Perú

Valor de apertura del dólar en Perú este 13 de octubre de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El sol peruano es una
El sol peruano es una de las monedas más volátiles de América Latina. (Infobae)

El dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 3,43 soles en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,07% comparado con los 3,44 soles de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 0,8%, por lo que en el último año aún mantiene una disminución del 8,91%.

Respecto a jornadas previas, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando marcó un incremento del 0,43%, mostrando una ausencia de continuidad en los resultados. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es inferior a los datos logrados para el último año (5,2%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en fechas recientes.

Proyecciones económicas

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El fortalecimiento del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

DólarSol peruanoTipo de cambioperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Efemérides 13 de octubre: ocurre el milagro de Fátima, Bob Dylan gana el Nobel de Literatura y nace Jimin de BTS

Hazañas, tragedias, nacimientos y fallecimientos son los acontecimientos más relevantes que pasaron un día como hoy

Efemérides 13 de octubre: ocurre

Prueba de ADN exculpa al nuevo presidente José Jerí de caso de violación sexual, según su abogado

Ricardo Caldas, representante legal del mandatario peruano, afirmó que los resultados científicos no vinculan a su patrocinado con la denuncia presentada a inicios de 2024

Prueba de ADN exculpa al

José Jerí regresa a la cárcel: presidente lideró operativo ‘Ciclón’ en el penal Castro Castro

El jefe de Estado visitó por segunda vez un centro penitenciario en los casi cuatro días que lleva en el cargo

José Jerí regresa a la

Osiptel: portabilidad de líneas fijas en Perú marcó un nuevo máximo desde 2023, con estas dos empresas a la cabeza

El organismo regulador destacó que, en septiembre, la disposición de los usuarios a cambiar de operador obliga a las empresas a mejorar sus propuestas y servicios para retener clientes

Osiptel: portabilidad de líneas fijas

La FPF quiere a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, y pagaría millonaria cláusula, según medio chileno

El diario ‘El Mercurio’ dio a conocer que el técnico argentino, con pasado en la Liga 1, es el elegido por Jean Ferrari para dirigir a la selección peruana con un atractivo sueldo

La FPF quiere a Gustavo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí regresa a la

José Jerí regresa a la cárcel: presidente lideró operativo ‘Ciclón’ en el penal Castro Castro

La promesa rota de Rafael López Aliaga: de asegurar que no postulará a la Presidencia, a renunciar para ser candidato en 2026

El primer gabinete de José Jerí: estas figuras no asumirán ninguna cartera, según el presidente

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

Vladimir Cerrón deja abierta su candidatura para 2026 y promete salir de la clandestinidad con “un acto de voluntad popular”

ENTRETENIMIENTO

Edison Flores se refirió a

Edison Flores se refirió a su vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en una salida nocturna

Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

Oliver Sonne e Isabella Taulund anuncian que serán padres y conmueven a sus seguidores con una emotiva publicación en redes

DEPORTES

La FPF quiere a Gustavo

La FPF quiere a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, y pagaría millonaria cláusula, según medio chileno

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Joao Grimaldo se refirió a su desempeño en el Perú vs Chile: “Mientras tenga la confianza del DT, siempre voy a demostrar”

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión