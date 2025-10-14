Perú

El impacto de la IA en el empleo juvenil: ¿crisis o transformación?

Paradójicamente, mientras desaparecen empleos rutinarios, se fortalecen aquellos que exigen creatividad, liderazgo y pensamiento crítico

Por Benoit Mougenot

Guardar
Un profesional trabaja en una
Un profesional trabaja en una oficina rodeado de pantallas con gráficos y datos, mientras la mitad de su cuerpo se representa como una figura digital futurista, simbolizando la fusión entre inteligencia humana y artificial. La imagen ilustra el avance de la tecnología y la colaboración entre personas y sistemas de inteligencia artificial en el entorno laboral actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral ha generado una transformación profunda, principalmente para los jóvenes recién egresados que buscan insertarse en el mundo profesional. Aunque esta tecnología promete eficiencia y progreso, también plantea desafíos directos a quienes están dando sus primeros pasos.

Contrario al mito de que los jóvenes se adaptan mejor a la tecnología, investigaciones como la de la Universidad de Stanford (2025) revelan que los perfiles junior son los más vulnerables. Al ocupar tareas repetitivas y de menor responsabilidad, son los primeros en ser reemplazados por algoritmos.

En los últimos años, las empresas de consultoría, como las Big Four, han reducido la contratación de becarios porque gran parte de sus funciones básicas ahora las ejecuta la IA. Lo mismo ocurre en programación, atención al cliente y análisis de datos, áreas donde un estudio reciente evidencia que las oportunidades para jóvenes entre 22 y 25 años han caído un 13 % en los últimos años.

Paradójicamente, mientras desaparecen empleos rutinarios, se fortalecen aquellos que exigen creatividad, liderazgo y pensamiento crítico. Los profesionales con experiencia logran resistir mejor el avance tecnológico, pues aportan un valor que todavía no puede ser replicado por las máquinas.

Expertos como Robert Reich, exsecretario de Trabajo de Estados Unidos, advierten que la única certeza para los jóvenes es la necesidad de un aprendizaje constante y una rápida capacidad de adaptación, ya que el pensamiento crítico, la evaluación y las habilidades digitales serán esenciales para sobrevivir en un mercado laboral cada vez más automatizado.

A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que el 65 % de los niños actuales trabajará en empleos que hoy no existen. Esto sugiere que, si bien la IA desaparecerá algunas funciones, también abrirá la puerta a nuevas profesiones.

En ese contexto, el verdadero reto consiste en preparar a los jóvenes para evitar que el “muro digital de la falta de experiencia” los excluya. Invertir en educación, fortalecer las competencias digitales y fomentar la adaptabilidad serán claves para que esta generación no sea víctima del cambio, sino protagonista de la transformación.

La inteligencia artificial es, al mismo tiempo, amenaza y oportunidad. El desenlace dependerá de si como sociedad logramos brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para prosperar en un mercado laboral que ya no admite improvisaciones.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialEmpleo juvenilOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Gustavo Álvarez expresa su profunda molestia tras ser vinculado como el próximo técnico de la selección peruana: “Me parece una falta de respeto”

Un reporte periodístico anticipó que el entrenador de la U. de Chile corría con una importante ventaja para instalarse como nuevo líder de la ‘bicolor’. La situación, finalmente, colmó la paciencia del profesional. “Seamos serios”, exclamó

Gustavo Álvarez expresa su profunda

Gabinete de José Jerí EN VIVO: últimas noticias y todo lo que se sabe del nombramiento del nuevo premier y ministros

A más de 72 horas de haber sido elegido presidente del Perú, Jerí aún no tiene ‘humo blanco’ en la eleción de su nuevo Gabinete de Estado, cuyos integrantes iniciarán la tensa labor de su gobierno de transición

Gabinete de José Jerí EN

Investigadora peruana desarrolla alternativa sostenible para la desalinización parcial del agua utilizando bacterias

Luz Xiomara Salcedo, egresada de la UNMSM, obtuvo el tercer lugar en el Concurso Latinoamericano a la Mejor Tesis gracias a una investigación que propone el uso de bacterias halotolerantes para reducir la dureza del agua

Investigadora peruana desarrolla alternativa sostenible

Abogado de Dina Boluarte no descarta presentación de amparo contra vacancia presidencial: “Es un golpe de Estado”

Joseph Campos destacó que aunque la salida de su defendida haya sido “popular, no lo convierte en algo bueno”. Denunció falta de transparencia y vulneración al principio de defensa

Abogado de Dina Boluarte no

Carlos Zambrano se defendió con todo de sus críticos en el fútbol: “¡Cállense la boca! En mi cabeza soy el mejor”

El ‘Káiser’ se hartó de los ataques constantes que recibe y acalló a sus detractores. Argumentó, además, que emplea un pensamiento positivo para desmarcarse del resto cuando es foco de críticas

Carlos Zambrano se defendió con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de José Jerí EN

Gabinete de José Jerí EN VIVO: últimas noticias y todo lo que se sabe del nombramiento del nuevo premier y ministros

Abogado de Dina Boluarte no descarta presentación de amparo contra vacancia presidencial: “Es un golpe de Estado”

José Jerí responde al paro nacional y pone como fecha límite nombrar a sus ministros el 21 de octubre: “No quiero un gabinete de escritorio”

José Jerí, sin ministros, anuncia viajes a regiones y cita a Renzo Reggiardo junto a los alcaldes de “todo” el país

Abogado de Delia Espinoza asegura que reposición como fiscal de la Nación debe acatarse “les guste o no”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López acusa a Christian

Pamela López acusa a Christian Cueva de vender propiedad sin aviso y denuncia maltrato psicológico: “esto es un abuso”

Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Qué es la psoriasis: qué la causa y cómo se trata la enfermedad que sufre Flavia Laos

María Pía Copello asegura que no participará de marcha este miércoles 15 de octubre: “Usaron mis imágenes para confundir”

Gloria Estefan sorprende al rendir homenaje a Gian Marco en el Tiny Desk: “Es un poeta increíble”

DEPORTES

Gustavo Álvarez expresa su profunda

Gustavo Álvarez expresa su profunda molestia tras ser vinculado como el próximo técnico de la selección peruana: “Me parece una falta de respeto”

Carlos Zambrano se defendió con todo de sus críticos en el fútbol: “¡Cállense la boca! En mi cabeza soy el mejor”

A qué hora juega Paraguay vs Corea del Sur: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Rusia: partido amistoso en Moscú por fecha FIFA 2025

Carlos Zambrano mantiene incomodidad por la discutida salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: “Sé lo que pasó”