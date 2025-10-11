Magaly critica a Christian Domínguez como padre: “¿Por qué no le pides disculpas a tu hija por los momentos que no le diste?”

Magaly Medina critica a Christian Domínguez como padre: “¿Por qué no le pides disculpas a tu hija por los momentos que no le diste?”. Video: Magaly TV La Firme

En su reciente programa, Magaly Medina cuestionó con dureza al Christian Domínguez luego que escuchara al cantante pedir disculpas a Karla Tarazona, y no a su hija mayor, Camila Domínguez. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ criticó duramente la manera en la que el cumbiambero ha manejado el conflicto familiar que enfrenta a su pareja con su hija adolescente.

Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

Durante la emisión de su espacio televisivo, Magaly Medina dirigió una serie de críticas directas a Christian Domínguez, quien había declarado que prefería resolver los problemas con su hija en privado, argumentando que la situación afectaba profundamente a su familia extensa. Medina desestimó esta justificación y lo instó a asumir su rol de padre de manera más directa.

“¿Por qué no le pides disculpas a tu hija por los momentos que no le diste?”, cuestionó la conductora, subrayando que el verdadero núcleo familiar del cantante está conformado por su pareja y sus hijos, y no por padres, hermanos o tíos.

La presentadora insistió en que la prioridad de Domínguez debería ser su hija, quien ha hecho públicas sus quejas sobre la relación con su padre. Medina señaló que, en situaciones como esta, los padres deben esforzarse por comprender a sus hijos y buscar una comunicación efectiva, en lugar de escudarse en el impacto que el conflicto pueda tener en otros miembros de la familia.

En respuesta a la polémica, Christian Domínguez defendió su decisión de mantener el asunto en el ámbito privado, alegando: “Tengo que cuidar por todos los medios el no exponer el tema. Es un tema muy delicado. Que se va a tener que ver internamente, pues tengo que hacer lo que para mí es correcto, sobre todo por respeto justamente a mi familia entera, que está muy afectada y muy dañada, mis padres, mis hermanos, mis tíos”.

Además, el cantante aprovechó para pedir disculpas públicas a Karla Tarazona, agradeciéndole por su apoyo y por haber soportado críticas en silencio: “Mil disculpas te pido y gracias por mantenerte en silencio, porque sé que es lo que te afecta, sé lo que has llorado, sé todo lo que tú me lo dices y todo lo que mi familia lo dice, que no es justo para ti”.

No obstante, Medina insistió en que las disculpas debían dirigirse principalmente a su hija, quien, según la conductora, ha experimentado soledad y falta de atención por parte de su padre. “¿Por qué mejor no le pides disculpas a esa criatura que está en pleno crecimiento? Karla Tarazona es una adulta que sabe quién eres, pero tu hija necesita respuestas y atención”, remarcó Medina, diferenciando el papel de madre y madrastra y recordando a Domínguez que la responsabilidad principal recae sobre él como padre.

El testimonio de Camila Domínguez sobre Karla Tarazona

El conflicto familiar tomó mayor notoriedad cuando Camila Domínguez, hija mayor del cantante, utilizó sus redes sociales para expresar su malestar tanto con su padre como con Karla Tarazona. En una transmisión en vivo, la adolescente calificó a Tarazona como “una mala persona” y relató episodios de distanciamiento con su padre. Según su testimonio, “casi nunca ha estado” presente y recordó que, cuando tenía seis años, Domínguez dejó de verla durante cuatro meses sin explicación, una experiencia que, según ella, marcó su relación de manera permanente.

Camila detalló que la falta de comunicación con su padre no es reciente: “No me habla, no me habla, no me habla, hace tres meses, no me habla. Que esté presente emocionalmente, pues no lo he estado nunca, desde que nací, creo. Como que ya llega un tope, ¿no? Después de dieciséis años como que ya tiene que haber un pare”. Además, responsabilizó a Karla Tarazona del distanciamiento, afirmando que la primera vez que su padre se alejó de ella fue cuando Tarazona era su pareja.

Magaly Medina, al comentar estas declaraciones en su programa, consideró que el testimonio de la joven revela una situación seria y que el silencio prolongado de un padre hacia su hija puede constituir una forma de violencia psicológica. La conductora también cuestionó la idea de que un padre se distancie de su hijo por influencia de una pareja, señalando que los vínculos parentales y de pareja son distintos y deben manejarse con madurez.

En medio de estas declaraciones públicas de Camila Domínguez, en las redes sociales se compartió un video de 2018, cuando se puede ver a Christian Domínguez acusando a Karla Tarazona de interferir en la conciliación por la pensión de su hija mayor, en una confrontación televisiva que quedó registrada en el programa de Jazmín Pinedo, de aquel entonces.

En esa ocasión, Domínguez expresó: “No hubo una conciliación con la mamá de mi hija, ¿por qué?, ¿en qué no estabas de acuerdo?”, sugiriendo que Tarazona se oponía a un acuerdo con Melanie Martínez, madre de Camila. Tarazona, por su parte, defendió su rol con la adolescente y aseguró que asumió responsabilidades cuando el cantante no estaba presente: “Así como tú fuiste con mis hijos, yo también fui con tu hija. Y tú lo sabes muy bien. Hasta el día que tú estuviste en Chile, ¿quién estuvo cuidando a tu hija enferma?”.