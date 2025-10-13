Perú

“José Jerí nunca debió asumir”, aseguró Ruth Luque al ser consultada por tuits sexistas del nuevo presidente

La legisladora del Bloque Democrático Popular cuestionó la falta de voluntad política para renovar la Mesa Directiva y acelerar la formación de un gabinete de amplia base

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Los polémicos tweets de José
Los polémicos tweets de José Jerí. Foto: Andina / Twitter

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) manifestó su rechazo a la asunción de José Jerí Oré como presidente de la República, luego de que salieran a la luz antiguas publicaciones sexistas que el actual mandatario compartió en redes sociales. Las críticas surgen en un contexto político marcado por las tensiones tras la vacancia de Dina Boluarte y la conformación fallida de una transición consensuada en el Legislativo.

Las antiguas publicaciones del flamante mandatario, hechas entre 2011 y 2015, incluyen frases como: “Las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard”; “la salchipapa no está tan apetecible como las comensales”; “Las mujeres que visten de blanco tienen algo que me atrae poderosamente”; “Lo que me gusta de las fiestas infantiles son las animadoras. Son un encanto”; “nadie puede con una mujer inteligente y atractiva aun así sea la seguridad del Congreso”.

Luque remarcó el “absoluto repudio” que le generan estos contenidos y consideró “altamente sensible” que una figura señalada por reproducir estereotipos de género asuma el cargo más alto del país. En declaraciones para RPP, sostuvo que el Parlamento nunca debió permitir que Jerí quedara primero en la línea de sucesión. La legisladora recordó que, al momento de la moción de censura presentada a la Mesa Directiva, la mayoría de bancadas optó por defender sus posiciones en vez de abrir paso al recambio.

“Cuando se presentó la lista para la Mesa Directiva, no estuvimos de acuerdo. Ya se sabía de las denuncias que tenía, pese a que han sido archivadas. Pero hay que recordar que vivimos en un país con una de las tasas más altas de violencia sexual, feminicidio y machismo, donde estas lógicas suelen normalizarse e incluso justificarse desde la política”, señaló.

Congresista en contra de José
Congresista en contra de José Jerí como presidente del Perú. | Fotocomposición Infobae /

Además, Luque relató que la propia bancada de Somos Perú —a la que pertenece Jerí— declaró desde el inicio que no renunciaría a la Mesa Directiva del Congreso, asegurando el proceso legal para que Jerí Oré llegue al Ejecutivo. “Ellos no querían renunciar a la mesa; pregunté si se mantendría la sucesión legal y me confirmaron que sí. Eso me indicó que todo seguiría igual, sin voluntad de construir una alternativa de transición responsable”, narró.

En ese marco, la congresista pidió atención al próximo relevo en la presidencia del Legislativo. Detalló que Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) podría dejar su cargo para cumplir el compromiso de su bancada de no presidir la Mesa Directiva durante el periodo de gobierno transitorio. Luque espera que, en el reemplazo, se fortalezca el diálogo y el consenso para elegir a alguien que cuente con el respaldo de la mayoría de bancadas, evitando que la crisis se agudice.

La parlamentaria también expresó preocupación por la falta de señales sobre la conformación del gabinete ministerial. “Han pasado tres días, no tenemos idea ni noción de cuál va a ser el gabinete. Espero que el señor Jerí lo haga. Mi expectativa es que esté formado por figuras idóneas, alejadas del éticamente cuestionable historial al que nos hemos acostumbrado”, subrayó.

Temas Relacionados

Ruth LuqueJosé JeríCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

El lateral zurdo desestimó las versiones sobre una supuesta falta de apoyo hacia el juvenil del Bayern Múnich y valoró su entrega y calidad

Marcos López opinó del debut

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional y acuerda mesas técnicas con el alcalde de Pataz, ronderos y jóvenes

El encuentro buscó atender las demandas de seguridad, infraestructura y salud en la sierra norte del país, además de fortalecer la coordinación entre el Gobierno Central y las autoridades locales para acelerar proyectos pendientes

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional

Resultados del examen de admisión de San Marcos del domingo 12 de octubre: LINK con la lista de ingresantes a Medicina de la UNMSM

Miles de aspirantes compitieron este domingo por una de las 55 vacantes en la carrera de Salud, con mayoría femenina y supervisión directa de la rectora. La lista estará disponible en los enlaces oficiales durante la tarde

Resultados del examen de admisión

¿Cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia?

Aunque están estrechamente relacionadas, existen diferencias fundamentales entre ambas etapas

¿Cuál es la diferencia entre

Cardenal Carlos Castillo: “No es posible que haya estos desprecios (...) ‘peruanos de primera y segunda clase’”

El arzobispo de Lima llamó a erradicar los prejuicios sociales que dividen a los peruanos y destacó la importancia de valorar al prójimo para construir vínculos de hermandad

Cardenal Carlos Castillo: “No es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional y acuerda mesas técnicas con el alcalde de Pataz, ronderos y jóvenes

Cardenal Carlos Castillo: “No es posible que haya estos desprecios (...) ‘peruanos de primera y segunda clase’”

José Jerí sin ministros, ¿el presidente tiene un plazo límite para designar su gabinete ministerial? Esto dice la Constitución

José Jerí sin gabinete a más de 60 horas de convertirse en presidente, ¿cuánto tiempo demoraron los últimos mandatarios?

Presidente José Jerí se reúne en Palacio con el alcalde de Pataz, a quien recibió en la Plaza Mayor tras su marcha de seis semanas

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán ofrece en venta

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan y deslumbran en Cusco: baile, besos y planes en el Valle Sagrado y Machu Picchu

La dura confesión de Giuliana Rengifo tras las extorsiones en el Perú: “He perdido la fe en la Policía Nacional”

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Irvin Saavedra, voz de Armonía 10, anuncia su retiro de la agrupación: “Necesito un respiro y priorizo mi bienestar”

DEPORTES

Marcos López opinó del debut

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas

Fabio Gruber despeja las dudas con respecto a su unión con la selección peruana: “Nos reuniremos pronto”

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025