de Lima tras los enfrentamientos y cita ordenanza que prohíbe marchas en la zona

ENTRETENIMIENTO

Imitadora de Lady Gaga

Imitadora de Lady Gaga deslumbra al jurado de ‘Yo Soy’ con impersionante look

Marcelo Tinelli responde luego que Magaly Medina rechazara conocerlo: “Magaly es brava y nos tiene ahí en la mira”

‘La Chama’, Alexandra Méndez sale en defensa de Maju Mantilla y califica a Gustavo Salcedo de “basura, oportunista y poco hombre”

‘El Correcaminos’, protagonizada por Emanuel Soriano, presentó su tráiler oficial

Esposa de Paul Flores rompe en llanto en la Marcha Nacional y cuenta su experiencia: “Pedimos vivir sin miedo”

DEPORTES

Marco Rivas avanza a raudales:

Marco Rivas avanza a raudales: fue promovido al plantel principal de Club Tigre en Liga Profesional Argentina

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

FPV suspendió presentación de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley: “No es el momento adecuado”

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys HOY: canal tv online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025