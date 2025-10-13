“José Jerí nunca debió asumir”, aseguró Ruth Luque al ser consultada por tuits sexistas del nuevo presidente

Los polémicos tweets de José Jerí. Foto: Andina / Twitter

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) manifestó su rechazo a la asunción de José Jerí Oré como presidente de la República, luego de que salieran a la luz antiguas publicaciones sexistas que el actual mandatario compartió en redes sociales. Las críticas surgen en un contexto político marcado por las tensiones tras la vacancia de Dina Boluarte y la conformación fallida de una transición consensuada en el Legislativo.

Las antiguas publicaciones del flamante mandatario, hechas entre 2011 y 2015, incluyen frases como: “Las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard”; “la salchipapa no está tan apetecible como las comensales”; “Las mujeres que visten de blanco tienen algo que me atrae poderosamente”; “Lo que me gusta de las fiestas infantiles son las animadoras. Son un encanto”; “nadie puede con una mujer inteligente y atractiva aun así sea la seguridad del Congreso”.

Luque remarcó el “absoluto repudio” que le generan estos contenidos y consideró “altamente sensible” que una figura señalada por reproducir estereotipos de género asuma el cargo más alto del país. En declaraciones para RPP, sostuvo que el Parlamento nunca debió permitir que Jerí quedara primero en la línea de sucesión. La legisladora recordó que, al momento de la moción de censura presentada a la Mesa Directiva, la mayoría de bancadas optó por defender sus posiciones en vez de abrir paso al recambio.

“Cuando se presentó la lista para la Mesa Directiva, no estuvimos de acuerdo. Ya se sabía de las denuncias que tenía, pese a que han sido archivadas. Pero hay que recordar que vivimos en un país con una de las tasas más altas de violencia sexual, feminicidio y machismo, donde estas lógicas suelen normalizarse e incluso justificarse desde la política”, señaló.

Además, Luque relató que la propia bancada de Somos Perú —a la que pertenece Jerí— declaró desde el inicio que no renunciaría a la Mesa Directiva del Congreso, asegurando el proceso legal para que Jerí Oré llegue al Ejecutivo. “Ellos no querían renunciar a la mesa; pregunté si se mantendría la sucesión legal y me confirmaron que sí. Eso me indicó que todo seguiría igual, sin voluntad de construir una alternativa de transición responsable”, narró.

En ese marco, la congresista pidió atención al próximo relevo en la presidencia del Legislativo. Detalló que Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) podría dejar su cargo para cumplir el compromiso de su bancada de no presidir la Mesa Directiva durante el periodo de gobierno transitorio. Luque espera que, en el reemplazo, se fortalezca el diálogo y el consenso para elegir a alguien que cuente con el respaldo de la mayoría de bancadas, evitando que la crisis se agudice.

La parlamentaria también expresó preocupación por la falta de señales sobre la conformación del gabinete ministerial. “Han pasado tres días, no tenemos idea ni noción de cuál va a ser el gabinete. Espero que el señor Jerí lo haga. Mi expectativa es que esté formado por figuras idóneas, alejadas del éticamente cuestionable historial al que nos hemos acostumbrado”, subrayó.