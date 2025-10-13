Perú

Temperaturas en Cuzco: prepárate antes de salir de casa

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Cuzco este 13 de octubre:

El tiempo para este lunes en Cuzco alcanzará los 19 grados, mientras que la temperatura mínima será de 7 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 12.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 61%, con una nubosidad del 77%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 97%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante durante todo el año.

El clima particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaCuzcoperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Clima en Arequipa: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Arequipa: pronóstico de

¿Cómo estará el clima en Lima?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

¿Cómo estará el clima en

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Iquitos

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Huancayo: temperatura y probabilidad de lluvia para este 13 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Huancayo: temperatura y

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárate antes de salir: conoce
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Beto Ortiz criticó con dureza

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

Vladimir Cerrón deja abierta su candidatura para 2026 y promete salir de la clandestinidad con “un acto de voluntad popular”

Rafael López Aliaga confirmó su renuncia después de convertir su rendición de cuentas en un mitin: “Gracias por todo”

Rafael López Aliaga anunció que renunciará mañana a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República

“No queremos que nadie más muera”, el desesperado mensaje de un niño a José Jerí en campamento de damnificados por incendio en SJM

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz criticó con dureza

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

Oliver Sonne e Isabella Taulund anuncian que serán padres y conmueven a sus seguidores con una emotiva publicación en redes

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

DEPORTES

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Joao Grimaldo se refirió a su desempeño en el Perú vs Chile: “Mientras tenga la confianza del DT, siempre voy a demostrar”

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”