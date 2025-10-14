Delincuentes detonaron un cajero automático de banco en Huancayo para robar el dinero (Créditos: Canal N)

Un grupo de delincuentes utilizó explosivos para intentar asaltar la agencia de Caja Huancayo, ubicada en la intersección de José Olaya y el jirón Tarapacá, durante la madrugada en el cercado de Huancayo en Junón.

Los perpetradores usaron un balón con una combinación de nitrógeno y gas para volar tanto el cajero automático como la puerta principal de la entidad financiera. El estallido causó daños en la infraestructura y dejó vidrios rotos en varias viviendas cercanas, de acuerdo con información de Canal N.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, tras la detonación, los asaltantes abandonaron el sitio sin lograr su objetivo inicial: sustraer efectivo del dispositivo bancario.

Pese al uso de explosivos, los asaltantes escaparon sin obtener dinero tras la intervención de una patrulla policial, desatando una persecución que finalizó sin capturas - Créditos: Canal N.

La acción intempestiva de una patrulla que circulaba por la zona obligó al escape de los implicados, lo que desató una persecución que no concluyó con la detención de ninguno de los involucrados. Las autoridades encontraron una serie de herramientas abandonadas por los criminales, entre ellas cables, una comba y un desarmador.

En las primeras horas del día, los efectivos de la Policía Nacional de Perú (PNP) acotaron el acceso al área de la Caja Huancayo, mientras peritos especializados recogían posibles evidencias que pudieran aportar indicios sobre la identidad de los responsables. En la puerta de la agencia apareció un documento nacional de identidad (DNI), el cual quedó bajo investigación para determinar si pertenece a un usuario o a uno de los prófugos.

El estallido alarmó a los habitantes de las casas vecinas, quienes reportaron daños en ventanas y manifestaron preocupación por la seguridad en el sector. La rápida reacción de la Policía impidió que los ladrones consiguieran su cometido, aunque no evitó el temor y las pérdidas materiales ocasionadas por la explosión.

Las autoridades anunciaron que continúan las pesquisas para dar con los responsables y esclarecer cómo se organizó el robo frustrado en plena zona céntrica de Huancayo.

El ataque generó alarma entre los vecinos y dejó secuelas en la infraestructura, mientras las autoridades mantienen cercada la zona y continúan investigando para identificar y ubicar a los responsables del fallido robo - Créditos: Canal N.

Detonan explosivo en cajero de financiera en Comas

No se trata de un hecho aislado. En agosto de 2025, un ataque con explosivos provocó daños graves en dos cajeros automáticos y la fachada de una entidad financiera situada en Comas, distrito de Lima. El hecho ocurrió durante la madrugada frente al hospital de Collique, sobre la avenida Túpac Amaru, marcando el segundo atentado similar contra la misma institución bancaria en menos de una semana.

Las autoridades señalaron que los agresores recurrieron a artefactos explosivos para destruir los equipos y sustraer cerca de tres mil soles del interior. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la detonación generó destrozos importantes en la estructura del local, dejando la acera cubierta de fragmentos de vidrio y evidencias de la violencia del acto.

La recurrencia de estos asaltos pone en alerta a la ciudadanía y aumenta la presión sobre las fuerzas de seguridad para identificar y capturar a los responsables de los atentados.