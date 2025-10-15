Magaly Medina cuestiona la reacción de Silvia Cornejo tras nuevo ampay a su esposo: “Sale toda retadora”

Magaly Medina habla de Silvia Cornejo tras ampay de su esposo. Magaly TV La Firme

La reciente emisión de imágenes en Magaly TV, la firme sobre el ampay al esposo de Silvia Cornejo reactivó un debate mediático que involucra al conocido matrimonio y a la conductora Magaly Medina.

La periodista respondió con dureza luego de que Silvia Cornejo publicara en redes un inesperado video justo después que saliera a la luz imágenes que muestran a su esposo, Jean Paul Gabuteau, saliendo de madrugada de un hotel, y que previo a ello se reencontrará en una reunión con Analía Jiménez, madre de uno de sus hijos.

La respuesta de Magaly Medina

Durante la emisión del programa, la conductora de televisión enfatizó que este tipo de situaciones han ocurrido en varias ocasiones anteriores. Magaly TV, la firme reconstruyó los antecedentes del caso recordando que no es la primera vez que Gabuteau es ampayado saliendo con su expareja, incluso cuando ya mantenía una relación establecida con Silvia Cornejo.

La periodista cuestionó a Jean Paul por asistir a una reunión donde estaría su expareja. “Para empezar, no te vas a la fiesta de reencuentro de tu colegio donde te vas a encontrar con la mujer que tiene un hijo tuyo, pero que además con la que ya cuando estabas con la Cornejo le ponía los cachos y fue ampayado en dos, tres oportunidades. Mientras jugaban a esto de ser papás. Que se llevaban bien, pero se besuqueaban en los parques, ¿no?”, citó Medina durante el espacio, en alusión a las pruebas previas que el programa ha difundido.

Magaly TV, la firme recordó también que el empresario llegó a llevar a Jiménez a un departamento de playa donde veraneaba con Silvia en pleno invierno. “Todo lo que vimos a través de la ventana de ese departamento, que lo pudieron haber visto todos sus vecinos también”, añadió la conductora, resaltando que no hubo ningún tipo de respeto para con su pareja.

Las imágenes del empresario serán difundidas esta noche y el público espera conocer el contexto real de la grabación, mientras la pareja permanece sin dar declaraciones. (ATV)

“Después de esa humillación pública, ellos trataron de guardar un perfil bajo, pero todos sabíamos que habían vuelto, que no habían roto, que no se habían separado, etcétera. Después lo vimos viajando, lo vimos viviendo un tiempo... creo que pasaban más tiempo en Miami que acá y hasta creyó que todo el mundo se había olvidado y luego nuevamente empezaron ya a verse juntos”, explicó Magaly Medina, agregando que incluso celebraron juntos el cumpleaños de Gabuteau hace poco tiempo.

En la última jornada previa al ampay, Gabuteau asistió al reencuentro escolar donde estuvo Analía Jiménez, mientras Silvia Cornejo disfrutaba de otra reunión con amigas, entre ellas Maju Mantilla. “Sabiendo lo que hiciste, no te vas a reencontrarte con esas personas ahí. Yo creo que eso a Silvia no le debe haber caído bien”, puntualizó la conductora.

La reacción de Silvia Cornejo ante ampay

Tras el ampay Jean Paul Gabuteau, la respuesta de Silvia Cornejo en redes sociales fue inmediata. La ex Miss Perú subió un video mostrando una actitud desafiante al ritmo de la canción “Hay mucha gente culera que habla y sin razón”, mientras aparecía sonriente y segura frente a los comentarios críticos.

Magaly Medina sostuvo Cornejo no lo habría tomado tan calmada como aparenta. “A ella parece que esto ya es algo rutinario en su vida, salió en redes tratando de contestar los comentarios que comenzaron a dejarle. Ah, que por cierto le deben incomodar porque los silenció”.

Finalmente, recalcó que no fueron los periodistas quienes pusieron a Cornejo en esta nueva exposición pública, sino las propias decisiones del padre de su hijo. “Podrá sonreírle a la cámara y salir toda retadora. Pero quien la pone siempre en situaciones de este tipo no somos nosotros los periodistas, sino su propio esposo”, sentenció.

Hasta el momento, Jean Paul Gabuteau no ha emitido declaraciones públicas respecto al amapy difundido en Magaly TV, la firme.

