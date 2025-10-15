Perú

Las últimas previsiones para Piura: temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este miércoles en Piura, Perú.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en Piura habrá un 4% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 17°. La nubosidad será del 57% y por la noche habrá una probabilidad del 14% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaPiuraperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Perú: las predicciones del tiempo en Lima este 15 de octubre

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Perú: las predicciones del tiempo

Conoce el clima de este día en Huancayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Conoce el clima de este

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de octubre en Cuzco

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima: las temperaturas que predominarán

Pronóstico del clima en Arequipa este miércoles: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Pronóstico del clima en Arequipa

Clima en Iquitos: temperatura y probabilidad de lluvia para este 15 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Iquitos: temperatura y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí defiende a sus

José Jerí defiende a sus ministros cuestionados: “Hay críticas, pero este gabinete va a contribuir a derrotar la delincuencia”

Principales gremios de mypes saludan designación de César Quispe en Produce y aguardan impulso al mercado interno

Premier Ernesto Álvarez tildó al cardenal Carlos Castillo de “activista ideológico marxista” y “neocomunista”

Gabinete encabezado por Ernesto Álvarez Miranda, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso

José Jerí se dirigió a manifestantes de la marcha por la paz, a pocas horas del paro del 15 de octubre: “Yo respeto el derecho de protesta”

ENTRETENIMIENTO

Jolié Messambo emociona hasta las

Jolié Messambo emociona hasta las lágrimas a Ricardo Morán con su tributo a Whitney Houston en ‘Yo Soy’

Natalia Salas critica la simulación de cicatrices de mastectomía en campañas de cáncer de mama: “Es una burla y falta de respeto”

Patricio Parodi sorprende con mensaje de apoyo a Flavia López en el ‘Miss Grand International 2025′

El destino de ‘Mambo’ luego que Waldir Felipa confirmara el fin de su relación con Daniela Darcourt y su mudanza

Candelaria Tinelli desmiente rumores de conflicto con Milett Figueroa: “Todo bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada”

DEPORTES

El desencanto con el arbitraje

El desencanto con el arbitraje en Alianza Lima deriva en propuesta de auditoría internacional a colegiados de la CONAR

Carlos Zambrano confesó que una lesión estuvo cerca de retirarlo del fútbol: “No podía creerlo, yo sentía que era simple”

Universitario vs Gimnasia: día, hora y canal TV del partido de vóley por la Noche de las Pumas 2025

Partidos de hoy, martes 14 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Luis ‘Cachito’ Ramírez sitúa a Sport Boys por delante de Sporting Cristal en escala de grandeza en Perú: “Como institución está por encima”