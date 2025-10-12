Perú

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 11 de octubre

El costo de los combustibles cambia diariamente en la capital peruana

Por Rodrigo Gutiérrez González

La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)

Aquí está el valor de la gasolina y el diésel en la capital peruana para este sábado. Las tarifas de más caras y más baratas, de acuerdo con datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los combustibles se modifica cada 24 horas, por lo que es vital mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que los costos dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina en Lima

El gasohol regular en la capital registró un precio máximo de 17,8 soles el galón, mientras que su costo mínimo fue de 12,59 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 18,6 soles el galón en su precio más alto y llegó a los 13,09 soles el galón en su valor más bajo en la ciudad.

En tanto, el diésel registró en Lima un valor máximo de 19,8 soles el galón, así como un precio mínimo de 14,09 soles el galón.

¿Qué es Facilito?

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de los combustibles, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con el mejor costo.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los costos de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

