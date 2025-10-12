Perú

Sedapal anuncia corte de agua de hasta 11 horas en ocho distritos de Lima y Callao para este 14 de octubre

Numerosos hogares y comercios en la capital peruana enfrentarán interrupciones prolongadas del suministro por trabajos de limpieza y mantenimiento

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 14 de octubre. | Andina

El martes 14 de octubre, la empresa de agua y saneamiento Sedapal realizará un corte parcial de su servicio de hasta 11 horas en ocho distritos de Lima Metropolitana y el Callao, de acuerdo con información compartida en su canal oficial de Facebook.

La interrupción sucederá por trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, cambio de válvulas y empalme de tuberías en distintos sectores de la capital peruana.

El servicio será restituido de manera progresiva, aunque en algunas zonas puede extenderse por 11 horas. En varios casos, el corte de agua comenzará antes del mediodía y finalizará recién por la noche, afectando a una amplia cantidad de residentes y comercios.

La empresa pidió a la población adoptar medidas preventivas de almacenamiento de agua segura para el uso durante todo el periodo de suspensión del suministro. El restablecimiento se realizará conforme concluyan las tareas en cada sector intervenido.

Zonas afectadas por distrito

Rímac

  • A.H. Municipal Mz 3 zona B - Balcón del Rímac
  • A.H. Mariscal Castilla
  • A.H. Juan Pablo II
  • A.H. Municipal 3
  • A.H. Oropesa Chonta y Ampliación
  • A.H. San Jara Aquino
  • A.H. San Juan de Amancaes
  • Prolongación 9 de Diciembre
  • P.J. Flor de Amancaes
  • P.J. Luis Madueño y Urbanización Amancaes

San Martín de Porres

  • APV Los Libertadores (Sector 80)
  • Sectores 251, 252, 254 (Asoc. de Pobladores del A.H. Vista Alegre del Cerro Candela)
  • Av. Naranjal, Av. Canta Callao, Av. Carlos Izaguirre, Av. Alejandro Bertello y límites del distrito con el Callao y Santa Josefina
  • Cerro Candela (altura de la Mz. Q)
  • Sectores SMP (251, 252, 254)

Santiago de Surco

  • Urb. La Castellana, Urb. El Doral, Urb. Los Gladiolos, Urb. Los Jazmines, Urb. 14 de Las Gardenias, Urb. Las Magnolias, Urb. Los Rosales, Urb. Los Sauces
  • Asoc. Fundo Venegas, Asoc. Fundo Talana, Urb. Prolongación Benavides
  • Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. La Merced, Av. Mariscal Castilla, Av. Replicación de Panamá (Sector 59)

En este distrito el restablecimiento está previsto para las 11:00 p.m., siendo uno de los horarios más extensos reportados.

Callao

  • APV Parque Oquendo
  • Sectores 252 y 254
  • Áreas comprendidas entre Av. Naranjal, Av. Canta Callao, Av. Carlos Izaguirre, Av. Alejandro Bertello y límites con Santa Josefina
  • Cerro Candela y adyacencias (trabajos en reservorio Candela, con capacidad de 5.000 metros cúbicos)

San Juan de Lurigancho

  • Mariscal Cáceres
  • A.H. Naciones Unidas
  • A.H. Los Jardines
  • A.H. Integ. Manos Unidas, A.H. Naciones Unidas, A.H. Los Jardines
  • A.H. 27 de Marzo, A.H. Encantada Grupo 1-14, A.H. Noveno Sector 1-6
  • A.H. Esmeralda de Los Andes, A.H. Cruz de Motupe, A.H. Túpac Amaru III y IV, P.J. Los Claveles, A.H. Nuevo San Juan, Sector Pedro Zazal, P.J. Nueva Independencia
  • Zonas específicas: A.H. José C. Mariátegui 2da Ampliación (Sectores 416, 417)

En este distrito, algunos sectores enfrentarán cortes de hasta 14 horas según los cronogramas revisados, aunque la mayoría tendrá una suspensión de 11 horas.

El Agustino

  • A.H. Virgen del Carmen (Sector 77)

Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Villa María del Triunfo

  • Cercado de Villa María del Triunfo
  • P.J. Hogar Policial Zonas 1 y 2 (Sector 310)

La suspensión se extenderá entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., según la documentación proporcionada por Sedapal.

Villa El Salvador

  • Villa del Jesús
  • A.H. La Encantada Grupo 1-14
  • A.H. Noveno Sector 1-6
  • A.H. Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3 y 4
  • A.H. Edilberto Ramos
  • Los Jardines de Pachacámac
  • A.H. Héroes del Cenepa
  • Las Palmeras
  • A.H. Laureles de Villa (Sector 326)

Recomendaciones de Sedapal

Sedapal advirtió que la ejecución de estos trabajos resulta indispensable para asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en sus jurisdicciones de atención. La empresa reiteró la importancia de evitar el acopio excesivo que pueda generar desabasto en otras familias y pidió utilizar agua almacenada solo para actividades prioritarias durante las horas de suspensión.

Además, el comunicado oficial detalló que la limpieza y desinfección de los reservorios forma parte del programa regular de mantenimiento de la red hídrica metropolitana, de modo que estas actividades periódicas buscan prevenir la contaminación y garantizar condiciones óptimas de salubridad.

La estimación proporcionada por Sedapal indica que el restablecimiento del servicio se ejecutará gradualmente una vez concluidos los trabajos programados, aunque podría haber ligeras demoras en el retorno total del suministro en determinadas áreas. Cualquier actualización adicional será comunicada mediante los canales oficiales de la empresa.

