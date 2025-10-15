Magaly Medina cuestiona a Darinka Ramírez por tener vida de lujos y quejarse de pensión | ATV

Magaly Medina tuvo como invitada el 14 de octubre a Darinka Ramírez, quien se lanzaba como cantante, sin embargo, no pudo evitar consultarle por su vida personal La presentadora de espectáculos fue directa al preguntarle a la madre de la hija de Jefferson Farfán por qué presume una vida de viajes y lujos, mientras continúa reclamando un aumento de pensión alimenticia al exfutbolista.

Durante la transmisión, Magaly TV La Firme la conductora le recordó todos los viajes que expone la propia Darinka en redes sociales, que tienen lujos especiales. Magaly Medina no dudó en interrogarla: "¿De dónde sacas para pasearte por Brasil, por Nueva York?“.

Un poco incómoda por la insistencia, Ramírez explicó que su actualidad mediática ha abierto oportunidades laborales que aprovecha para sostenerse. “He ido a ‘El Valor de la Verdad’, a todos lados pues Magaly. Hay marcas con las que he ido a trabajar, me muevo en el rubro inmobiliario”, detalló en respuesta.

Magaly Medina cuestiona a Darinka Ramírez por sus viajes y lujos, ella asegura que tiene su ‘guardadito’: “No te hubieras quejado”

Además, aclaró frente a cámaras que no depende exclusivamente de los ingresos por la pensión de su hija.

La conductora continuó con las repreguntas y puso en duda que el dinero obtenido por presentarse en programas de preguntas bastara para financiar todos sus viajes y proyectos. La joven, sin evasivas, replicó: “No es que tampoco estoy pobre, yo trabajo, siempre he trabajado, he tenido mi guardadito“.

La frase resonó en el set y se convirtió en el eje del debate, mientras Magaly Medina objetaba el argumento: “Entonces no te hubieras quejado”, refiriéndose al cruce mediático previo por el tema económico con Jefferson Farfán.

La polémica aumentó cuando la conductora recordó que tiempo atrás, durante una entrevista realizada en la vivienda de Darinka Ramírez, encontró que el departamento estaba prácticamente vacío. “Como vas a decir que no estabas pobre, si ni un mueble tenías”, acotó Medina.

En tono irónico, agregó: “Yo creo que tienes un sugar bien escondido”, comentario que la joven tomó con risas, pero sin entrar en más detalles sobre su situación financiera.

Durante el programa se remarcó que, además de sus requerimientos por temas legales y de pensión, Darinka Ramírez ha hecho pública su incursión musical y todo lo que ha significado en términos de gasto y exposición pública.

Sigue esperando el departamento que Jefferson Farfán le prometió

El distanciamiento entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán no solo se refleja en los encuentros familiares, sino también en promesas aún pendientes. Tras la reciente visita del exfutbolista a su hija después de cinco meses de ausencia, Ramírez recordó el compromiso que Farfán hizo cuando nació la niña: ofrecer un inmueble para asegurar su bienestar. Hasta el momento, esa promesa sigue inconclusa.

“La verdad que hasta ahorita esperando. Prometió que al año de nacida, pero ya mi hija en diciembre cumple tres, quizá es de repente su regalo. Vamos a tenerle fe todavía”, manifestó la joven en una entrevista. La espera por el departamento se ha prolongado mucho más allá de la fecha planteada inicialmente.

Darinka Ramírez señala que Farfán aun no le da el departamento a su hija | Magaly TV La Firme

Ramírez relató que Farfán argumentó demoras por motivos financieros relacionados con un centro comercial. “Con el paso del tiempo me dijo que no podía debido a las inversiones que estaba haciendo por el mall, pero ya ha pasado mucho más tiempo”, sostuvo sobre el incumplimiento.

Además, destacó la necesidad de esa propiedad para darle estabilidad a su hija. “Más que todo para no tener que estar cambiándole de ambiente tantas veces y también para realizarle su ambiente personal a mi hija”, puntualizó Darinka Ramírez al explicar el impacto de una vivienda propia en la vida de la menor.