Magaly Medina arremete contra Wendy Guevara por decir que está enamorada de Nicola Porcella: “Opina desde su ignorancia”

La conductora peruana negó tener interés sentimental en el exchico reality y defendió su labor como crítica de televisión, afirmando que mantiene independencia profesional frente a las figuras de la farándula a las que comenta.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Magaly Medina critica a Wendy Guevara. Magaly TV La Firme

El cruce de declaraciones entre Magaly Medina y Wendy Guevara se originó luego de que la mexicana acusara a la periodista peruana de mantener una obsesión sentimental hacia Nicola Porcella. La conductora de TV respondió con firmeza, rechazando cualquier insinuación de interés amoroso y defendiendo su posición como crítica de televisión.

Todo comenzó cuando Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México, salió en defensa de Nicola Porcella. La mediática figura, ante los comentarios críticos de Medina sobre su amigo, afirmó: “Miren, yo ya hablé de lo de la señora esta que siempre habla de Nicola, está enamorada de Nicola. La señora esa de Perú, que siempre tocaba temas de él, siempre ha estado enamorada de Nicola. Vive obsesionada y lo ama y, y quiere... Yo creo que quiere con él”.

Magaly Medina responde furiosa a Wendy Guevara.

Guevera indicó que sacó esta conjetura porque Magaly Medina siempre habla de Nicola. Si a ella no le importará, no lo mencionaría. “Cuando alguien me cae mal, mejor ni hablo de la persona”, dijo Wendy.

No me compares contigo, pues, Wendy, que tú y yo tenemos años luz de diferencia. Para empezar, tú no eres crítica de televisión y yo sí. Y un argumento muy básico, primarioso y que siempre se dice cuando no hay argumento. La frasecita cliché: ‘Es que está enamorada de él, está obsesionada y seguro que él no le hizo caso’”, manifestó la periodista peruana bastante fastidiada.

Nicola Porcella y Wendy Guevara se hicieron amigos tras participar en La Casa de los Famosos México. (IG/Nicola Porcella - Wendy Guevara)

Durante la emisión, Medina también abordó el origen de las críticas y reiteró su independencia profesional. “Pero como lo defiende de todo, hasta que se peleen. Ahora resulta que enfiló su defensa de Nicola conmigo”, señaló.

La conductora sostuvo que su rol implica analizar el acontecer mediático de personajes tanto locales como internacionales. “No ves que yo estoy conduciendo un programa de televisión hace veintisiete años para estar mendigándole amor a alguna de las figuras de la farándula a las que critico”, recalcó Magaly Medina en declaraciones recogidas por América TV.

Nicola Porcella y Wendy Guevara llegaron a vivir juntos en México.

Uno de los argumentos más reiterados por la periodista fue la falta de conocimiento de Wendy Guevara sobre la farándula y los códigos de la televisión peruana. “Hay que disculparla porque no nos conoce, no conoce nuestra farándula, no sabe de la televisión de nosotros y opina solo en medio de su ignorancia, que la disculpo, que la tolero y al que le tengo paciencia porque es una ajena a nosotros, no sabe exactamente lo que está defendiendo”, señaló.

Para Medina, la defensa de Guevara hacia Porcella responde a la cercanía personal y la falta de argumentos sólidos.

Nicola Porcella y Wendy Guevara fueron los finalistas de La Casa de los Famosos México. (VIX)

“No me enamoro de la farándula”

Magaly Medina diferenció su oficio del flujo habitual en el que se vinculan personajes de la farándula. La conductora remarcó que su trabajo no depende de vínculos personales ni de intereses emocionales hacia las figuras que analiza. “Felizmente a mí no me gustan, la gente de la farándula, no me enamoro de ellos, no voy por ahí enamorándome de ellos, y no ando obsesionándome con nadie tampoco, porque eso sería patológico. Y acá lo único patológico que tenemos en este programa es la gente a la que criticamos”, puntualizó frente a las cámaras.

Wendy Guevara y Nicola Porcella se conocieron en su paricipación en La Casa de los Famosos México, donde la mexicana logró en primer lugar en el reality, mientras que el peruano ocupó el segundo puesto. La pareja se hizo muy amiga, al punto en que llegaron a vivir juntos después de la competencia y comparten trabajo actualmente.

Wendy Guevara ganó en 'La Casa de los Famosos México'. Nicola Porcella logró el segundo lugar. (Fuente: captura canal de 'Las estrellas')

