Magaly Medina cuestiona la reacción de Silvia Cornejo tras nuevo ampay a su esposo: “Sale toda retadora”

La conductora de televisión recordó antecedentes y criticó las respuestas públicas de la exMiss Perú, quien optó por mostrarse desafiante en redes sociales tras la difusión de imágenes de Jean Paul Gabuteau saliendo de un hotel en Lima

Ana Morocho

Magaly Medina habla de Silvia Cornejo tras ampay de su esposo. Magaly TV La Firme

La reciente emisión de imágenes en Magaly TV, la firme sobre el ampay al esposo de Silvia Cornejo reactivó un debate mediático que involucra al conocido matrimonio y a la conductora Magaly Medina

La periodista respondió con dureza luego de que Silvia Cornejo publicara en redes un inesperado video justo después que saliera a la luz imágenes que muestran a su esposo, Jean Paul Gabuteau, saliendo de madrugada de un hotel, y que previo a ello se reencontrará en una reunión con Analía Jiménez, madre de uno de sus hijos.

La respuesta de Magaly Medina

Durante la emisión del programa, la conductora de televisión enfatizó que este tipo de situaciones han ocurrido en varias ocasiones anteriores. Magaly TV, la firme reconstruyó los antecedentes del caso recordando que no es la primera vez que Gabuteau es ampayado saliendo con su expareja, incluso cuando ya mantenía una relación establecida con Silvia Cornejo.

Silvia Cornejo grabó un inesperado video tras ampay de Magaly TV La Firme a su esposo.

La periodista cuestionó a Jean Paul por asistir a una reunión donde estaría su expareja. “Para empezar, no te vas a la fiesta de reencuentro de tu colegio donde te vas a encontrar con la mujer que tiene un hijo tuyo, pero que además con la que ya cuando estabas con la Cornejo le ponía los cachos y fue ampayado en dos, tres oportunidades. Mientras jugaban a esto de ser papás. Que se llevaban bien, pero se besuqueaban en los parques, ¿no?”, citó Medina durante el espacio, en alusión a las pruebas previas que el programa ha difundido.

Magaly TV, la firme recordó también que el empresario llegó a llevar a Jiménez a un departamento de playa donde veraneaba con Silvia en pleno invierno. “Todo lo que vimos a través de la ventana de ese departamento, que lo pudieron haber visto todos sus vecinos también”, añadió la conductora, resaltando que no hubo ningún tipo de respeto para con su pareja.

Las imágenes del empresario serán difundidas esta noche y el público espera conocer el contexto real de la grabación, mientras la pareja permanece sin dar declaraciones. (ATV)

“Después de esa humillación pública, ellos trataron de guardar un perfil bajo, pero todos sabíamos que habían vuelto, que no habían roto, que no se habían separado, etcétera. Después lo vimos viajando, lo vimos viviendo un tiempo... creo que pasaban más tiempo en Miami que acá y hasta creyó que todo el mundo se había olvidado y luego nuevamente empezaron ya a verse juntos”, explicó Magaly Medina, agregando que incluso celebraron juntos el cumpleaños de Gabuteau hace poco tiempo.

En la última jornada previa al ampay, Gabuteau asistió al reencuentro escolar donde estuvo Analía Jiménez, mientras Silvia Cornejo disfrutaba de otra reunión con amigas, entre ellas Maju Mantilla. “Sabiendo lo que hiciste, no te vas a reencontrarte con esas personas ahí. Yo creo que eso a Silvia no le debe haber caído bien”, puntualizó la conductora.

Un video nocturno de Jean Paul Gabuteau entrando y saliendo de un hotel encendió las alarmas mediáticas y colocó nuevamente su vida privada y su matrimonio bajo la mirada pública. (ATV)

La reacción de Silvia Cornejo ante ampay

Tras el ampay Jean Paul Gabuteau, la respuesta de Silvia Cornejo en redes sociales fue inmediata. La ex Miss Perú subió un video mostrando una actitud desafiante al ritmo de la canción “Hay mucha gente culera que habla y sin razón”, mientras aparecía sonriente y segura frente a los comentarios críticos.

Magaly Medina sostuvo Cornejo no lo habría tomado tan calmada como aparenta. “A ella parece que esto ya es algo rutinario en su vida, salió en redes tratando de contestar los comentarios que comenzaron a dejarle. Ah, que por cierto le deben incomodar porque los silenció”.

La historia amorosa entre la exMiss Perú y el empresario ha estado marcada por segundas oportunidades, conflictos y silencios que alimentan la curiosidad del público. (ATV)

Finalmente, recalcó que no fueron los periodistas quienes pusieron a Cornejo en esta nueva exposición pública, sino las propias decisiones del padre de su hijo. “Podrá sonreírle a la cámara y salir toda retadora. Pero quien la pone siempre en situaciones de este tipo no somos nosotros los periodistas, sino su propio esposo”, sentenció.

Hasta el momento, Jean Paul Gabuteau no ha emitido declaraciones públicas respecto al amapy difundido en Magaly TV, la firme.

Un video muestra al esposo de Silvia Cornejo entrando solo a un hotel limeño y saliendo de madrugada, lo que ha vuelto a poner en duda la estabilidad de la pareja más comentada del espectáculo peruano (ATV)

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

En el Día de las Catedrales, no solo miremos sus altas torres o escuchemos sus campanadas; es necesario atender a los relatos que sus muros transmiten

Alerta por nuevo amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico moviliza a unidades de Bomberos

La página del Cuerpo General de Bomberos precisa que la emergencia se suscita en una chimenea, por lo que podría tratarse de un restaurante

“Fabio Gruber tiene futuro de Bundesliga”: Javier Pinola, asistente de FC Nürnberg, ilustra la proyección del próximo defensor de Perú

El asistente técnico de Miroslav Klose en el Núremberg de la segunda división alemana es una de las figuras más cercanas al potencial seleccionado peruano

El caballo del papa León XIV, un curioso regalo que rememora su llegada a los pueblos más alejados del Perú cabalgando

Según la información publicada por Vatican News, el caballo, un ejemplar blanco llamado Proton, fue entregado personalmente por Andrzej Michalsk

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Desde las 13:00 horas de hoy, miércoles 15 de octubre, se aperturará la venta de tickets para el evento de las ‘íntimas’, donde enfrentarán a Fluminense, River Plate y Regatas Lima

Óscar Arriola negó interferencia política

Óscar Arriola negó interferencia política en la falta de captura de Vladimir Cerrón

Dina Boluarte puede dejar el Perú: PJ rechaza dictar impedimento de salida del país por 36 meses

Candidato a la presidencia de Chile resalta que la economía peruana no se ve afectada por la crisis política

Ministro del Interior le habla a la ‘Generación Z’ antes de su marcha esta tarde: “protesten, pero sin violencia”

Pedro Castillo acusa de traición a su exministro por problemas internos en su partido y le quita su confianza “definitivamente”

Jean Paul Gabuteau es captado ingresando a un hotel por la noche y saliendo de madrugada sin su esposa Silvia Cornejo

Fiorella Chirichigno, expareja de Paolo Guerrero, anunció el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja alemana

Darinka Ramírez se lanza como cantante de reggaetón y estrena “Mala jugada”

Milett Figueroa generó rechazo en la industria argentina: hasta maquilladoras no quieren trabajar con ella

Macarena Vélez arremete contra Aleska Zambrano, ex de Said Palao: la acusa de “meterse en su relación”

“Fabio Gruber tiene futuro de Bundesliga”: Javier Pinola, asistente de FC Nürnberg, ilustra la proyección del próximo defensor de Perú

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Alianza Lima ficharía a refuerzo norteamericano tras salida de Aline Timm: sería presentado en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

Diego Penny reveló que Christian Cueva podría volver a la Liga 1 en el 2026: “Un equipo importante de Lima le ha tocado la puerta”

Alianza Lima decidió que Aline Timm, flamante refuerzo, se marche del equipo de vóley sin debutar: “No cumplió las expectativas”