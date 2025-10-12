Perú

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 12 de octubre

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la capital peruana

Por Rodrigo Gutiérrez González

Ya sea Premium, Regular o
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de las gasolinas por galón en la ciudad peruana de Lima? Consulta a continuación los precios más caros y más baratos de este domingo 12 de octubre, de acuerdo con los datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los costos de los combustibles.

Es importante mencionar que las tarifas actualizados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas en Lima

El gasohol regular en la capital registró un valor máximo de 17,8 soles el galón, mientras que su precio mínimo fue de 12,59 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 18,6 soles el galón en su valor más alto y llegó a los 13,09 soles el galón en su costo más bajo en la ciudad.

En tanto, el diésel registró en la ciudad de Lima un costo máximo de 19,8 soles el galón, así como un precio mínimo de 14,09 soles el galón.

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor valor.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los costos de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el precio de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

