Murió Diane Keaton a los 79 años: fanáticos peruanos reaccionaron ante su fallecimiento

La industria del cine está de luto. La legendaria actriz Diane Keaton, una de las figuras más queridas, talentosas y singulares de Hollywood, falleció a los 79 años en California, según confirmó su familia a la revista PEOPLE.

Por el momento, no se han revelado detalles sobre las causas del deceso, mientras que sus seres queridos han pedido respeto y privacidad en este difícil momento. La noticia ha causado gran conmoción entre artistas, colegas y seguidores de todo el mundo, incluyendo al público peruano que recuerda con cariño sus interpretaciones más emblemáticas.

La actriz Diane Keaton saluda durante la ceremonia de toma de huellas de manos y pies en el Teatro Chino TCL en Los Ángeles, California, EEUU, el 11 de agosto de 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Reacciones de los fanáticos tras la muerte de Diane Keaton

La partida de Diane Keaton dejó una ola de tristeza en redes sociales. Miles de mensajes comenzaron a inundar plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok, donde sus admiradores compartieron recuerdos, escenas icónicas y palabras de agradecimiento hacia la actriz.

“Diane Keaton falleció a sus 79 años. Actriz con más películas en la lista de las 100 mejores películas según el American Film Institute”, escribió un usuario, destacando la trascendencia de su carrera cinematográfica.

Otro mensaje que se viralizó fue: “Acaba de subir al cielo la eterna Annie Hall. DEP Diane Keaton”.

Varios fanáticos peruanos también expresaron su pesar en redes. “Nos deja una de las actrices de nuestra vida. Hasta siempre, Diane Keaton. Hasta siempre, Annie Hall”, escribió un internauta desde Lima.

La tristeza fue compartida por cinéfilos de todas las generaciones, muchos de los cuales conocieron su trabajo a través de cintas como El Padrino o Annie Hall, que siguen siendo referentes indiscutibles del séptimo arte.

La actriz que marcó generaciones

A lo largo de su trayectoria, Diane Keaton se ganó el cariño del público por su autenticidad, talento y estilo inconfundible. Su presencia en pantalla trascendía los papeles convencionales. Era capaz de pasar del drama más intenso a la comedia más natural sin perder su esencia.

“Que daño, de verdad. Con 79 años se nos ha ido Annie Hall, la musa de Woody Allen en tantas y tantas películas como Manhattan, Días de radio, El dormilón y por supuesto la Kay Adams de El Padrino. DEP Diane Keaton. Dejas un vacío enorme”, escribió otro fan con evidente nostalgia.

Muchos también recordaron su legado como ícono de la moda, una faceta que la acompañó dentro y fuera de los sets de filmación. Con sus trajes masculinos, sombreros y gafas grandes, Keaton impuso un estilo propio que inspiró a generaciones de mujeres y diseñadores.

“Gracias Diane Keaton por ser una absoluta joya en este mundo. Ícono del estilo indiscutido. Te vamos a extrañar”, escribió un usuario destacando del estilo de vestir de la actriz.

¿Quién es Diane Keaton?

Diane Keaton nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, bajo el nombre de Diane Hall. Era la mayor de cuatro hermanos. Su padre fue ingeniero civil y su madre, ama de casa, tenía aspiraciones artísticas que influirían profundamente en la joven actriz.

Desde pequeña mostró interés por el teatro y el canto. Estudió drama en Santa Ana College antes de mudarse a Nueva York para perseguir su sueño artístico. En la Gran Manzana adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, ya que en el sindicato de actores ya existía otra “Diane Hall”.

Su primer gran paso en el espectáculo fue en 1968 cuando participó en el musical “Hair” en Broadway, donde destacó por su decisión de no participar en la escena de desnudo colectivo, lo que llamó la atención de los productores por su personalidad fuerte y auténtica.

"I wanted people - lots of people I didn't know - to love me," writes Diane Keaton of her youthful ambitions, which she happily pursued while her brother was wrestling with his demons. MUST CREDIT: Jesse Stone

De Broadway a Hollywood

El destino de Keaton cambió cuando conoció a Woody Allen, quien la eligió como coprotagonista de la obra Play It Again, Sam (1969). Desde entonces, comenzó una fructífera relación profesional y sentimental con el cineasta, quien la dirigiría en varias películas que marcaron época.

Su salto definitivo al estrellato llegó en 1972, cuando interpretó a Kay Adams, la novia —y posteriormente esposa— de Michael Corleone (Al Pacino) en la legendaria saga El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola.

Cinco años después, alcanzó la cima con Annie Hall (1977), película por la que ganó el Óscar a Mejor Actriz, consolidándose como una de las artistas más importantes del cine contemporáneo.

Al Pacino y Diane Keaton en la película "El Padrino" (Archivo IMBD)

Una carrera sólida y sin escándalos

A diferencia de muchas estrellas de su generación, Diane Keaton logró mantenerse alejada de los escándalos mediáticos, enfocándose en su trabajo y en sus pasiones personales. Fue conocida por su carácter reservado, su amor por la arquitectura, el arte y su gran sentido del humor.

Durante más de cinco décadas, participó en producciones de gran impacto como Manhattan, Reds, Baby Boom, The First Wives Club y Something’s Gotta Give, donde compartió pantalla con Jack Nicholson.

Legado de una artista irrepetible

Diane Keaton deja un legado inmenso. Su presencia en el cine redefinió los roles femeninos, combinando inteligencia, sensibilidad y humor en cada interpretación. Su figura es recordada tanto por su talento como por su carisma fuera de cámaras.

Aunque su partida deja un profundo vacío en la industria, su arte, su voz y su imagen seguirán siendo un referente en la cultura popular.

Las palabras de los fanáticos lo resumen mejor: “Me niego a creer otra cosa diferente a que Diane Keaton vivirá para siempre en esta escena”.

